Δημοκράτες: Νέος αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου ο Αναστάσιος Σεφεριάδης 

Οι «Δημοκράτες» ανακοίνωσαν τον ορισμό του Αναστάσιου Σεφεριάδη στη θέση του αναπληρωτή εκπροσώπου Τύπου.

«Ο Αναστάσιος Σεφεριάδης είναι πολιτικός επιστήμονας και διεθνολόγος, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με άριστη επίδοση.

Έχει αναπτύξει σημαντική επαγγελματική και ερευνητική δραστηριότητα στους τομείς της γεωπολιτικής, των διεθνών σχέσεων και της στρατηγικής επικοινωνίας, ενώ στο παρελθόν έχει συνεργαστεί με το ΕΛΙΑΜΕΠ, το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (ΙΔΟΣ), τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη και το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία σε ζητήματα διεθνούς πολιτικής και διπλωματίας.

Με επιστημονική κατάρτιση, σύγχρονη αντίληψη και ουσιαστική γνώση των διεθνών εξελίξεων, αναλαμβάνει δίπλα στην Εκπρόσωπο Τύπου, Λύδια Βενέρη, να ενισχύσει την επικοινωνιακή παρουσία των Δημοκρατών και να συμβάλει στην αποτελεσματική προβολή των πολιτικών θέσεων και προτάσεών τους», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του κόμματος.

«Οι Δημοκράτες τού εύχονται καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα, με τη βεβαιότητα ότι θα υπηρετήσει τον θεσμικό του ρόλο με υπευθυνότητα, συνέπεια και προσήλωση στις αρχές και τις αξίες του κόμματος. Γιατί εκπροσωπεί το νέο και θα κάνει τη διαφορά στο δύσκολο μιντιακό περιβάλλον», προστίθεται.

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