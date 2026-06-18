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ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

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18.06.2026 15:47

Ο Συρίγος της ΝΔ μας καταμπέρδεψε: Το Ιράν ηττήθηκε μεν, αλλά κέρδισε και στα 4 μέτωπα τις ΗΠΑ και Ισραήλ

18.06.2026 15:47
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Δύσκολη η θέση του αναλυτή που καταλαβαίνει ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχασαν τον πόλεμο με το Ιράν και πρέπει βεβαίως να το πει, αλλά ψάχνει τρόπο να το πλασάρει χωρίς να φανεί ότι το Ιράν κέρδισε τον πόλεμο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Είναι σαν να βάζεις κάποιον που γενικά ζαλίζεται, να κάνει τον… δερβίση. Λογικό είναι μπερδευτεί και ο ίδιος και να μπερδέψει και όσους νομίζουν ότι κάνει αντικειμενική ανάλυση.

Ο λόγος για τον βουλευτή της ΝΔ Άγγελο Συρίγο, ο οποίος ανέβασε video, θέλοντας να εξηγήσει τι συνέβη με τη συμφωνία στη Μέση Ανατολή. Και αφού ξεκινάει με το βαρύγδουπο «το Ιράν υπέστη συντριπτική ήττα», μετά αναλύει τους τέσσερις στόχους που είχαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά του Ιράν και δεν πέτυχαν κανέναν!

Σαν να λέμε ποδοσφαιρικώς, το… ταλαιπώρησαν το Ιράν οι ΗΠΑ/Ισραήλ, γκολ αυτό, σέντρα αυτοί, δεν το άφησαν να ανασάνει…

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