Η ΕΛΑΣ καρφώνει τη Διαμαντοπούλου: Η αλήθεια διαφωνεί μαζί της

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Μια καυστική απάντηση στην Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία ισχυρίστηκε ότι με την κυβέρνηση της ΝΔ «είναι καλά τα δημοσιονομικά μας και στο εξωτερικό είναι πολύ καλή η υποδοχή της χώρας μας», δίνει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
Σε ανακοίνωσή του το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αναφέρει ότι «η αλήθεια διαφωνεί με την κυρία Διαμαντοπούλου» και παραθέτει σειρά επιχειρημάτων για να ενισχύσει τη θέση του:
«Γι’ αυτό τελικά η πολιτική αλλαγή δεν αρκεί. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή πολιτικής» καταλήγει η ΕΛΑΣ.
Μεταξύ διασταυρούμενων πυρών η Ά. Διαμαντοπούλου…
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