Το άρθρο 16 και τα «μπρος – πίσω» του ΠΑΣΟΚ

Το άρθρο 16 του Συντάγματος βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης στην Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης της Βουλής με το ΠΑΣΟΚ να έχει… πρωταγωνιστικό ρόλο.

Τι συνέβη; Ως γνωστόν, η ΝΔ θέλει το άρθρο να αναθεωρηθεί ώστε να επιτραπεί η ίδρυση ιδιωτικών ΑΕΙ και στην Ελλάδα, με τον εισηγητή της, Ευριπίδη Στυλιανίδη, να υποστηρίζει ότι «στοίχισε ακριβά το κρατικό μονοπώλιο στην εκπαίδευση, απέκλεισε τη χώρα μας από τη δυναμική εκπαιδευτική αγορά». Στη συνέχεια, πήρε το λόγο η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Νάντια Γιαννακοπούλου, η οποία είπε μεν ότι πρέπει να μπει τέλος στον «αναχρονισμό», ωστόσο έθεσε ως προϋποθέσεις για την αναθεώρηση του άρθρου 16, τη θωράκιση του δημοσίου πανεπιστημίου και τη ρητή συνταγματική κατοχύρωση του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των μη κρατικών ιδρυμάτων.

«Καλωσορίζουμε, με πολλή μεγάλη χαρά το ΠΑΣΟΚ στη θέση μας. Εγώ συνυπογράφω ό,τι είπαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Θέλουν μη κερδοσκοπικό ίδρυμα; Μη κερδοσκοπικό. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα και με το ιδιωτικό. Αρκεί το ιδιωτικό κέρδος να διέρχεται μέσα από δημόσιο, το κοινωνικό και το εθνικό συμφέρον», σχολίασε ο Ε. Στυλιανίδης, προσθέτοντας ότι «τα συμπεράσματα βγήκανε. Προχωρούμε όλοι μαζί στην κατεύθυνση εκσυγχρονισμού του άρθρου 16 και της συμπλήρωσης κάποιων τυπικών και ουσιαστικών κενών, και έχω την αίσθηση ότι όσο και αν δεν θέλουν οι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, για λόγους σκοπιμότητας, να ψηφίσουν από τώρα, θα αναγκαστούν να συναντηθούν μαζί μας στην αναθεωρητική Βουλή».

Αυτή τη τελευταία ατάκα φαίνεται ότι δεν άρεσε στον Δημήτρη Μάντζο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος με παρέμβασή του στην Επιτροπή τόνισε ότι «η διαφορά της πρότασης του κόμματος μας για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση με αυτή της ΝΔ είναι βαθιά πολιτική. Εμείς οραματιζόμαστε ενιαίο με ισχυρά δημόσια πανεπιστήμια στην πρωτοπορία της έρευνας και της διδασκαλίας, με αυξημένη αυτοτέλεια και αυτοδιοίκηση και χρηματοδότηση και συμπληρωματικά μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, ενώ η ΝΔ αρκείται σε έναν χάρτη, με ιδιώτες και κολέγια, να κάνουν πάρτι». Ξεκαθάρισε, δε, ότι «δεν υπάρχει συναίνεση στη διατύπωση που εισάγει η ΝΔ σήμερα».

Η στήλη θα αρκεστεί να πει ότι θα περιμένει με πολύ ενδιαφέρον την εξέλιξη σε αυτό το θέμα…

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