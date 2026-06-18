search
ΠΕΜΠΤΗ 18.06.2026 17:13
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.06.2026 15:52

Tηλεμαχία Λατινοπούλου με Παϊτέρη: «Γύφτους τους λέω» – «Μήπως η μητέρα σας αγόρασε χαλί από γύφτο και δεν το πλήρωσε;»

18.06.2026 15:52
latinopoulou-paiteris

Αποστοματική απάντηση έδωσε ο τραγουδιστής Βασίλης Παϊτέρης στην Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου και ο Βασίλης Παϊτέρης μίλησαν στο Βράδυ Αποκαλύψεων με τον Πέτρο Κουσουλό για την υπόθεση Βαλινάκη και την εγκληματικότητα των Ρομά.

Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής παρά την αντίδραση του δημοσιογράφου, επέμεινε να αποκαλεί τους Ρομά, «γύφτους».  «Γύφτους τους λέμε, γύφτους τους λέω και γύφτους τους έλεγα και θα τους λέω. Εσείς και ο κ. Παϊτέρης μπορείτε να τους αποκαλείτε όπως θέλετε. Είναι δικαίωμα σας όπως είναι και ελευθερία της δικής μου έκφρασης να τους λέω γύφτους», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Γιώργος Παϊτέρης προσπάθησε να δώσει κάποιες ενοιολογικές γνώσεις στην Αφροδίτη Λατινοπούλου, ώστε να καταλάβει γιατί η χρήση του όρου είναι ανάρμοστη. «Ο γύφτος είναι ο σιδεράς που βρωμίζεται και το λέμε “άντε ρε γύφτο”. Άντε ρε βρώμικε. Ο τσιγγάνος είναι ο μυγιάγγιχτος που μόλις τον βλέπεις παράξενα σε σκοτώνει. Εμείς είμαστε Ρομ ενικός, Ρομά πληθυντικός».

«Αν επιμένει η κ. Λατινοπούλου για τα ψηφαλάκια. Θα πω αυτό: Αν τη δείτε καλά θα δείτε ότι έχει γύφτικη ομορφιά. Μήπως η μητέρα της αγόρασε χαλί από έναν γύφτο και δεν το πλήρωσε;», συνέχισε.

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου σε αυτό το σημείο εξερράγη. «Είναι ντροπή σας. Εκτίθεστε από μόνος σας και αυτό αποδεικνύει γιατί τόσος πολύς κόσμος έχει αυτή την άποψη για εσάς, αλλά από γύφτο δεν περίμενα και κάτι καλύτερο, να πω την αλήθεια», είπε και επέμεινε ότι χρήση του όρου γύφτος δεν είναι προσβλητική.

Διαβάστε επίσης

Η ΕΛΑΣ καρφώνει τη Διαμαντοπούλου: Η αλήθεια διαφωνεί μαζί της

Μητσοτάκης για το «PosoKanei»: «Η αγορά γνωρίζει ότι οι τιμές συγκρίνονται καθημερινά και πιέζεται να γίνει πιο ανταγωνιστική» (video)

«Ο Τσίπρας θα τους καθαρίσει σαν αυγά» λέει ο Άδωνις και προσγειώνει την Διαμαντοπούλου: «Πολύ αργά για δάκρυα αγαπητή Άννα»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mazarakis 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Πρόταση να πάρει το όνομα του Ανδρέα Μαζαράκη το γήπεδο μπάσκετ του Στρέφη

s_t_m_sonic35_hz
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

SEGA: Ο Sonic The Hedgehog γιορτάζει τα 35α γενέθλιά του με αγώνα δρόμου 10 χλμ. γύρω από το Λονδίνο (photos/videos)

tileorasi
MEDIA

Ανεπηρέαστος ο Alpha, ήταν πρώτος σε τηλεθέαση και την Τετάρτη (17/6)

zapatero
ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στις κόρες του πρώην πρωθυπουργού Θαπατέρο

xalki theologiki sxoli – new
ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: H Τουρκία δίνει πράσινο φως για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης – Πιέσεις από Τραμπ και ΕΕ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
evrokoinovoulio
ΚΟΣΜΟΣ

«Τι δουλειά έχει μία αυταρχική χώρα στην ΕΕ;»: Το Ευρωκοινοβούλιο ρίχνει πόρτα στην Τουρκία

doukas – androulakis – diamantopoulou 1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ σε νευρικό σοκ: Γιατί η Διαμαντοπούλου επιτέθηκε στον Δούκα και αποθέωσε ΝΔ – Η απάντηση του δημάρχου, το σχόλιο της Χαριλάου  

patata_airfryer2
CUCINA POVERA

Ψητή πατάτα, στον φούρνο ή στη φριτέζα αέρα

dendias- famellos – zoi- anastasiadis – new
ΚΑΛΧΑΣ

Η μάχη της ακρίβειας, τα drones του Δένδια, ο Φάμελλος ως support και οι μισθολάγνοι βουλευτές, η διαφορά Τσίπρα – Ζωής και τα ευτράπελα με τον Αναστασιάδη

tsipras androulakis – kikilias- kosioni – new
ΚΑΛΧΑΣ

Η κυβέρνηση, ο Στουρνάρας και ο Άρειος Πάγος για τον νόμο Κατσέλη, το άθροισμα Τσίπρα – Ανδρουλάκη, η κίνηση Κικίλια με Μάγγο και ο προορισμός τη Σίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 18.06.2026 17:10
mazarakis 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Πρόταση να πάρει το όνομα του Ανδρέα Μαζαράκη το γήπεδο μπάσκετ του Στρέφη

s_t_m_sonic35_hz
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

SEGA: Ο Sonic The Hedgehog γιορτάζει τα 35α γενέθλιά του με αγώνα δρόμου 10 χλμ. γύρω από το Λονδίνο (photos/videos)

tileorasi
MEDIA

Ανεπηρέαστος ο Alpha, ήταν πρώτος σε τηλεθέαση και την Τετάρτη (17/6)

1 / 3