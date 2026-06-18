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18.06.2026 17:37

Χαίρεται η Πρεσβεία του Ισραήλ για τον μουσικό δεσμό με την Ελλάδα: Ποιοι καλλιτέχνες έδωσαν ξανά συναυλίες (Video)

18.06.2026 17:37
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Παρά το γεγονός ότι το Ισραήλ κατηγορείται για γενοκτονία στη Γάζα, Έλληνες καλλιτέχνες επέλεξαν να ταξιδέψουν ξανά στη χώρα για να τραγουδήσουν.

Ο λόγος για τους Χρήστος Μενιδιάτης, Χριστίνα Σάλτη και τον δεξιοτέχνη του μπουζουκιού Μανώλη Καραντίνη, οι οποίοι διασκέδασαν Ισραηλινούς με ελληνικές επιτυχίες.

Να θυμίσουμε πως πέρσι η απόφαση της Γλυκερίας, του Κώστα Καραφώτη και της Αρετής Κετιμέ να πραγματοποιήσουν σειρά από συναυλίες στο Ισραήλ είχε ξεσηκώσει σφοδρές αντιδράσεις.

Πάντως δεν είναι περίεργο ότι οι καλλιτέχνες δεν μοιράστηκαν κάποιο στιγμιότυπο από τις συναυλίες τους στα social. Μόνο η Πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα εξέφρασε τη χαρά της για τον μουσικό δεσμό που ενώνει τις δύο χώρες…

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ΠΕΜΠΤΗ 18.06.2026 18:44
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