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18.06.2026 10:08

«Ο Τσίπρας θα τους καθαρίσει σαν αυγά» λέει ο Άδωνις και προσγειώνει την Διαμαντοπούλου: «Πολύ αργά για δάκρυα αγαπητή Άννα»

18.06.2026 10:08
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Με τον γνωστό του, sui generis τρόπο, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σχολίασε την πολιτική επικαιρότητα και έκανε εκτιμήσεις για τις εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό της χώρας.

Μιλώντας στο Action 24, ο Α. Γεωργιάδης, αναφερόμενος στην κινητικότητα που παρατηρείται μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ σημείωσε ότι «ο Τσίπρας θα τους καθαρίσει όλους σαν αυγά, από αυτούς που βλέπετε, τα 3/4 δεν θα τα πάρει, άντε να πάρει το πολύ Γεροβασίλη, Φάμελλο, Ζαχαριάδη γιατί αν πάρει πολλούς θα γίνει ΣΥΡΙΖΑ και θα ξαναπατώσει. Οι περισσότεροι είναι πολιτικά μελλοθάνατοι γιατί δεν μπορούν να μπουν στη Βουλή χωρίς τον Τσίπρα».

Όσον αφορά στην κόντρα Διαμαντοπούλου – Δούκα στο ΠΑΣΟΚ, ο υπουργός Υγείας είπε ότι η πρώην Επίτροπος «την πάτησε. Στο κόμμα που βρίσκεται στο πρόσφατο συνέδριο πέρασε η γραμμή Δούκα που ζήτησε να πάρουν απόφαση ότι δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να συνεργαστούν με τη ΝΔ. Ενώ διέψευδαν στα κανάλια την πρόταση Δούκα, αυτή πέρασε. Τώρα θέλω να πω στην αγαπητή Άννα Διαμαντοπούλου ότι είναι πολύ αργά πια για δάκρυα».

Μένωντας στο ΠΑΣΟΚ και αναφερόμενος στον πρόεδρό του, Νίκο Ανδρουλάκη, προέβλεψε ότι «έχει τελειώσει πολιτικά. Δύο δρόμους έχει η ζωή για τον κ. Ανδρουλάκη: ή θα τον φάνε προ των εκλογών οι δικοί του, αν πέσει κάτω από το 10% θα γίνει σκοτωμός εκεί. Δύσκολο όμως να γίνει προ εκλογών γιατί έχει προσφάτως επανεκλεγεί και θα θεωρηθεί αποστασία. Μόλις χάσει τις εκλογές, όμως, και βγει 3ος-4ος θα τον φάνε την ημέρα εκείνη».

Για να δούμε αν θα πέσει μέσα

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