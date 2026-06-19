search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.06.2026 20:55
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.06.2026 20:07

Δημοκράτες: Νέα εκπρόσωπος Τύπου η Λυδία Βενέρη, στη θέση του Μιχάλη Χουρδάκη

19.06.2026 20:07
lydia venieri 887- new

Η Λυδία Βενέρη αναλαμβάνει νέα εκπρόσωπος Τύπου για το κόμμα του Στέφανου Kασσελάκη,  όπως ανακοίνωσαν οι Δημοκράτες.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο «βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, καθηγητής Μιχάλης Χουρδάκης ολοκληρώνει σήμερα τη θητεία του, ως Εκπρόσωπος Τύπου των ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ, έχοντας υπηρετήσει τη θέση αυτή με συνέπεια από το ξεκίνημα της προσπάθειάς μας».

Οι Δημοκράτες σημειώνουν πως «η παρουσία του συνέβαλε στη δημόσια εκπροσώπηση και την ανάδειξη των θέσεων και των δράσεων του κόμματος» και ανακοινώνουν το όνομα της νέας  εκπροσώπου Τύπου του κόμματος.

«Καθήκοντα Εκπροσώπου Τύπου αναλαμβάνει η Λυδία Βενέρη, έως σήμερα Αναπληρώτρια Εκπρόσωπος. Η Λυδία είναι νομικός – διεθνολόγος, απόφοιτος του ΕΚΠΑ με μεταπτυχιακό από την Σορβόννη. Εργάζεται ως νομικός σύμβουλος στον ιδιωτικό τομέα».

Η ανακοίνωση των Δημοκρατών καταλήγει με ευχαριστίες για τον Μιχάλη Χουρδάκη και ευχές «στη Λυδία Βενέρη  για «καλή επιτυχία στο έργο της».

Διαβάστε επίσης:

Τον… χαβά της η Λατινοπούλου: Θυμήθηκε τον Παϊτέρη που είχε ρωτήσει τον Τσακνή «αν είναι γύφτος»

ΕΛ.Α.Σ.: Πρωτοφανές θεσμικό φιάσκο η σημερινή ακρόαση των υποψηφίων για την ηγεσία του Αρείου Πάγου

Διάσκεψη των προέδρων της Βουλής: Η τριάδα των δικαστικών που αναδείχτηκε κατά τη μαραθώνια ακρόαση για τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου – Μαζικές απουσίες με νόημα





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trena sygkrousi
ΚΟΣΜΟΣ

Σύγκρουση τρένων στη Βρετανία κοντά στο Μπέντφορντ

koufonikolakou 098- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΑΣ: Στοχευμένη αύξηση μισθών σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς – 5 προτάσεις για την ενίσχυση ΕΣΥ και δημόσιας παιδείας

zesti_kafsonas
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ευρώπη σε «κόκκινο» συναγερμό: Δεύτερο κύμα καύσωνα σαρώνει τη Γηραιά Ήπειρο – Ποιες χώρες επηρεάζονται περισσότερο

trump netanyahu 1
ΚΟΣΜΟΣ

«Πρέπει απλώς να ηρεμήσεις»: Ο Τραμπ είπε στο Ισραήλ να συμφωνήσει σε εκεχειρία με τη Χεζμπολάχ

serres fotia spiti – new
ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Με εγκαύματα απεγκλωβίστηκε 78χρονος από το φλεγόμενο διαμέρισμά του (Photos/Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
efka suntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο «μαχαίρι» στις συντάξεις: Παρακρατήσεις-φωτιά έως 10% για λάθη του ίδιου του ΕΦΚΑ

evrokoinovoulio
ΚΟΣΜΟΣ

«Τι δουλειά έχει μία αυταρχική χώρα στην ΕΕ;»: Το Ευρωκοινοβούλιο ρίχνει πόρτα στην Τουρκία

tourkia taf atr – new
ΕΛΛΑΔΑ

«Yıpratma Savaşı»: Πώς εφαρμόζεται ο άγνωστος (και φθηνός) πόλεμος φθοράς των Τούρκων στο Αιγαίο με drones

karystianou – gavroglou – polakis- velopoulos – new
ΚΑΛΧΑΣ

Η οράνιε εταιρεία των… Πολεοδομιών, το χαμηλό τέμπο της Καρυστιανού, η απαίτηση Γαβρόγλου, ο «πόλεμος των Ρόουζ» στον ΣΥΡΙΖΑ και ο Βελόπουλος  

dsa
ΕΛΛΑΔΑ

ΔΣΑ υπέρ δανειοληπτών: Η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους τόκους δεν επιδέχεται ούτε ερμηνειών, ούτε παρερμηνειών

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.06.2026 20:55
trena sygkrousi
ΚΟΣΜΟΣ

Σύγκρουση τρένων στη Βρετανία κοντά στο Μπέντφορντ

koufonikolakou 098- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΑΣ: Στοχευμένη αύξηση μισθών σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς – 5 προτάσεις για την ενίσχυση ΕΣΥ και δημόσιας παιδείας

zesti_kafsonas
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ευρώπη σε «κόκκινο» συναγερμό: Δεύτερο κύμα καύσωνα σαρώνει τη Γηραιά Ήπειρο – Ποιες χώρες επηρεάζονται περισσότερο

1 / 3