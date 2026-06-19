Ο Τσίπρας στην Πράσινη Γραμμή – Τι λέει για την επίλυση του Κυπριακού

Στην Κύπρο βρέθηκε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο της 3ης Διεθνής Διάσκεψης του ΙΝΑΤ.

Ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ έκανε ένα μίνι απολογισμό του ταξιδιού του που ολοκληρώθηκε με την επίσκεψή του στην Πράσινη Γραμμή, «εκεί που ο χρόνος έχει παγώσει μετά την παράνομη τουρκική εισβολή».

Ο Αλέξης Τσίπρας διαπίστωσε πως «ακόμη και εκεί, όπου ο χρόνος έχει μείνει στο 1974, έχει ξεφυτρώσει η ελπίδα: Το Σπίτι της Συνεργασίας, μέσα στην Πράσινη Γραμμή όπου πραγματοποιούνται δικοινοτικές επαφές: Από μέλη της κοινωνίας των πολιτών, συλλόγους, συνδικαλιστικές οργανώσεις, φοιτητές.

Όλοι τους, ελληνοκύπριοι και τουρκοκύπριοι οι οποίοι έχουν μία ευχή: Να μην ζήσουν μία ακόμη χαμένη ευκαιρία για το Κυπριακό και να πάψει επιτέλους η Λευκωσία να είναι η τελευταία διαιρεμένη πρωτεύουσα στην Ευρώπη».

Ο κ. Τσίπρας σε μία περίοδο που οι συγκρούσεις εντείνονται και οι προκλήσεις αυξάνονται υποστήριξε την ανάγκη «επανεκκίνησης των συνομιλιών για δίκαιη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό» καθώς «είναι πιο μεγάλη από ποτέ: Μία λύση στη βάση του πλαισίου Γκουτέρες, για διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία, με πολιτική ισότητα, μία κυριαρχία, μία ιθαγένεια και μία διεθνή νομική προσωπικότητα, με κατάργηση των εγγυήσεων και απόσυρση των τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων.

Λύση προς όφελος του συνόλου του κυπριακού λαού – Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Μια λύση που για να προχωρήσει πρέπει να συνδεθεί με το μέλλον των ευρωτουρκικών σχέσεων και την αξιοποίηση των συμμαχιών μας».

Στην ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρθηκε στους τρεις βραβευθέντες, την Ισραηλινή δημοσιογράφος Orly Noy και τους δύο Έλληνες γιατρούς, «που στάθηκαν στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού στη γενοκτονία της Γάζας, τον Χρίστο Γεωργαλά και την Κωνστήλια Καρύδη, έστειλαν ένα δυνατό μήνυμα για το τι σημαίνει έμπρακτα αλληλεγγύη σε όσους την χρειάζονται».

Ευχαρίστησε τους φετινούς ομιλητές που έστειλαν ένα δυνατό μήνυμα για την ειρήνη, τη δημοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Τον Τομά Πικετί για την παρουσίαση- για πρώτη φορά- του Global Justice Report- και τα όσα είπε για φόρο στον μεγάλο πλούτο και το κοινωνικό κράτος, την Μάγια Αλιέντε για την υπεράσπιση της δημοκρατίας απέναντι στην ακροδεξιά, τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο για το μήνυμα που έστειλε για την ειρήνη και τον ανθρωπισμό, τον γερουσιαστή Βαν Χόλεν και τον πρώην ΥΠΕΞ της Αιγύπτου Σάμεχ Σούκρι που μίλησαν για τη σημασία της διπλωματίας στη Μέση Ανατολή.

Και όλους τους εκπροσώπους προοδευτικών δυνάμεων που συμμετείχαν από τη Νορβηγία, την Παλαιστίνη, την Ιρλανδία, το Λίβανο, τη Γερμανία, τη Βραζιλία, την Κούβα, την Κίνα, τις ΗΠΑ, το Ισραήλ, τη Χιλή, με προτάσεις ιδέες και όρεξη για διάλογο.

Οι επαφές με Χριστοδουλίδη και Στεφάνου

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη θεματική ενότητα του Κυπριακού που φιλοξενήθηκε στη Διάσκεψη.

«Ακούσαμε Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους να μιλάνε τις σημαντικές προκλήσεις στο κυπριακό, τις ελπίδες και προτάσεις τους για ένα κοινό μέλλον.

Μια θεματική ενότητα που έχει ακόμη μεγαλύτερη αξία σε μία περίοδο που ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ διερευνά την προοπτική για μια νέα πρωτοβουλία για το Κυπριακό».

Παράλληλα, συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη και το Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου τονίζοντας τη σημασία που έχει ο συντονισμός Ελλάδας-Κυπριακής Δημοκρατίας ειδικά στη σημερινή δύσκολη γεωπολιτική συγκυρία και την ανάγκη οι χώρες μας να παραμείνουν πυλώνες ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή προασπίζοντας το διεθνές δίκαιο.

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