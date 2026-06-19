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19.06.2026 12:46

Νέα «καρφιά» Μαρινάκη για Σαμαρά: Δεν είναι ευρωβουλευτής για να στηρίξει την έκθεση για την Τουρκία

19.06.2026 12:46
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Με αιχμηρό τρόπο για τον Αντώνη Σαμαρά και γενικότερα για τον χώρο στα δεξιά της ΝΔ σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος – για άλλη μια φορά – την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, που αποτέλεσε κόλαφο για την Άγκυρα.

Μιλώντας στον ρ/σ Real FM, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε δηκτικά ότι «ο κ. Σαμαράς δεν είναι Ευρωβουλευτής, ούτε έχει ευρωομάδα για να στηρίξει ή να μη στηρίξει μια πολύ σημαντική έκθεση, η οποία δικαιώνει τις ελληνικές θέσεις. Αλλά μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ένα από τα πιο ψευδεπίγραφα και άνευ τεκμηρίωσης αφηγήματα που προσπαθούν κάποιοι πολιτικοί, κυρίως από τον χώρο της άκρας δεξιάς και ευρύτερα τέλος πάντων του, πάλαι ποτέ, δικού μας πολιτικού χώρου, να χτίσουν, είναι το αφήγημα της ενδοτικότητας, της υποχωρητικότητας και της αναποτελεσματικότητας στην εξωτερική πολιτική».

«Όσα έχει πετύχει η κυβέρνηση Μητσοτάκη σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και άμυνας σε 7 χρόνια, δεν τα έχουμε δει αθροιστικά σε όλα τα υπόλοιπα χρόνια της μεταπολίτευσης. Αυτό το οποίο είδαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το Ευρωκοινοβούλιο πλέον, είναι άλλη μία ηχηρή απάντηση, ουσίας, στα μεγάλα λόγια. Η στάση των κομμάτων σε αυτήν την έκθεση, στην ψήφιση δηλαδή της έκθεσης, άρα σε ένα ψήφισμα, λέει πολλά και δεν πρέπει να την προσπεράσουμε σε καμία περίπτωση», υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχουν περισσότερο και λιγότερο πατριώτες ούτε πολιτικοί, ούτε πολίτες. Όμως, αυτοί που διεκδικούν το “μονοπώλιο” σε όλα αυτά, στον υγιή πατριωτισμό, παριστάνοντάς τους “μεγαλόστομους” πατριώτες, όταν έρχεται η ώρα της ψήφου τους, φαίνεται πόσο λίγοι είναι. Και δεν θα τους αφήσουμε χωρίς να ξέρει ο κόσμος την πραγματικότητα», κατέληξε με αιχμηρό τρόπο.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.06.2026 13:52
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