G7: «Θετική η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, αλλά θέλουμε ελεύθερο εμπόριο στο Ορμούζ

Οι ηγέτες της Συνόδου Κορυφής της G7 στο Εβιάν-λε-Μπεν της Γαλλίας χαιρετίζουν τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Σε κοινό ανακοινωθέν τους, τονίζουν την ικανοποίησή τους για την εξέλιξη αυτή, ωστόσο στέκονται σε δύο ζητήματα: τα Στενά του Ορμούζ και τα πυρηνικά.

Οπως τονίζουν, είναι ζωτικής σημασίας να μην μπουν τέλη στην διέλευση από το σημείο και να επιτραπεί το ελεύθερο εμπόριο, ενώ σημειώνουν ότι πρόκειται για μια «ιστορική ευκαιρία για να αποτραπεί το Ιράν από το να αποκτήσει οποιοδήποτε πυρηνικό όπλο και να αντιμετωπιστούν οι απειλές που σχετίζονται με τις περιφερειακές και βαλλιστικές του δραστηριότητες».

Στο κοινό τους ανακοινωθέν αναφέρουν πως «υποστηρίζουν σθεναρά μια ισχυρή και ολοκληρωμένη» διπλωματική συμφωνία για να φέρει «ειρήνη και ασφάλεια για όλους στην περιοχή».

Αναφερόμενοι στον ισχυρισμό του Ιράν ότι θα εισπράττει «τέλη» για τις θαλάσσιες υπηρεσίες που προσφέρονται στο Στενό του Ορμούζ, χαρακτήρισαν το δικαίωμα διέλευσης χωρίς διόδια ή περιορισμούς «το θεμέλιο του διεθνούς εμπορίου».

Μια αμυντική πρωτοβουλία με επικεφαλής τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσε να διαδραματίσει «σημαντικό ρόλο» στη διευκόλυνση της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ μόλις αυτό ανοίξει αναφέρει επίσης το ανακοινωθέν.

Για να μειωθεί η πιθανότητα ευπάθειας σε περίπτωση που το Στενό του Ορμούζ επηρεαστεί ξανά, οι ηγέτες δήλωσαν ότι θα δεσμευτούν να διαφοροποιήσουν τις οδούς εφοδιασμού ενέργειας. Επίσης, χαιρετίζουν «την προοπτική του Καναδά να διοχετεύσει σημαντική πρόσθετη χωρητικότητα στις παγκόσμιες αγορές τα επόμενα χρόνια».

Σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, οι διαπραγματεύσεις πρέπει να διασφαλίσουν ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, αναφέρεται στη δήλωση. Οι περιφερειακοί και διεθνείς εταίροι, καθώς και ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), θα πρέπει να βοηθήσουν σε αυτές τις διαπραγματεύσεις.

Υπάρχει υποστήριξη για «άμεση ισχυρή εκεχειρία» στον Λίβανο, καθώς και για τις προσπάθειες της κυβέρνησής του να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ. Ζητούμενο επίσης η προστασία της «εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας του Λιβάνου με τις κατάλληλες διεθνείς εγγυήσεις ασφάλειας».

Τέλος, δεσμεύονται να «επιταχύνουν τις ανθρωπιστικές προσπάθειες και τις προσπάθειες ανοικοδόμησης» και να εφαρμόσουν «σχετικά πολιτικά μέτρα και μέτρα ασφαλείας» στη Γάζα.

«Ζητούμε τον τερματισμό της βίας στη Δυτική Όχθη», επισημαίνουν οι ηγέτες της G7.

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