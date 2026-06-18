O Φειδίας Παναγιώτου «εξηγεί» γιατί καταψήφισε την έκθεση του ΕΚ για την Τουρκία: «Είναι σαν μια άπιστη γυναίκα»

Με ένα συλλογισμό που κάπως μας μπερδεύει, επιχείρησε να δικαιολογήσει την καταψήφιση της έκθεσης – κόλαφο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία ο Φειδίας Παναγιώτου.

Ο Κύπριος ευρωβουλευτής δήλωσε ότι καταψήφισε την έκθεση γιατί είναι σαν μια.. άπιστη γυναίκα.

«Είναι η γυναίκα σου που είσαστε παντρεμένοι, πάει με άλλους άνδρες, σου λέει ψέματα δεν είναι καλή γυναίκα δεν σε υποστηρίζει κτλ… Αλλά θέλω να έχω συνεργασία, θέλω να είμαστε παντρεμένοι, άρα φάσκει και αντιφάσκει, αυτό και θεώρησα ότι το να έχουμε και να αναπτύξουμε συνεργασία μαζί με την Τουρκία χωρίς να έχουμε κάτι χειροπιαστό στο Κυπριακό και ταυτόχρονα με τη Ρωσία να κάνουμε 20 πακέτα κυρώσεων, επειδή έκανε εισβολή, ενώ στην Τουρκία που έκανε το ίδιο να αναπτύξουμε τη συνεργασία γι’ αυτό πήγα εναντίον» δήλωσε χαρακτηριστικα.

Εκεί που διαφώνησε, όπως διευκρίνισε, είναι το σημείο που υποστηρίζει την ενίσχυση των σχέσεων με την Άγκυρα. Για τον λόγο αυτό, δεν μπορούσε να ψηφίσει ούτε υπέρ ούτε να επιλέξει την αποχή, κάνοντας λόγο για «δύο μέτρα και δύο σταθμά».

Τόνισε ότι επιθυμεί το Κυπριακό να συνδέεται άμεσα με τις ευρωτουρκικές σχέσεις και υποστήριξε ότι μόνο μετά την επίλυση του Κυπριακού μπορεί να ανοίξει η συζήτηση για περαιτέρω συνεργασία με την Τουρκία.

Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που ο τρόπος σκέψης και έκφρασης του Φειδία Παναγιώτου μας μπερδεύει.

Ο συλλογισμός του μάλλον ήταν τόσο σύνθετος που οι υπόλοιποι πέντε Κύπριοι ευρωβουλευτές δεν τον… κατάλαβαν, οότε υπερψήφισαν την έκθεση.

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