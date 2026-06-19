Η «μάχη» των Βρυξελλών: Ο Μητσοτάκης ζητά περισσότερα κεφάλαια για Συνοχή και αγρότες, στέλνει μήνυμα στο εσωτερικό για τα καύσιμα

Το ότι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την άφιξή του για τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες επέλεξε να μιλήσει για τις τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα μάλλον λέει πολλά για το… άγχος της Αθήνας, όσον αφορά στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

«Η Ελλάδα χαιρετίζει την επίτευξη της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, όπως και κάθε πρωτοβουλία η οποία θα συμβάλει στην εκτόνωση της έντασης στην περιοχή» ήταν οι πρώτες λέξεις του πρωθυπουργού, για να συνεχίσει λέγοντας ότι «η μεγάλη προτεραιότητα είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, και βέβαια παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Έχουμε ήδη μία πρώτη σημαντική εκτόνωση και χρέος της ελληνικής πολιτείας, όπως έχω πει, είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς το ντίζελ και τη βενζίνη στην αντλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές».

Είναι προφανές ότι η Αθήνα επενδύει πάρα πολλά στην εκτόνωση της κρίσης που σοβεί εδώ και σχεδόν τέσσερις μήνες στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, έχει διαταράξει δραματική τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, έχει στείλει στα ύψη τις τιμές των καυσίμων και έχει πυροδοτήσει νέα πληθωριστική ανάφλεξη (σύμφωνα με τη Eurostat, τον Μάιο ο ΔΤΚ διαμορφώθηκε στην Ελλάδα στο 4,9% από 4,6% τον Απρίλιο και 3,4% τον Μάρτιο). Στο πλαίσιο αυτό, ο Μητσοτάκης ουσιαστικά έστειλε μήνυμα στην αγορά καυσίμων στη χώρα, ότι, όπως όταν ανεβαίνει το πετρέλαιο ανεβαίνουν αυτόματα και οι τιμές της βενζίνης και του ντίζελ, έτσι θα πρέπει και να πέφτουν, όταν οι διεθνείς τιμές αποκλιμακώνονται.

Άλλωστε, η κυβέρνηση γνωρίζει πολύ καλά ότι, παρά τις προσπάθειές της, η ακρίβεια… σαμποτάρει κάθε κίνηση για αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και, ως εκ τούτου, κάθε ευκαιρία για περιορισμό της θα… κυνηγιέται αλύπητα. Στο πλαίσιο αυτό, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, τόνισε στο briefing ότι «η ακρίβεια αντιμετωπίζεται, όσο γίνεται να αντιμετωπιστεί καλύτερα, με αυξήσεις εισοδημάτων πρωτίστως – αυτό κάνουμε και συνεχίζουμε να το κάνουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε – με ελέγχους, πρόστιμα και βέβαια με μια σειρά από έκτακτα μέτρα, όπως είναι το πλαφόν για το μέγιστο περιθώριο κέρδους που ισχύει μέχρι 30 Ιουνίου και θα δούμε, θα δηλαδή το αρμόδιο υπουργείο από κει και πέρα τι θα κάνει».

Επιστρέφοντας στις Βρυξέλλες και στη «μητέρα όλων των μαχών» για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, δηλαδή, τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το διάστημα 2028-2034, ο πρωθυπουργός – συντασσόμενος με τους «Νότιους» της Ένωσης – υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα, όπως και πολλές άλλες χώρες, θα αγωνίζονται για τη διαφύλαξη του πυρήνα των δύο βασικών ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, που δεν είναι άλλα από την Πολιτική Συνοχής και την Κοινή Αγροτική Πολιτική», προσθέτοντας ότι «ταυτόχρονα, θα επιχειρηματολογήσουμε γιατί το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, το οποίο έχει σκοπό να στηρίξει ευρωπαϊκές επιχειρήσεις απέναντι στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, πρέπει να κατανεμηθεί με δίκαιο τρόπο έτσι ώστε να μην συμβάλει σε περαιτέρω οικονομικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των ισχυρών και των πιο αδύναμων οικονομιών».

Αν και η βασική συζήτηση για το ΠΔΠ θα πραγματοποιηθεί σήμερα, αυτό που έγινε χθες φανερό είναι ότι οι διαχωριστικές γραμμές παραμένουν… στη θέση τους: οι «Βόρειοι» της ΕΕ ζητούν προϋπολογισμό… λιτότητας, μέσω περιορισμού των κονδυλίων για τη Συνοχή και την ΚΑΠ, και αλλαγή προτεραιοτήτων ενώ οι «Νότιοι» επιδιώκουν ένα ενισχυμένο ΠΔΠ (η Κομισιόν και η προεδρία της Κύπρου έχουν καταθέσει κάποιες προτάσεις για επιπλέον χρηματοδότηση) και, σαφώς, στέλνουν το μήνυμα «κάτω τα χέρια από τα εργαλεία Συνοχής». Προς το παρόν, και οι μεν και οι δε δεν δείχνουν πρόθυμοι να αντιμετωπίσουν το «nego box» της κυπριακής προεδρίας ως βάση συζήτησης, οπότε όλα είναι ανοιχτά.

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