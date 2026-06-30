ΣΥΡΙΖΑ: Το «όχι» του Τσίπρα τελείωσε τη στρατηγική Φάμελλου – Μονόδρομος η κάθοδος στις εκλογές, ερώτημα με ποιον αρχηγό

Ραγδαίες είναι οι πολιτικές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να απορρίψει την πρόταση της Κεντρικής Επιτροπής για εκλογική συμπόρευση με την ΕΛΑΣ, καθώς η στρατηγική πάνω στην οποία είχε επενδύσει ο Σωκράτης Φάμελλος έχει οδηγηθεί σε πλήρες αδιέξοδο.

Η πρόταση που είχε εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, στηριζόταν στην παραδοχή ότι θα μπορούσε να υπάρξει πολιτική και εκλογική σύγκλιση με το νέο εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού. Η αρνητική απάντηση του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα ανέτρεψε αυτόν τον σχεδιασμό, αφήνοντας χωρίς πολιτικό αντίκρισμα την κορυφαία απόφαση του κόμματος.

Από εκείνη τη στιγμή και μετά, στην Κουμουνδούρου άρχισε να διαμορφώνεται μια νέα πραγματικότητα. Το δίλημμα δεν είναι πλέον αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα στηρίξει την ΕΛΑΣ, αλλά πώς θα κατέβει ο ίδιος στις εθνικές εκλογές.

Οι δηλώσεις που δείχνουν αλλαγή πορείας

Το πρώτο σαφές σήμα ήρθε από τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος, Χρήστο Γιαννούλη. Μιλώντας στον Real FM, υπερασπίστηκε μεν την ανάγκη των προοδευτικών συνεργασιών, χαρακτήρισε υπερβολική την απόλυτη άρνηση της ΕΛΑΣ απέναντι στις προεκλογικές συμπράξεις, ωστόσο αναγνώρισε ότι, μετά τα νέα δεδομένα, η κάθοδος του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές αποτελεί πλέον μονόδρομο.

Ακόμη πιο αιχμηρός εμφανίστηκε τη Δευτέρα στην εκπομπή «ΕΔΩ» του One Channel το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας, Γιώργος Παναγιωτόπουλος. Με δημόσια παρέμβασή του υποστήριξε ότι ο Σωκράτης Φάμελλος «πρέπει να αλλάξει δρόμο», σημειώνοντας ότι η στρατηγική που ακολουθήθηκε δεν μπορεί να συνεχιστεί μετά την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα. Παράλληλα, τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να πάει στις εκλογές με «στιβαρή ηγεσία», δίνοντας το στίγμα μιας συζήτησης που μέχρι πρότινος γινόταν μόνο στο παρασκήνιο.

Οι δύο αυτές παρεμβάσεις δεν είναι αποσπασματικές. Αντιθέτως, αποτυπώνουν τη μετατόπιση που καταγράφεται πλέον στο εσωτερικό του κόμματος: από την αναμονή των αποφάσεων του Αλέξη Τσίπρα, στην ανάγκη να χαραχθεί μια αυτόνομη εκλογική στρατηγική.

Η στρατηγική Φάμελλου έφτασε στα όριά της

Η πολιτική δυσκολία για τον Σωκράτη Φάμελλο είναι προφανής.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ταύτισε την πολιτική του πρόταση με την προοπτική μιας συμπόρευσης με την ΕΛΑΣ. Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής αποτέλεσε τη θεσμική αποτύπωση αυτής της επιλογής. Από τη στιγμή, όμως, που ο Αλέξης Τσίπρας έκλεισε ο ίδιος αυτή την προοπτική, ολόκληρη η στρατηγική πάνω στην οποία στηρίχθηκε η ηγεσία του κόμματος χρειάζεται αναθεώρηση.

Αυτό ακριβώς είναι το μήνυμα που εκπέμπουν πλέον ολοένα και περισσότερα στελέχη: ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να σταματήσει να λειτουργεί με βάση ένα σχέδιο που δεν υφίσταται πλέον και να προετοιμαστεί για την αυτόνομη παρουσία του στις εθνικές εκλογές.

Μονόδρομος οι εκλογές – Ανοίγει η συζήτηση για την ηγεσία

Η επόμενη μεγάλη συζήτηση δεν αφορά μόνο την εκλογική στρατηγική αλλά και το ποιος μπορεί να την υπηρετήσει.

Εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ αποφασίσει ότι θα συμμετάσχει αυτόνομα στις εκλογές ή θα επιδιώξει ισότιμες συνεργασίες με άλλες πολιτικές δυνάμεις, αρκετά στελέχη θεωρούν ότι τίθεται αναπόφευκτα το ερώτημα κατά πόσο η σημερινή ηγεσία μπορεί να εκφράσει μια στρατηγική διαφορετική από εκείνη που υπερασπίστηκε μέχρι σήμερα.

Στο εσωτερικό του κόμματος ήδη συζητούνται διάφορα ενδεχόμενα για την επόμενη ημέρα. Αν και δεν υπάρχει καμία επίσημη διαδικασία ανάδειξης νέας ηγεσίας, ονόματα όπως του Παύλου Πολάκη και της Ρένας Δούρου αναφέρονται από κομματικά στελέχη στις σχετικές συζητήσεις, ενώ δεν αποκλείεται να αναζητηθεί και μια διαφορετική, συναινετική ή αιφνιδιαστική λύση, εφόσον οι εξελίξεις οδηγήσουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Πρόκειται, ωστόσο, για σενάρια και εσωκομματικές συζητήσεις και όχι για αποφάσεις που έχουν ήδη ληφθεί.

Το βλέμμα στην Κεντρική Επιτροπή

Όλες οι πλευρές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στην επικείμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία ζητήθηκε με υπογραφές στελεχών που υποστηρίζουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι παρών στις εθνικές εκλογές με σαφές πολιτικό στίγμα και αυτόνομη παρουσία.

Εκεί αναμένεται να τεθούν επί τάπητος όλα τα κρίσιμα ζητήματα: η αποτίμηση της αποτυχημένης προσπάθειας για συμπόρευση με την ΕΛΑΣ, η νέα εκλογική στρατηγική, αλλά και οι πολιτικές προϋποθέσεις με τις οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ θα διεκδικήσει την επόμενη ημέρα.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι το «όχι» του Αλέξη Τσίπρα δεν έκλεισε απλώς ένα κεφάλαιο στις σχέσεις της ΕΛΑΣ με τον ΣΥΡΙΖΑ. Άνοιξε ένα νέο, ίσως ακόμη πιο κρίσιμο, για την ταυτότητα, τη στρατηγική και –ενδεχομένως– την ηγεσία του κόμματος.

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