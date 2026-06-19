Δημοκράτες: Νέα εκπρόσωπος Τύπου η Λυδία Βενέρη, στη θέση του Μιχάλη Χουρδάκη

Η Λυδία Βενέρη αναλαμβάνει νέα εκπρόσωπος Τύπου για το κόμμα του Στέφανου Kασσελάκη, όπως ανακοίνωσαν οι Δημοκράτες.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο «βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, καθηγητής Μιχάλης Χουρδάκης ολοκληρώνει σήμερα τη θητεία του, ως Εκπρόσωπος Τύπου των ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ, έχοντας υπηρετήσει τη θέση αυτή με συνέπεια από το ξεκίνημα της προσπάθειάς μας».

Οι Δημοκράτες σημειώνουν πως «η παρουσία του συνέβαλε στη δημόσια εκπροσώπηση και την ανάδειξη των θέσεων και των δράσεων του κόμματος» και ανακοινώνουν το όνομα της νέας εκπροσώπου Τύπου του κόμματος.

«Καθήκοντα Εκπροσώπου Τύπου αναλαμβάνει η Λυδία Βενέρη, έως σήμερα Αναπληρώτρια Εκπρόσωπος. Η Λυδία είναι νομικός – διεθνολόγος, απόφοιτος του ΕΚΠΑ με μεταπτυχιακό από την Σορβόννη. Εργάζεται ως νομικός σύμβουλος στον ιδιωτικό τομέα».

Η ανακοίνωση των Δημοκρατών καταλήγει με ευχαριστίες για τον Μιχάλη Χουρδάκη και ευχές «στη Λυδία Βενέρη για «καλή επιτυχία στο έργο της».

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