Κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ: Πολάκης και Παππάς ζητούν παραίτηση Φάμελλου – Ελιγμός από τον πρόεδρο του κόμματος

Ραγδαίες είναι πλέον οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς κορυφαία στελέχη ζητούν ανοιχτά την παραίτηση του προέδρου του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλου, και την εκκίνηση διαδικασιών εκλογής νέου προέδρου.

Ο Νίκος Παππάς έκανε την αρχή μιλώντας για «συλλογική ηγεσία» στο κόμμα: «Πρέπει να συζητήσουμε το πώς με συλλογικό τρόπο θα πάμε στη διάταξη δυνάμεων που θα έχει ένα θετικό αποτέλεσμα για τις επικείμενες εκλογές», είπε, ενώ ερωτηθείς αν μιλά για «συλλογική ηγεσία» απάντησε ότι «δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αποκλείσουμε. Θα πρέπει να βρεθεί μια λύση η οποία να αναστρέψει την παρούσα εικόνα. Και η παρούσα εικόνα μπορεί να ανατραπεί με όρους τομής», επισημαίνοντας ότι «με την παρούσα διάταξη δυνάμεων είναι σαφές ότι δεν μπορεί να γίνει ανάταξη».

Από την πλευρά του ο Παύλος Πολάκης ήταν πιο σαφής, καθώς με ανάρτησή του ζήτησε την «άμεση παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου και εκλογή νέου προεδρείου της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ», προτείνοντας, παράλληλα, τέσσερα βήματα που πρέπει να γίνουν «μετά την κατάρρευση του αφηγήματος και της στρατηγικής του προέδρου και της περί αυτόν ηγετικής ομάδας σχετικά με την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και ειδικότερα όσον αφορά την άνευ όρων στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην ΕΛΑΣ».

Συγκεκριμένα, ζητά: «άμεση επάνοδο στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, άμεση παραίτηση Φάμελλου και εκλογή νέου προέδρου ΚΟ, άμεση σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής και άμεση εκκίνηση συνομιλιών με τις όμορες πολιτικές δυνάμεις και προσωπικότητες που θέλουν και πιστεύουν στο σχηματισμό ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου».

Αναλυτικά η ανάρτηση στο Facebook

«Μετά την κατάρρευση του αφηγήματος και της στρατηγικής του προέδρου Σωκράτη Φάμελλου και της περί αυτόν ηγετικής ομάδας σχετικά με την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και ειδικότερα όσον αφορά την άνευ όρων στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην ΕΛΑΣ, θα πρέπει άμεσα να γίνουν τα εξής:

1. Άμεση επάνοδός μου στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

2. Άμεση παραίτηση του προέδρου Σωκράτη Φάμελλου και εκλογή νέου προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας (διαδικασία στην οποία εννοείται ότι θα είμαι παρών)

3. Άμεση σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής προκειμένου να προχωρήσουμε στη:

α. ⁠Συγκρότηση εκλογικής οργανωτικής επιτροπής

β. Συγκρότηση επιτροπής προγράμματος που θα δουλέψει στη βάση του προγράμματος των έξι πυλώνων και των δέκα και μια προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για μια προοδευτική διακυβέρνηση.

4. Άμεση εκκίνηση συνομιλιών με τις όμορες πολιτικές δυνάμεις και προσωπικότητες που θέλουν και πιστεύουν στο σχηματισμό ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου.

Παύλος Πολάκης μελος ΠΓ και ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και προφανως ΟΧΙ ανεξαρτητος βουλευτης»

Ελιγμός Φάμελλου

Μπροστά στις εξελίξεις αυτές, ο Σ. Φάμελλος επιχείρησε έναν στρατηγικό ελιγμό, καθώς στην εισήγησή του στο Εκτελεστικό Γραφείο του ΣΥΡΙΖΑ, αφού ξεκαθάρισε ότι το κόμμα «δεν κατεβάζει ρολά, δεν αναστέλλει τη λειτουργία του, αλλά αντίθετα οι παρεμβάσεις μας αποκτούν μεγάλη σημασία για να μπορέσει να εκφραστεί η λαϊκή αντίδραση στις επόμενες εκλογές», ανακοίνωσε ότι «θα γίνει η συνεδρίαση της ΚΕ το Σάββατο 11 Ιουλίου, διότι δέσμευση μου όταν ανέλαβα την προεδρία του κόμματος ήταν να σεβόμαστε τις διαδικασίες μας και τους δημοκρατικούς κανόνες. Και τα όργανα συνεδριάζουν πολύ συχνά και διαψεύδουν με τις αποφάσεις τους ψίθυρους και παραπολιτικά σχόλια που προηγούνται».

Βέβαια, ο Σ. Φάμελλος άφησε αιχμές, λέγοντας ότι «κεντρικά στελέχη που συνυπογράφουν σήμερα τα αιτήματα για συνεδρίαση “αξιολόγησης των πολιτικών εξελίξεων”, εδώ και 3 εβδομάδες, από την πρώτη ημέρα της απόφασης της ΚΕ την αμφισβήτησαν δημόσια και τη ναρκοθέτησαν. Ζητούσαν ΚΕ για να αλλάξει η απόφαση της ΚΕ, παρότι μειοψήφισαν οι προτάσεις τους, προσβάλλοντας την εκφρασμένη δημοκρατικά βούληση της ΚΕ αλλά και την προσδοκία και βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών του κόμματος. Το ξαναλέω, δεν γίνεται να αποφασίζουμε κάτι και την επόμενη ημέρα να ζητείται να εφαρμόσουμε κάτι άλλο, τροφοδοτώντας την φθορά του κόμματος. Αυτή η επιλογή αμφισβητεί τους δημοκρατικούς καταστατικούς κανόνες και την ανάγκη του κόσμου της Αριστεράς να υπάρχει ενότητα και πολιτική αλλαγή».

O πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι «δεν έχω προσωπικό σχέδιο, ούτε με επηρεάζουν οι προσωπικές επιθέσεις. Αλλά ανέλαβα μία δέσμευση με μία στρατηγική για το μέλλον. Και θα συνεχίσω να το κάνω, παρότι τα περιθώρια στενεύουν. Γιατί εισπράττω ένα αίτημα από τον κόσμο της Αριστεράς: “Μην μας οδηγείτε στο διχασμό”. Αυτό υπηρετούμε, σε αυτή την ανάγκη πρέπει να δίνουν απαντήσεις όλες οι πρωτοβουλίες μας. Και μπροστά σε αυτό το αίτημα οφείλουν όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους».

Διαβάστε επίσης:

Μητσοτάκης στο Υπουργικό: Έρχεται περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης – «Τα προβλήματα δεν κάνουν διακοπές»

Το κίνητρο του Βασίλη Φεύγα που ζήτησε να καταργηθεί ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών – Το κενό του Σαλμά και οι ανταγωνιστές

Τζάκρη κατά Κασσελάκη για τα… «σταυρωτά φιλήματα με τον Γεωργιάδη»: Ομολογεί μόνος του ότι πάει στη δεξιά