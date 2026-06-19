Διάσκεψη των προέδρων της Βουλής: Η τριάδα των δικαστικών που αναδείχτηκε κατά τη μαραθώνια ακρόαση για τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου – Μαζικές απουσίες με νόημα

Δύο αντιπρόεδροι κι ένας αρεοπαγίτης και συγκεκριμένα οι Παναγιώτης Λυμπερόπουλος, Σωκράτης Πλαστήρας και Παναγιώτης Βενιζελέας, είναι η τριάδα που ήρθε πρώτη σε ψήφους στη σημερινή διαδικασία ακρόασης από την Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, για την πλήρωση της θέσης του προέδρου του Αρείου Πάγου. Ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Π. Λυμπερόπουλος, ο οποίος είχε πλειοψηφήσει και στην ψηφοφορία της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου στις αρχές του μήνα, έλαβε 15 ψήφους, ο επίσης αντιπρόεδρος Σ. Πλαστήρας, έλαβε 10 ψήφους και ο αρεοπαγίτης κ. Βενιζελέας έλαβε 9.

Η σημερινή συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής για την ακρόαση των δικαστικών του Αρείου Πάγου προκειμένου η Βουλή να καταλήξει σε γνωμοδότηση για την πλήρωση της θέσης του Προέδρου του Ανώτατου Δικαστηρίου, στα τέλη του μήνα, καθώς η Αναστασία Παπαδοπούλου αφυπηρετεί λόγω συνταξιοδότησης. Η διαδικασία, οποία ξεκίνησε γύρω στις 9:30 και ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 7 το απόγευμα, χαρακτηρίστηκε από μαζικές και ηχηρές απουσίες, των μισών και παραπάνω δικαστικών που είχαν κληθεί σε ακρόαση, λόγω, καθώς φαίνεται εξαιτίας της εδώ και καιρό εικόνας περί «φαβορί» στο πρόσωπο του κ. Παναγιώτη Λυμπερόπουλου.

Ειδικότερα, στην σημερινή Διάσκεψη των προέδρων σημειώθηκαν μαζικές και ηχηρές απουσίες, κάτι που εξέπεμψε δυσφορία έναντι του Μαξίμου και του υπουργού Δικαιοσύνης. Ειδικότερα, στη σημερινή ακρόαση είχαν προσκληθεί 9 αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου και 18 αρεοπαγίτες, δηλαδή σύνολο 27 δικαστικοί από τους οποίους όμως προσήλθαν μόλις 11, λιγότεροι από τους μισούς.

Ειδικότερα, από τους 9 αντιπροέδρους απουσίασαν 5 οι οποίοι μάλιστα απέστειλαν επιστολές αποχής. Οι τρεις επικαλέστηκαν ανυπέρβλητα προσωπικά εμπόδια και οι δυο λόγους επετηρίδας.

Ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Αθανάσιος Θεοφάνης στην επιστολή του σημειώνει πως δεν διατηρεί ενδιαφέρον για τη θέση, αφενός επειδή αφυπηρετεί σε ένα χρόνο από σήμερα και αφετέρου επειδή «ο κύριος επί της Δικαιοσύνης υπουργός επιθυμεί, για την πλήρωση της θέσης, την επιλογή προσώπου με μεγάλο υπόλοιπο θητείας, κατ’ αντίθεση προς την περυσινή επιλογή του». Εν ολίγοις αφήνει για τον υπουργό Δικαιοσύνης τον υπαινιγμό πως παρακάμπτει την επετηρίδα και δείχνει ανακόλουθη στάση σε σχέση με το 2025 – η Αναστασία Παπαδοπούλου είχε επιλεγεί έχοντας μπροστά της θητεία ενός χρόνου λόγω αφυπηρέτησης.

Επίσης, ο Μιχάλης Αποστολάκης στην επιστολή του σημειώνει ο κ. Αποστολάκης σημειώνει στην επιστολή του πως δεν θα προσέλθει στη συνεδρίαση λόγω «της ύπαρξης αρχαιότερων εμού και προηγουμένων στην επετηρίδα συναδέλφων, που ενδιαφέρονται για τη θέση αυτή».

Ο τελικός λόγος στο υπουργικό συμβούλιο

Η πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα, καθώς την τελική απόφαση για τη νέα ηγεσία της Δικαιοσύνης θα λάβει το υπουργικό συμβούλιο.

Την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή η διαδικασία θα επαναληφθεί με την ακρόαση των αντιεισαγγελέων του Αρείου Πάγου προκειμένου να επιλεγεί ο νέος εισαγγελέας.

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