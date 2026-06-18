Η ΕΛΑΣ καρφώνει τη Διαμαντοπούλου: Η αλήθεια διαφωνεί μαζί της

Μια καυστική απάντηση στην Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία ισχυρίστηκε ότι με την κυβέρνηση της ΝΔ «είναι καλά τα δημοσιονομικά μας και στο εξωτερικό είναι πολύ καλή η υποδοχή της χώρας μας», δίνει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

Σε ανακοίνωσή του το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αναφέρει ότι «η αλήθεια διαφωνεί με την κυρία Διαμαντοπούλου» και παραθέτει σειρά επιχειρημάτων για να ενισχύσει τη θέση του:

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ συγκρίνεται μόνο με της Βουλγαρίας (68% μ.ο. ΕΕ)

συγκρίνεται μόνο με της Βουλγαρίας (68% μ.ο. ΕΕ) Ο μέσος ετήσιος μισθός πλήρους απασχόληση είναι στο 45% του μέσου όρου της ΕΕ

πλήρους απασχόληση είναι στο 45% του μέσου όρου της ΕΕ 1 στους 5 Έλληνες ζει κάτω από το όριο της φτώχειας

ζει κάτω από το όριο της φτώχειας Η Ελλάδα έχει γίνει μόνιμος κάτοικος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές, Τέμπη).

«Γι’ αυτό τελικά η πολιτική αλλαγή δεν αρκεί. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή πολιτικής» καταλήγει η ΕΛΑΣ.

Μεταξύ διασταυρούμενων πυρών η Ά. Διαμαντοπούλου…

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