Από το posokanei στο… posodenkanei για την καταπολέμηση της ακρίβειας: Η κατάρρευση ενός κυβερνητικού μύθου

Mε φούσκα που έσκασε με ηχηρό τρόπο μοιάζει η παρουσιάση της πλατφόρμας posokanei, καθώς το όλο εγχείρημα πλησιάζει στα όρια του γραφικού, δεδομένου ότι η κυβέρνηση πήρε απλώς την παλαιά πλατφόρμα του e-katanalotis, την άλλαξε και την παρουσίασε στο κοινό, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι έκανε κάτι για να πέσουν και οι τιμές.

Η όλη ιστορία αγγίζει τα όρια του παραλόγου, με το κυβερνητικό επιτελείο να επιμένει ότι πρόκειται για σημαντική τομή στην προσπάθεια αντιμετώπισης της ακρίβειας.

Και ποια είναι η τομή; Ότι ο καταναλωτής μπορεί να βλέπει πόσο κάνει το προϊόν που τον ενδιαφέρει και εφόσον το βρίσκει κάπου πιο φτηνά να πηγαίνει για να το αγοράσει. Δηλαδή, να διασχίζει όλη την Αθήνα, με την κίνηση που υπάρχει στους δρόμους, προκειμένου να αγοράσει ένα η δύο ευρώ πιο φτηνά το προϊόν που θέλει, ενώ θα έχει κατασπαταλήσει πολλά περισσότερα εξ αιτίας της ακρίβειας στα καύσιμα.

Με λίγα λόγια, η κυβέρνηση αντί να πάρει μέτρα για να μειωθούν οι τιμές, βάζει τους πολίτες να κάνουν έρευνα αγοράς, ενώ δεν έχει καν την ευθιξία να απαντήσει γιατί το ίδιο προϊόν έχει διαφορετική τιμή από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο, μέσα στην ίδια πόλη.

Η αλήθεια είναι ότι το Μέγαρο Μαξίμου επιχείρησε και πάλι να «πουλήσει» στους πολίτες κάτι το οποίο υπάρχει ήδη και το οποίο δεν έχει φέρει κανένα αποτέλεσμα μέχρι τώρα.

Είναι χαρακτηριστικό, άλλωστε, ότι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγινε πραγματικό «γλέντι» από τα σχόλια των πολιτών, οι οποίοι εμφανίζονται πλέον να μην μπορούν να ανεχτούν τα τερτίπια του κυβερνητικού επιτελείου γύρω από το θέμα της ακρίβειας.

Ο πρωθυπουργός, πάντως, και χθες εμφανίστηκε και πάλι να διαφημίζει την πλατφόρμα, επιμένοντας ότι η αγορά θα πρέπει να ρίξει τις τιμές. «Η ίδια η αγορά γνωρίζει ότι οι τιμές συγκρίνονται καθημερινά και με διαφάνεια και κατά συνέπεια πιέζεται να γίνει πιο ανταγωνιστική» ανέφερε ο πρωθυπουργός, επιμένοντας με τον τρόπο του ότι η λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας είναι η πλατφόρμα που αναρτώνται τα προϊόντα και όχι οι τιμές τους.

Εν τω μεταξύ, χθες όλη μέρα υπήρξαν πολλά σενάρια για το κόστος αυτής της πλατφόρμας με τα ποσά που ακούστηκαν να ανέρχονται σε κάποια εκατομμύρια.

Το κυβερνητικό επιτελείο, ωστόσο, διέψευσε αυτές τις πληροφορίες λέγοντας ότι «Με το που παρουσιάστηκε η νέα πλατφόρμα «Πόσο κάνει», ξεκίνησε η διασπορά fake news στα social media σχετικά με το κόστος της. Τα νούμερα που γράφονται δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Η δράση posoKanei.gov.gr υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «CRMS-Ενιαία Πλατφόρμα για την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και την Αρχή για την εποπτεία της αγοράς. Η δράση υλοποιείται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0, έχει ανώτατο προϋπολογισμό 370.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και καλύπτει την ανάπτυξη της πλατφόρμας και της mobile εφαρμογής, καθώς και την υποστήριξή της για διάστημα 15 μηνών».

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