Μητσοτάκης από Αιγάλεω: H ενίσχυση των εισοδημάτων και οι αυξήσεις στους μισθούς αποτελούν τη βασική απάντηση στην ακρίβεια

Η αξιοπιστία της κυβέρνησης βασίζεται στη συνέπεια μεταξύ προεκλογικών δεσμεύσεων και κυβερνητικού έργου τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας απόψε σε συγκέντρωση πολιτών στο Αιγάλεω.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι, σε μια περίοδο όπου κυριαρχεί η απαξίωση της πολιτικής και ενισχύεται η αντίληψη ότι «όλοι το ίδιο είναι», η Νέα Δημοκρατία θα απαντήσει με τον απολογισμό της. «Όταν έρθει η ώρα, θα σας πούμε τι σας υποσχεθήκαμε το 2023 και τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα βασιστεί στο “τι σας είπαμε και τι τελικά κάναμε”», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «δεν έχουμε λύσει τα πάντα», αλλά η κυβέρνηση θα συνεχίσει να εργάζεται με την ίδια ένταση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, επισημαίνοντας ότι η ενίσχυση των εισοδημάτων και οι αυξήσεις στους μισθούς αποτελούν τη βασική απάντηση στις ανατιμήσεις. Όπως είπε, «εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν» για τη μείωση των τιμών, εκφράζοντας ωστόσο την εκτίμηση ότι τους επόμενους μήνες θα υπάρξει σταθεροποίηση και από τον Σεπτέμβριο σταδιακή αποκλιμάκωση των τιμών.

Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για πολιτικές δυνάμεις που «αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα», ενώ αναφέρθηκε και σε «νεοσσούς της πολιτικής που θέλουν να μας σώσουν». Υπογράμμισε ότι η χώρα δεν πρέπει να επιστρέψει σε πολιτικές που, όπως είπε, «παραλίγο να την οδηγήσουν στον γκρεμό», τονίζοντας ότι «η Ελλάδα δεν θα γυρίσει πίσω σε ένα παρελθόν που θέλουμε να ξεχάσουμε ανεπιστρεπτί».

Ο κ. Μητσοτάκης απευθύνθηκε, όπως είπε, στη «σιωπηλή πλειοψηφία» των πολιτών, υποστηρίζοντας ότι αναγνωρίζει τις δυσκολίες, αλλά γνωρίζει πως η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη με ολοκληρωμένη πρόταση για την Ελλάδα του μέλλοντος.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στις πληρωμές των αγροτικών ενισχύσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, σημειώνοντας ότι τηρήθηκε η κυβερνητική δέσμευση για την καταβολή 617 εκατ. ευρώ μέσω της ΑΑΔΕ. Όπως ανέφερε, οι επιδοτήσεις καταβλήθηκαν «με δίκαιο τρόπο, με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα» στους δικαιούχους αγρότες, ενώ περίπου 150 εκατ. ευρώ, τα οποία -όπως είπε- θα κατέληγαν σε επιτήδειους, ανακατευθύνθηκαν στους έντιμους παραγωγούς. «Αυτή είναι η μάχη με το βαθύ κράτος», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι η πρώτη μου πολιτική εμφάνιση ως υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ ήταν σε μια ομιλία που είχε κάνει ο Κώστας Καραμανλής στο κλειστό, στο Αιγάλεω. Με τιμάτε με την εμπιστοσύνη σας εδώ και 22 χρόνια», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην επίσκεψη που έκανε νωρίτερα στο ανακαινισμένο κέντρο υγείας στο Αιγάλεω. «Τα 4 εκ που δώσαμε για να το ανακαινίσουμε έπιασαν τόπο», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.

«Είναι ένα μόνο παράδειγμα από τα 156 κέντρα υγείας που ανασκευάσαμε όπως και τα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Υποχρέωση κάθε πολιτείας να φροντίζει τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Δεν λέω ότι έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα. Αλλά συναντώ επισκέπτες από άλλες χώρες που λένε ότι το ελληνικό ΕΣΥ είναι καλύτερο από τα δικά τους συστήματα υγείας», συνέχισε. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην συμπλήρωση 3 ετών από τις εκλογές του 2023 και στον απολογισμό όσων έχει κάνει η κυβέρνηση.

Για τα καύσιμα είπε ότι οι εποπτικοί μηχανισμοί είναι στις επάλξεις για να μειωθούν οι τιμές.

«Αυτή η απάντηση σε όσους εμφανίζονται να αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα. Δεν τους έχουμε ξεχάσει. Δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς που παραλίγο να μας οδηγήσουν στον γκρεμό. Η Ελλάδα δεν είναι χώρα που θέλει να γυρίσει πίσω σε ένα παρελθόν που θέλει να ξεχάσει ανεπιστρεπτί», υπογράμμισε.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η χώρα αντιμετωπίζεται σήμερα με μεγαλύτερη αξιοπιστία από όλους τους διεθνείς εταίρους ως παράγοντας σταθερότητας και ως μια χώρα που έχει επενδύσει το υστέρημα των Ελλήνων πολιτών, ώστε να αισθάνονται όλοι ασφαλείς.

«Σήμερα οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις είνα στην καλύτερη κατάσταση που ήταν ποτέ», διαμήνυσε.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε πως η κυβέρνηση αντιμετώπισε αποτελεσματικά το προσφυγικό.

«Η κυβέρνηση φροντίζει τους πολίτες, τους κρατά ασφαλείς και προσπαθεί να τους δώσει δυνατότητα να προκόψουν. Ξέρω πολύ καλά ότι ανάμεσά σας κρύβονται πολλοί που δεν συμμετέχουν στις καθημερινές μάχες του πληκτρολογίου στο διαδίκτυο. Σε αυτούς απευθυνόμαστε, σε αυτή τη σιωπηλή πλειοψηφία. Το μόνο κόμμα που έχει πρόταση για την Ελλάδα του μέλλοντος είναι η ΝΔ. Ανάμεσα μας μάλλον δεν έχουμε πολλούς αγρότες. Σήμερα μετά από μεγάλη προσπάθεια καταφέραμε και τηρήσαμε τη δέσμευση μας και καταβάλαμε 617 εκ. μέσω της ΑΑΔΕ επιδοτήσεις με δίκαιο τρόπο. Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μας ταλαιπώρησε πολύ. Καταβάλαμε τις επιδοτήσεις που δικαιούνται οι έντιμοι αγρότες και κτηνοτρόφοι. 150 εκ από αυτά τα 620 εκ κόπηκαν από τους επιτήδειους του συστήματος και ανακυκλώθηκαν πίσω στους έντιμους. Είναι μια μόνο από τις μεγάλες μάχες που έχουμε δώσει με το βαθύ κράτος. Είχα μιλήσει για την έννοια της νομιμότητας παντού. Ξέρουμε πόσο μεγάλο αγώνα έχουμε δώσει για να την επιβάλουμε. Πόσο το ελληνικό FBI έχει να επιδείξει επιτυχίες», τόνισε.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι αυτή είναι μια πορεία διαρκείας, που θα επιτρέψει να φτάσουμε το 2030 στην Ελλάδα που ονειρευόμαστε.

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε ξεχωριστή αναφορά ευχαριστώντας την ΟΝΝΕΔ και τη ΔΑΠ και μίλησε για τη μάχη για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, η οποία είπε ότι δικαιώθηκε.

«Κλείνοντας να ζητήσω αυτούς τους μήνες μέχρι τις εκλογές του 2027 να δώσουμε όλοι μαζί αυτόν τον αγώνα για να πείσουμε ότι αυτή η κυβέρνηση είναι η μόνη επιλογή για να προχωρήσει η χώρα με σταθερότητα και ασφάλεια μπροστά.Οι εναλλακτικές αναμασούν τα ίδια στερεότυπα. Δεν θα τους επιτρέψουμε να επανέλθουν. Θα δώσουμε τις απαντήσεις μας με ευπρέπεια, με ένα λόγο που ταιριάζει στο ήθος και ύφος αυτής της μεγάλης παράταξης και όταν ολοκληρωθεί η καταμέτρηση της τελευταίας ψήφου η ΝΔ θα είναι και πάλι αυτή που οι Ελληνες θα εμπιστευθούν. Εγώ δεν λέω ακόμα καλό καλοκαίρι, αλλά έχω πολλή δουλειά μπροστά μου», κατέληξε στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός.

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