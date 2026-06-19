Όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου καταφέρνει να διχάσει τη ΝΔ – Γαλάζιο χάος για την άρση ασυλίας, ο ρόλος του Γεωργαντά

Η χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής για την άρση ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, εξελίχθηκε με αναπάντεχο τρόπο για την πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας στην επιτροπή, καθώς αυτή διασπάστηκε για χάρη της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Η κυρία Κωνσταντοπούλου, για τρίτη συνεχόμενη φορά, ζήτησε και πέτυχε την αναβολή της συζήτησης στη συγκεκριμένη Επιτροπή που αφορά τρεις δικογραφίες οι οποίες εκκρεμούν εις βάρος της για υποθέσεις που έχουν προκύψει από καταγγελίες αστυνομικών και δικαστικής υπαλλήλου για τα επεισόδια που εξελίχθηκαν πρόσφατα στην δίκη των Τεμπών καθώς η κ. Κωνσταντοπούλου βιντεοσκοπούσε με το κινητό της τα συγκεκριμένα άτομα που κατέθεσαν τις μηνύσεις.

Το αίτημα της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας υποβλήθηκε με επιστολή λίγο πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, είχε προηγηθεί και προσωπικό τηλεφώνημά της προς τον πρόεδρο της επιτροπής, Γιώργο Γεωργαντά. Η ίδια επικαλέστηκε την ανάγκη να παραστεί σε εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών στην οποία ήταν καλεσμένη. Στη συνέχεια όμως, όπως σχολίαζαν αρκετοί βουλευτές της πλειοψηφίας που διαφώνησαν με τη χορήγησή της νέας αναβολής, το κώλυμα κρίθηκε μη σημαντικό, καθώς η κ. Κωνσταντοπούλου δεν είχε την ιδιότητα της ομιλήτριας στη συγκεκριμένη εκδήλωση.

Η αναβολή έγινε δεκτή επειδή υπέρ της ψήφισαν, εκτός από τα μέλη της αντιπολίτευσης, και τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ο πρόεδρος της Επιτροπής Γιώργος Γεωργαντάς, ο Βασίλης Οικονόμου και ο Βαγγέλης Λιάκος. Απέναντί τους τάχθηκε ο εισηγητής της ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης, μαζί με τα υπόλοιπα πέντε γαλάζια μέλη της Επιτροπής, που επέμεναν πως η διαδικασία έπρεπε να προχωρήσει κανονικά.

Η εικόνα της πλειοψηφίας να διασπάται σε μια τόσο ευαίσθητη ψηφοφορία, με τον ίδιο τον πρόεδρο της Επιτροπής να ευθυγραμμίζεται με την αντιπολίτευση, προκάλεσε φουρτούνα και αρκετές συζητήσεις στο εσωτερικό του κόμματος. Σύμφωνα με πληροφορίες στους διαδρόμους της Βουλής, η επιλογή των τριών βουλευτών οδήγησε σε αρνητικά σχόλια από συναδέλφους τους. «Φτάσαμε να μας διασπάσει η Ζωή», έλεγε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Βασίλης Οικονόμου, ένας από τους τρεις βουλευτές που ψήφισαν κόντρα στην γαλάζια γραμμή, ανέφερε λίγο αργότερα στους δημοσιογράφους ότι εκείνος άκουσε τον πρόεδρο της Επιτροπής, Γιώργο Γεωργαντά, να εισηγείται την αναβολή της συζήτησης, θεώρησε ότι αυτή είναι η γραμμή της Νέας Δημοκρατίας και γι’ αυτό, όπως είπε, ψήφισε υπέρ της αναβολής. Από την άλλη πλευρά, ο εισηγητής της Ν.Δ., Δημήτρης Καιρίδης, αναφέρει ότι δεν είναι δυνατόν τα μέλη της Ν.Δ. να υποκύπτουν σε μια οργανωμένη τακτική της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, που σκοπό έχει μόνο την παρακώλυση της συγκεκριμένης διαδικασίας και την συνεχή αναβολή των συνεδριάσεων.

Ο Γιώργος Γεωργαντάς, του οποίου η εισήγηση ως Προέδρου της Επιτροπής θεωρήθηκε καθοριστική για το αποτέλεσμα, επέλεξε να μην αφήσει το ζήτημα να πάρει πολιτικές διαστάσεις. Υποστήριξε πως δεν προκύπτει κανένα πολιτικό θέμα, καθώς οι συνάδελφοί του ψήφισαν με βάση την προσωπική τους συνείδηση και όχι κατ’ εντολή κομματικής γραμμής.

Η εξήγηση αυτή ωστόσο δεν φαίνεται να ικανοποίησε όσους γαλάζιους βουλευτές θεωρούν πως η Κωνσταντοπούλου έχει καταφέρει για τρίτη φορά να εκμεταλλευτεί διαδικαστικά κενά και να καθυστερήσει μια διαδικασία που η συντριπτική πλειοψηφία της κοινοβουλευτικής ομάδας ήθελε να προχωρήσει. Μάλιστα, πολλοί βουλευτές λένε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου επιλέγει συνειδητά αυτή την τακτική προκειμένου να καθυστερήσει όσο μπορεί περισσότερο τη διαδικασία άρσης ασυλίας της και να βρεθεί στη συνέχεια στα δικαστήρια με όσους την έχουν μηνύσει.

Το επεισόδιο αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά εντάσεων γύρω από το πρόσωπο της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία είχε ήδη ζητήσει, χωρίς επιτυχία, την εξαίρεση του Γιώργου Γεωργαντά από την προεδρία της διαδικασίας, καταγγέλλοντάς τον για μεροληπτική στάση υπέρ των μηνυτών της. Ανάμεσα στις εκκρεμείς δικογραφίες περιλαμβάνεται και εκείνη που προέκυψε από μήνυση του Άδωνι Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση, υπόθεση που η ίδια η Κωνσταντοπούλου έχει χαρακτηρίσει στημένη.

Η συζήτηση αναμένεται πλέον να μεταφερθεί στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής, τη Δευτέρα, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται νέο αίτημα αναβολής με επανάληψη του ίδιου σεναρίου. Στο μεταξύ, η εικόνα μιας κυβερνητικής πλειοψηφίας που διχάστηκε σε μια κατά τα άλλα τυπική διαδικαστική ψηφοφορία αφήνει πίσω της ερωτήματα για το κατά πόσο υπάρχει επικοινωνία και συνεννόηση ανάμεσα στα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας ιδίως όταν το όνομα που προκαλεί τη διάσπαση είναι αυτό της πιο σταθερής αντιπάλου της κυβέρνησης στη Βουλή.

Η εικόνα της διάσπασης δεν έχει μείνει μόνο εντός της Βουλής, αλλά έχει φτάσει και στην Πειραιώς προκαλώντας αλγεινή εντύπωση σε κυβερνητικά στελέχη. Το μόνο βέβαιο είναι πως στη συνεδρίαση της Δευτέρας η συνοχή της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας στην επιτροπή θα είναι δεδομένη.

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