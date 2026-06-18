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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρία Μητσοπούλου ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

18.06.2026 19:04

Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής: Τρίτη αναβολή για τρία αιτήματα άρσης ασυλίας κατά της Κωνσταντοπούλου – «Στα δύο» η πλειοψηφία

18.06.2026 19:04
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Αναβολή για την Δευτέρα στις 6 το απόγευμα πήρε η συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας η οποία καλείται να αποφασίσει σε σχέση με την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας σε σχέση με τρεις ακόμη δικογραφίες που έχουν διαβιβαστεί στη Βουλή (έχουν προηγηθεί άλλες δύο). Και τα τρία αιτήματα εισάγονται προς συζήτηση, κατόπιν αναβολών, που έχει ζητήσει και η ίδια, και αφορούν φερόμενες ως τελεσθείσες αξιόποινες πράξεις της, στο πλαίσιο της δίκης για τα Τέμπη.

Σύμφωνα με πληροφορίες η πρόεδρος της Πλεύσης, είχε ενημερώσει τηλεφωνικά από χθες το απόγευμα, ωστόσο επισήμως έστειλε επιστολή με το αίτημα αναβολής 5 λεπτά προ της συνεδρίασης, επικαλούμενη κώλυμα λόγω συμμετοχής της σε εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για τα funds. Της αντιπροτάθηκε το πρωί της Παρασκευής (08:30) αλλά λόγω επαγγελματικού κωλύματος αυτή τη φορά, πρότεινε το απόγευμα της Δευτέρας.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Γιώργος Γεωργαντάς πρότεινε την αναβολή, για να μην υπάρχει καμία σκιά περί σκοπιμότητας για αντιδικία, την οποία στήριξαν όμως μόνο δύο μέλη της πλειοψηφίας (Βαγγέλης Λιάκος και Βασίλης Οικονόμου), καθώς και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τα υπόλοιπα μέλη της πλειοψηφίας θεώρησαν ότι το κώλυμα που επικαλέστηκε δεν ήταν σημαντική αιτία απουσίας από την σημερινή συνεδρίαση που άλλωστε είχε ζητήσει η ίδια. Μάλιστα, όπως επισήμαινε βουλευτής της πλειοψηφίας, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δεν είναι καν ομιλήτρια στην εν λόγω εκδήλωση, απλώς έχει προσκληθεί.

Στο μεταξύ, σχολιάζοντας τον τρόπο που ψήφισε η πλειοψηφία, άλλος βουλευτής της πλειοψηφίας, μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά την συνεδρίαση, σημείωνε χαριτολογώντας, «μας διέσπασε η Ζωή». Σημειώνεται πως αυτή είναι η τρίτη -και τελευταία όπως διαμηνύει το προεδρείο – αναβολή της συγκεκριμένης συνεδρίασης. Δυο φορές είχε ζητήσει αναβολή η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και μια φορά το ίδιο το προεδρείο.  

Όσον αφορά στις υπό εξέταση υποθέσεις, τα τρία αιτήματα άρσης ασυλίας αφορούν φερόμενες ως τελεσθείσες αξιόποινες πράξεις της, στο πλαίσιο της δίκης για την υπόθεση των Τεμπών και ειδικότερα τα γνωστά επεισόδια με τη δικαστική γραμματέα και τους αστυνομικούς, που την εγκαλούν για παράνομη βιντεοσκόπηση και ανάρτηση του υλικού σε εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης.

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