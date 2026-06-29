search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.06.2026 19:35
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.06.2026 18:19

Δημοκράτες: Νέος αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου ο Αναστάσιος Σεφεριάδης 

29.06.2026 18:19
seferiadis-eksot

Οι «Δημοκράτες» ανακοίνωσαν τον ορισμό του Αναστάσιου Σεφεριάδη στη θέση του αναπληρωτή εκπροσώπου Τύπου. 

«Ο Αναστάσιος Σεφεριάδης είναι πολιτικός επιστήμονας και διεθνολόγος, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με άριστη επίδοση. 

Έχει αναπτύξει σημαντική επαγγελματική και ερευνητική δραστηριότητα στους τομείς της γεωπολιτικής, των διεθνών σχέσεων και της στρατηγικής επικοινωνίας, ενώ στο παρελθόν έχει συνεργαστεί με το ΕΛΙΑΜΕΠ, το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (ΙΔΟΣ), τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη και το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία σε ζητήματα διεθνούς πολιτικής και διπλωματίας. 

Με επιστημονική κατάρτιση, σύγχρονη αντίληψη και ουσιαστική γνώση των διεθνών εξελίξεων, αναλαμβάνει δίπλα στην Εκπρόσωπο Τύπου, Λύδια Βενέρη, να ενισχύσει την επικοινωνιακή παρουσία των Δημοκρατών και να συμβάλει στην αποτελεσματική προβολή των πολιτικών θέσεων και προτάσεών τους», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του κόμματος. 

«Οι Δημοκράτες τού εύχονται καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα, με τη βεβαιότητα ότι θα υπηρετήσει τον θεσμικό του ρόλο με υπευθυνότητα, συνέπεια και προσήλωση στις αρχές και τις αξίες του κόμματος. Γιατί εκπροσωπεί το νέο και θα κάνει τη διαφορά στο δύσκολο μιντιακό περιβάλλον», προστίθεται.

Διαβάστε επίσης:

ΥΠΟΙΚ: Οι 20 μύθοι της ΕΛ.Α.Σ και οι 20 αλήθειες για την ελληνική οικονομία

Ανδρουλάκης από Κάσο: «Η χώρα μας χρειάζεται κυβέρνηση που υπηρετεί τα εθνικά μας συμφέροντα»

Παππάς κατά πάντων: «Η στρατηγική ψηφίστηκε εν κενώ, το κόμμα θα έχει παρουσία στις εκλογές» – Τι είπε για ΕΛΑΣ και Τσίπρα





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ditiki oxthi 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν 15χρονο Παλαιστίνιο στη Δυτική Όχθη – Τον εκτέλεσαν με σφαίρες στο κεφάλι και τον θώρακα

aigio-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στο Αίγιο: Νέα κατάθεση αλλάζει τα δεδομένα – «Η 54χρονη έπινε κρυφά και είχε χάσει το μυαλό της»

kausonas diarkeis 665- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο καύσωνας κατηφορίζει στα Βαλκάνια: Ποιες περιοχές στην Ελλάδα θα «βράσουν»

venezuela diasosi
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Διασώστες απεγκλώβισαν 21χρονο μετά από 106 ώρες στα ερείπια – Στην απόλυτη σιωπή για οποιοδήποτε σημάδι ζωής δουλεύουν οι ομάδες

kasselakis-tzakri-xourdakis-123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φυλλορροεί το κόμμα Κασσελάκη, έμεινε με 2 βουλευτές – Μετά την Τζάκρη αποχώρησε και ο Χουρδάκης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
apostolos-tsitsipas
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Απόστολος Τσιτσιπάς απάντησε με αιχμές στον γιο του για τη λήξη της συνεργασίας τους: «Αν σε απέρριψαν, γλίτωσες από το λάθος μέρος»

chasapopoulos-new
MEDIA

«Κοινωνία Ώρα Mega»: Εκτός εκπομπής σήμερα η Ανθή Βούλγαρη - Όσα είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος στην έναρξη (Video)

liagkas-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: «Μου είχε υπεξαιρέσει πάνω από 350.000 ευρώ - Τον έφτυσα μέσα στο δικαστήριο» (Video)

loyizidoy-new
LIFESTYLE

Ρένια Λουιζίδου για τα πρώτα της βήματα: «Δεν θα τα κατάφερνα αν δεν με στήριζε ο Γιάννης Μπέζος» (Video)

mike floyd
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μιχάλης Ζαμπίδης - Φλόιντ Μεϊγουέδερ: Η αγωγή των 4,65 εκατ. δολαρίων, οι συμφωνίες με Τάισον και Πακιάο και η αναβολή του αγώνα τους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29.06.2026 19:34
ditiki oxthi 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν 15χρονο Παλαιστίνιο στη Δυτική Όχθη – Τον εκτέλεσαν με σφαίρες στο κεφάλι και τον θώρακα

aigio-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στο Αίγιο: Νέα κατάθεση αλλάζει τα δεδομένα – «Η 54χρονη έπινε κρυφά και είχε χάσει το μυαλό της»

kausonas diarkeis 665- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο καύσωνας κατηφορίζει στα Βαλκάνια: Ποιες περιοχές στην Ελλάδα θα «βράσουν»

1 / 3