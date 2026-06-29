Φυλλορροεί το κόμμα Κασσελάκη, έμεινε με 2 βουλευτές – Μετά την Τζάκρη αποχώρησε και ο Χουρδάκης

Την παραίτησή του από το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη υπέβαλε ο ανεξάρτητος βουλευτής, Μιχάλης Χουρδάκης, ακολουθώντας το δρόμο της Θεοδώρας Τζάκρη, αφήνοντας τους «Δημοκράτες» με δύο βουλευτές.

Στην ανακοίνωσή του, ο εκλεγμένος με την Πλεύση Ελευθερίας βουλευτής, εξηγεί τους λόγους της αποχώρησής του από την παράταξη του Στέφανου Κασσελάκη.

«Η απόφαση αυτή δεν ελήφθη ούτε εύκολα ούτε βιαστικά. Προηγήθηκε μια μακρά περίοδος σκέψης, κατά την οποία αξιολόγησα με ειλικρίνεια την πολιτική μου διαδρομή, τις ευθύνες μου απέναντι στους πολίτες και τον τρόπο με τον οποίο πιστεύω ότι οφείλω να υπηρετώ τη δημόσια ζωή», επισημαίνει.

Ο Μιχάλης Χουρδάκης ανεξαρτητοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2023 και τον Ιανουάριο του 2025, ανακοίνωσε την ένταξή του στο Κίνημα Δημοκρατίας, που μετονομάστηκε σε Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο, αναλαμβάνοντας καθήκοντα εκπροσώπου Τύπου μέχρι πρότινος.

Από τους έξι ανεξάρτητους βουλευτές που εκπροσωπούσαν το κόμμα Κασσελάκη (Αυλωνίτης, Μάλαμα, Πούλου, Τζάκρη, Χουρδάκης, Χρηστίδου) έχουν μείνει πλέον μόνο οι Πούλου και Χρηστίδου, με την πρώτη μάλιστα να θεωρείται πως δύσκολα θα μείνει στο… όνειρο που περιγράφει ο κ. Κασσελάκης.

Μόλις χθες, Κυριακή, η Θεοδώρα Τζάκρη, παραιτήθηκε από τη θέση της αντιπροέδρου και αφού η ρήξη είχε προαναγγελθεί μετά τη δημόσια διαφωνία της με τη συνέντευξη που παραχώρησε ο πρόεδρος των Δημοκρατών στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, κίνηση που η ίδια είχε επικρίνει έντονα.

Η κ. Τζάκρη είχε δηλώσει ότι δεν της άρεσε να βλέπει τον κ. Γεωργιάδη «να αραδιάζει τα ψέματά του» με τον Στέφανο Κασσελάκη σε ρόλο δημοσιογράφου, υποστηρίζοντας πως η συγκεκριμένη επιλογή αναιρεί τη μέχρι σήμερα κοινή πολιτική τους στάση απέναντι στον υπουργό. Στη δήλωση της παραίτησής της έκανε λόγο για «κόκκινες γραμμές» που δεν μπορούν να ξεπεραστούν, εκτιμώντας ότι ο κ. Κασσελάκης νομιμοποιεί μια «προφανή δεξιά απόκλιση», γεγονός που, όπως ανέφερε, την υποχρεώνει να υπερασπιστεί τη διαχρονική σοσιαλιστική και αντιδεξιά πολιτική της ταυτότητα.

Από την πλευρά του, ο Στέφανος Κασσελάκης ισχυρίστηκε πως ο ίδιος είχε ζητήσει την παραίτησή της από τη θέση της αντιπροέδρου, ευχαριστώντας την παράλληλα για τη στήριξή της από την περίοδο των εσωκομματικών εκλογών στον ΣΥΡΙΖΑ. Τόνισε, ωστόσο, ότι οι Δημοκράτες περνούν σε μια νέα φάση, οριοθετώντας τον πολιτικό τους χώρο στο «φιλελεύθερο κέντρο της εφαρμοσμένης πολιτικής», με πυξίδα την αλληλεγγύη, την ισότητα και τον ανθρωπισμό.

Η δήλωση του καθηγητή Μιχάλη Χουρδάκη, Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης

«Πριν λίγο υπέβαλα την παραίτησή μου από τους «ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ-Προοδευτικό Κέντρο».

Η απόφαση αυτή δεν ελήφθη ούτε εύκολα ούτε βιαστικά. Προηγήθηκε μια μακρά περίοδος σκέψης, κατά την οποία αξιολόγησα με ειλικρίνεια την πολιτική μου διαδρομή, τις ευθύνες μου απέναντι στους πολίτες και τον τρόπο με τον οποίο πιστεύω ότι οφείλω να υπηρετώ τη δημόσια ζωή.

Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο, τα στελέχη, τα μέλη και όλους όσοι συμπορευτήκαμε αυτό το διάστημα, παρόλες τις κατά καιρούς διαφωνίες και αστοχίες. Οι κοινές προσπάθειες και οι ανθρώπινες σχέσεις που αναπτύχθηκαν αποτελούν ένα ουσιαστικό κομμάτι της πολιτικής μου διαδρομής και τις αντιμετωπίζω με σεβασμό.

Πιστεύω ότι στην πολιτική υπάρχουν στιγμές όπου η συνέπεια επιβάλλει να αναγνωρίζεις με καθαρότητα ότι ένας κύκλος ολοκληρώθηκε. Χωρίς προσωπικές αντιπαραθέσεις, χωρίς χαρακτηρισμούς και χωρίς την ανάγκη να ακυρώνεις ανθρώπους με τους οποίους συμπορεύτηκες.

Η πολιτική συνέπεια δεν χρειάζεται κατηγόριες για να είναι αληθινή. Η δική μου αντίληψη για την πολιτική ήταν και παραμένει σταθερή: με θεσμικότητα, σοβαρότητα, διάλογο και αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία.

Με αυτές τις αρχές συνεχίζω να υπηρετώ τον θεσμικό μου ρόλο ως Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης. Ευχαριστώ όλους εκείνους που με τιμούν με την εμπιστοσύνη τους, αποτελεί για μένα τη μεγαλύτερη ευθύνη και την πιο σταθερή πυξίδα της δημόσιας πορείας μου».