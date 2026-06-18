Χαίρεται η Πρεσβεία του Ισραήλ για τον μουσικό δεσμό με την Ελλάδα: Ποιοι καλλιτέχνες έδωσαν ξανά συναυλίες (Video)

Παρά το γεγονός ότι το Ισραήλ κατηγορείται για γενοκτονία στη Γάζα, Έλληνες καλλιτέχνες επέλεξαν να ταξιδέψουν ξανά στη χώρα για να τραγουδήσουν.

Ο λόγος για τους Χρήστος Μενιδιάτης, Χριστίνα Σάλτη και τον δεξιοτέχνη του μπουζουκιού Μανώλη Καραντίνη, οι οποίοι διασκέδασαν Ισραηλινούς με ελληνικές επιτυχίες.

Αλλη μια αξέχαστη ελληνική βραδιά στο Τελ Αβίβ 🇮🇱🎶

Δεν είναι τυχαίο που τόσοι Έλληνες καλλιτέχνες αγαπούν και εμφανίζονται στο Ισραήλ 🇮🇱.

Το Ισραηλινό κοινό έχει μια ξεχωριστή αγάπη για την ελληνική μουσική και κάθε συναυλία μετατρέπεται σε μια μοναδική γιορτή γεμάτη πάθος και… pic.twitter.com/CBzTRcAaFu — Israel in Greece 🇮🇱🇬🇷 (@IsraelinGreece) June 18, 2026

Να θυμίσουμε πως πέρσι η απόφαση της Γλυκερίας, του Κώστα Καραφώτη και της Αρετής Κετιμέ να πραγματοποιήσουν σειρά από συναυλίες στο Ισραήλ είχε ξεσηκώσει σφοδρές αντιδράσεις.

Πάντως δεν είναι περίεργο ότι οι καλλιτέχνες δεν μοιράστηκαν κάποιο στιγμιότυπο από τις συναυλίες τους στα social. Μόνο η Πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα εξέφρασε τη χαρά της για τον μουσικό δεσμό που ενώνει τις δύο χώρες…

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