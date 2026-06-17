Γιατί απέτυχε ο πόλεμος των ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν

Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν αξίζει μια θέση στα σύγχρονα εγχειρίδια διεθνών σχέσεων, όχι επειδή ανατρέπει όλα όσα γνωρίζουμε για την ισχύ, αλλά επειδή δείχνει πώς αλλάζει η χρήση της ισχύος.

Η λογική της ισορροπίας ισχύος εξακολουθεί να διαμορφώνει τις διεθνείς σχέσεις και η στρατιωτική ισχύς παραμένει σημαντικός παράγοντας. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα της χρήσης βίας δεν είναι πλέον τόσο προβλέψιμη όσο στο παρελθόν, καθώς οι πιέσεις και οι εξαναγκασμοί δεν οδηγούν πάντοτε στα αναμενόμενα αποτελέσματα. Το φαινόμενο αυτό αφορά τόσο τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, όπως στην περίπτωση του Ιράν, όσο και εργαλεία όπως οι οικονομικές κυρώσεις ή άλλες μορφές πολιτικής και διπλωματικής πίεσης.

Αν παραμερίσουμε τη ρητορική που συχνά συνοδεύει τέτοιες συγκρούσεις για λόγους εσωτερικής πολιτικής κατανάλωσης, προκύπτει μια πιο απλή εικόνα. Μια συμμαχία με σαφές πλεονέκτημα σε στρατιωτικό, οικονομικό και πολιτικό επίπεδο —με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, του Ισραήλ και κρατών του Κόλπου— δεν κατάφερε να πετύχει τους στόχους που είχε θέσει απέναντι σε έναν αντίπαλο με σαφώς λιγότερες δυνατότητες, δηλαδή το Ιράν και το δίκτυο των συμμάχων του στην ευρύτερη περιοχή, το οποίο ενδεχομένως απολάμβανε περιορισμένη στήριξη από τη Ρωσία και την Κίνα.

Η αρχική εκτίμηση ήταν ότι μια ταχεία και αποφασιστική στρατιωτική ενέργεια θα αρκούσε για να κάμψει ένα καθεστώς που θεωρούνταν ευάλωτο λόγω των εξωτερικών πιέσεων και των εσωτερικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η αναφορά του Τραμπ σε «άνευ όρων παράδοση» αποτύπωνε την πεποίθηση ότι η Τεχεράνη θα αναγκαζόταν τελικά να υποχωρήσει υπό το βάρος της πίεσης.

Παρ’ όλα αυτά, οι εξελίξεις δεν επιβεβαίωσαν τις αρχικές προβλέψεις. Αντί για μια γρήγορη αποδυνάμωση, το Ιράν επέδειξε μεγαλύτερη αντοχή από ό,τι πολλοί ανέμεναν. Μετά το πρώτο κύμα επιθέσεων, κατάφερε να ανασυντάξει τις δυνάμεις του, να ενισχύσει τους μηχανισμούς αντίδρασής του και να προσαρμόσει τη στρατηγική του. Παράλληλα, εγκατέλειψε ορισμένους από τους περιορισμούς που προηγουμένως είχε επιβάλει στον εαυτό του, αποκτώντας μεγαλύτερη ευελιξία στις κινήσεις του.

Η εξέλιξη αυτή ανέδειξε ένα βασικό γνώρισμα των σύγχρονων συγκρούσεων: τη σημασία των ασύμμετρων μεθόδων αντιπαράθεσης. Παρότι το Ιράν δεν διέθετε τη συμβατική στρατιωτική ισχύ των αντιπάλων του, δεν επιδίωξε να τους αντιμετωπίσει με τους ίδιους όρους. Αντίθετα, αξιοποίησε τα μέσα και τις δυνατότητες που είχε στη διάθεσή του με τρόπο που περιόρισε την αποτελεσματικότητα ορισμένων από τα πλεονεκτήματα της αντίπαλης πλευράς και του επέτρεψε να διατηρήσει την επιχειρησιακή του ικανότητα.

Πρώτον, κινήθηκε για να κλείσει το στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ , κάτι που απειλούσε από καιρό, αλλά ποτέ πριν δεν είχε τολμήσει.

, κάτι που απειλούσε από καιρό, αλλά ποτέ πριν δεν είχε τολμήσει. Δεύτερον, έπληξε όχι μόνο αμερικανικούς στόχους στην περιοχή, αλλά και τα περιουσιακά στοιχεία βασικών εταίρων των ΗΠΑ.

Τρίτον, βασίστηκε σε μεγάλα οπλικά αποθέματα τα οποία, αν και κατώτερα από αυτά των ΗΠΑ και του Ισραήλ, επαρκούσαν για να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές σε χώρες που δεν ήταν εξοικειωμένες με τέτοια χτυπήματα.

Τέταρτον, το Ιράν άντεξε τις ζημιές περισσότερο από όσο οι εχθροί του.

Το αποτέλεσμα μιλάει από μόνο του, καθώς κανένα από τα ζητήματα για τα οποία οι ΗΠΑ και το Ισραήλ πήγαν σε πόλεμο δεν έχει επιλυθεί. Προς το παρόν, τα κρίσιμα ζητήματα παραπέμπονται εκ νέου στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, καθώς είναι ευρέως αποδεκτό ότι η διαχείριση των σχέσεων με το Ιράν απαιτεί χρόνο, επιμονή και μακρόπνοη διπλωματική προσέγγιση.

Στην πράξη, έπειτα από μια σοβαρή στρατιωτική αντιπαράθεση που προκάλεσε διεθνή ανησυχία και επηρέασε τις γεωπολιτικές ισορροπίες, η κατάσταση φαίνεται να επιστρέφει σε ένα πλαίσιο παρόμοιο με εκείνο που υπήρχε πριν από την έναρξη των εχθροπραξιών. Η ναυσιπλοΐα στοΣτενό του Ορμούζ εκτιμάται ότι θα αποκατασταθεί, αν και οι ακριβείς όροι και οι δεσμεύσεις που θα τη συνοδεύσουν εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο διαφορετικών ερμηνειών από τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Τα γεγονότα των τελευταίων ετών υποδηλώνουν ότι η στρατιωτική ισχύς από μόνη της δυσκολεύεται ολοένα και περισσότερο να εξασφαλίσει διαρκή πολιτικά αποτελέσματα. Οι λιγότερο ισχυροί εμφανίζουν αυξημένη ικανότητα προσαρμογής και αντοχής, ενώ τα ισχυρότερα κράτη δείχνουν συχνά μεγαλύτερη επιφυλακτικότητα απέναντι σε επιλογές που ενδέχεται να προκαλέσουν υψηλό οικονομικό, κοινωνικό ή πολιτικό κόστος στο εσωτερικό τους. Η τάση αυτή παρατηρείται σε αρκετές διεθνείς κρίσεις, αλλά γίνεται ιδιαίτερα εμφανής στη Μέση Ανατολή, όπου οι παραδοσιακές αντιλήψεις περί ισχύος δοκιμάζονται συνεχώς από τις εξελίξεις.

Μία από τις σημαντικότερες πολιτικές επιπτώσεις των εξελίξεων είναι η υποχώρηση της αδιαμφισβήτητης επιρροής των Ηνωμένων Πολιτειών στο διεθνές σύστημα. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι δεν επιθυμεί την εμπλοκή της χώρας του σε μια νέα εκτεταμένη στρατιωτική αναμέτρηση, ιδιαίτερα όταν οι επιδιώξεις της προηγούμενης σύγκρουσης δεν επιτεύχθηκαν στον βαθμό που είχε αρχικά εκτιμηθεί.

Από πρακτική σκοπιά, η στάση αυτή μπορεί να θεωρηθεί αναμενόμενη, καθώς μια νέα κλιμάκωση θα μπορούσε να οδηγήσει σε παρόμοια αποτελέσματα, χωρίς σαφή προοπτική στρατηγικής επιτυχίας. Ταυτόχρονα, όμως, εκπέμπει ένα ευρύτερο μήνυμα προς συμμάχους και αντιπάλους: η Ουάσινγκτον εμφανίζεται πλέον λιγότερο διατεθειμένη να αναλάβει υψηλά πολιτικά και στρατιωτικά ρίσκα αποκλειστικά για τη διατήρηση της διεθνούς πρωτοκαθεδρίας της.

Η μεταβολή αυτή επηρεάζει και τις σχέσεις των ΗΠΑ με τους εταίρους τους. Παρότι οι δεσμοί συνεργασίας παραμένουν σημαντικοί, η δεδομένη προσδοκία άμεσης και απεριόριστης αμερικανικής στήριξης φαίνεται να αμφισβητείται περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν.

Το φαινόμενο δεν περιορίζεται στη Μέση Ανατολή. Αν και στην περιοχή αυτή γίνεται ιδιαίτερα αισθητό λόγω των πρόσφατων εξελίξεων, ανάλογες τάσεις μπορούν να εντοπιστούν και σε άλλα γεωπολιτικά μέτωπα, όπου οι ισορροπίες ισχύος μεταβάλλονται και οι παραδοσιακές βεβαιότητες επαναξιολογούνται.

Είναι πολύ νωρίς για να πούμε τι σημαίνει αυτό μεσοπρόθεσμα, αλλά ολόκληρο το πλαίσιο στη Μέση Ανατολή, η κατασκευή του οποίου ξεκίνησε κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, έχει κλονιστεί. Αυτό το πλαίσιο βασιζόταν στη σταδιακή συμφιλίωση του Ισραήλ με τους Άραβες γείτονές του, ιδίως τα πλούσια κράτη του Κόλπου, καθώς και στην οικονομική αλληλεξάρτηση, την τεχνολογική συνεργασία και την περιθωριοποίηση του Ιράν και των συμμαχικών του ομάδων.

Αυτή η στρατηγική υπέστη σοβαρό πλήγμα το 2023, όταν η Χαμάς επιτέθηκε στο Ισραήλ και το Ισραήλ απάντησε με γενοκτονία. Ακόμα και η Γάζα, ωστόσο, δεν ανέτρεψε εντελώς το πλαίσιο, απλώς το καθυστέρησε.

Ο πόλεμος κατά του Ιράν είχε ως στόχο να διευθετήσει το ζήτημα πιο αποφασιστικά και είχε ως στόχο να αναδιαμορφώσει μόνιμα την περιοχή υπό την ισραηλινή στρατιωτική υπεροχή, δημιουργώντας μια νέα ισορροπία δυνάμεων υπό την αιγίδα των ΗΠΑ. Αλλά η αποτυχία να αποκλειστεί το Ιράν από την εξίσωση έχει βάλει εμπόδια.

Η τρέχουσα φάση της σύγκρουσης δεν έχει επιλύσει τίποτα, πράγμα που σημαίνει ότι είναι πιθανές περαιτέρω προσπάθειες για την επίλυση αυτών των ζητημάτων με τη βία. Αλλά θα λάβουν χώρα υπό λιγότερο ευνοϊκές συνθήκες για το Ισραήλ και τις ΗΠΑ. Η σχετική αποτυχία της Ουάσιγκτον και η σχετική επιτυχία της Τεχεράνης, αν και η ζημιά που προκλήθηκε στο Ιράν δεν πρέπει να υποτιμηθεί, μετατοπίζουν την ισορροπία υπέρ του Ιράν.

Πολλά τώρα εξαρτώνται από το πώς η ανανεωμένη και νεότερη ηγεσία του Ιράν, που ήρθε στο προσκήνιο εν μέρει από τις ίδιες τις ενέργειες του Ισραήλ, επιλέγει να επωφεληθεί από αυτή τη στιγμή. Ο κίνδυνος περαιτέρω αναταραχής παραμένει, καθώς δεν έχει επιτευχθεί καμία διευθέτηση και δεν έχει αναδυθεί σταθερή περιφερειακή τάξη.

Αλλά ένα συμπέρασμα είναι ήδη σαφές. Η εποχή κατά την οποία μια ανώτερη δύναμη θα μπορούσε να παράγει με αξιοπιστία το επιθυμητό πολιτικό αποτέλεσμα έχει παρέλθει και οι πόλεμοι γίνονται πιο περίπλοκοι, οι συνέπειές τους λιγότερο ελεγχόμενες και τα αποτελέσματά τους λιγότερο γραμμικά. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ μπορεί να εξακολουθούν να κατέχουν συντριπτική στρατιωτική ισχύ, αλλά το Ιράν έχει δείξει ότι αυτό δεν εγγυάται πλέον τη νίκη.

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