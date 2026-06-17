«Είμαι το αφεντικό»: Η ειρωνική απάντηση του Τραμπ για την καθυστερημένη άφιξή του στους G7 (Video)

Με τρεις λέξεις – που ωστόσο, συμπαραδηλώνουν πάρα πολλά – απάντησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ για την καθυστερημένη άφιξή του στη συνεδρίαση των ηγετών της ομάδας των επτά ισχυρότερων οικονομιών του κόσμου (G7).

Φθάνοντας με καθυστέρηση στο στρογγυλό τραπέζι, γύρω από το οποίο κάθονταν ήδη οι υπόλοιποι ηγέτες, ο Ντόναλντ Τραμπ τους είπε μισο-αστεία, μισο-σοβαρά ότι «είμαι το αφεντικό» (I’m the boss), ενώ απευθυνόμενος στους εκπροσώπους των ΜΜΕ ρώτησε: «Θα θέλατε να μείνετε στη συνάντηση; Εμένα δεν με πειράζει», παρότι το πρωτόκολλο δεν προβλέπει κάτι τέτοιο.

“I’m the boss.” 🤣



— @POTUS arrives for a working session at the G7 summit in France pic.twitter.com/BvAamZo0sD — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) June 17, 2026

Ο Τραμπ έχει δείξει σχεδόν από την αρχή της δεύτερης θητείας του στον Λευκό Οίκο εχθρική διάθεση και περιφρόνηση προς τους ηγέτες της Ευρώπης, ενώ έχει επιβάλλει δασμούς σχεδόν στο σύνολο των προϊόντων που η ΕΕ εξάγει στις ΗΠΑ. Επίσης, όσον αφορά στον κρίσιμο τομέα της άμυνας, ο Τραμπ έχει αποδεχθεί τον τίτλο του… μπαμπά που βάζει σε τάξη τα παιδιά του, χαρακτηρισμό που του απέδωσε ο γ.γ. του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

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