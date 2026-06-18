Tηλεμαχία Λατινοπούλου με Παϊτέρη: «Γύφτους τους λέω» – «Μήπως η μητέρα σας αγόρασε χαλί από γύφτο και δεν το πλήρωσε;»

Αποστοματική απάντηση έδωσε ο τραγουδιστής Βασίλης Παϊτέρης στην Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου και ο Βασίλης Παϊτέρης μίλησαν στο Βράδυ Αποκαλύψεων με τον Πέτρο Κουσουλό για την υπόθεση Βαλινάκη και την εγκληματικότητα των Ρομά.

Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής παρά την αντίδραση του δημοσιογράφου, επέμεινε να αποκαλεί τους Ρομά, «γύφτους». «Γύφτους τους λέμε, γύφτους τους λέω και γύφτους τους έλεγα και θα τους λέω. Εσείς και ο κ. Παϊτέρης μπορείτε να τους αποκαλείτε όπως θέλετε. Είναι δικαίωμα σας όπως είναι και ελευθερία της δικής μου έκφρασης να τους λέω γύφτους», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Γιώργος Παϊτέρης προσπάθησε να δώσει κάποιες ενοιολογικές γνώσεις στην Αφροδίτη Λατινοπούλου, ώστε να καταλάβει γιατί η χρήση του όρου είναι ανάρμοστη. «Ο γύφτος είναι ο σιδεράς που βρωμίζεται και το λέμε “άντε ρε γύφτο”. Άντε ρε βρώμικε. Ο τσιγγάνος είναι ο μυγιάγγιχτος που μόλις τον βλέπεις παράξενα σε σκοτώνει. Εμείς είμαστε Ρομ ενικός, Ρομά πληθυντικός».

«Αν επιμένει η κ. Λατινοπούλου για τα ψηφαλάκια. Θα πω αυτό: Αν τη δείτε καλά θα δείτε ότι έχει γύφτικη ομορφιά. Μήπως η μητέρα της αγόρασε χαλί από έναν γύφτο και δεν το πλήρωσε;», συνέχισε.

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου σε αυτό το σημείο εξερράγη. «Είναι ντροπή σας. Εκτίθεστε από μόνος σας και αυτό αποδεικνύει γιατί τόσος πολύς κόσμος έχει αυτή την άποψη για εσάς, αλλά από γύφτο δεν περίμενα και κάτι καλύτερο, να πω την αλήθεια», είπε και επέμεινε ότι χρήση του όρου γύφτος δεν είναι προσβλητική.

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