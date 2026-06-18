«Πυρά» Παυλόπουλου – Βενιζέλου για τις υποκλοπές

Το σκάνδαλο των υποκλοπών βρέθηκε στο επίκεντρο της παρουσίασης της μονογραφίας της Κατερίνας Παπανικολάου «Επικοινωνιακό Απόρρητο και Εθνική Ασφάλεια» (εκδ. Σάκκουλα), στην οποία συμμετείχαν ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος, ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ, Χρήστος Ράμμος και ο πρώην πρόεδρος της ΑΠΔΠΧ, Κωνσταντίνος Μενουδάκος.

Οξύς στην κριτική του ήταν ο Π. Παυλόπουλος, ο οποίος χαρακτήρισε την υπόθεση ως «το μεγάλο σκάνδαλο των υποκλοπών» και ως «τραύμα στα στήθη της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και του κράτους δικαίου», προειδοποιώντας, παράλληλα, για τον κίνδυνο καταχρηστικής επίκλησης της εθνικής ασφάλειας, ενώ άσκησε κριτική στη στάση της Δικαιοσύνης κατά τη διαχείριση της υπόθεσης των υποκλοπών, υποστηρίζοντας ότι «δεν μπόρεσε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων».

Από την πλευρά του, ο Ε. Βενιζέλος υποστήριξε ότι τα τελευταία χρόνια καταγράφεται μια σταδιακή αποδυνάμωση των μηχανισμών θεσμικού ελέγχου, ενώ έκανε ειδική αναφορά στις έντονες τριβές που αναπτύχθηκαν μεταξύ ανεξάρτητων αρχών, εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών οργάνων κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, λέγοντας, μάλιστα, ότι «η θεσμική κρίση που έχει παραχθεί από την υπόθεση των υποκλοπών είναι τεραστίων διαστάσεων».

Το έχουμε ξαναπεί, όσο κι αν προσπαθεί η κυβέρνηση, η υπόθεση των υποκλοπών θα συνεχίσει να τη στοιχειώνει…

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