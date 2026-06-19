KKE: Ποιους κινδύνους επισημαίνει για το κόμμα εν μέσω αναδιάταξης στην Κεντροαριστερά

Εν μέσω έντονης κινητικότητας και αναδιατάξεων στο πολιτικό σκηνικό το ΚΚΕ επιχειρεί να ιχνηλατήσει το τοπίο προκειμένου να διαμορφώσει στρατηγική εν όψει των εκλογών, όποτε αυτές γίνουν. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον ο Περισσός επιχειρεί να εμφυσήσει αισιοδοξία και μαχητικότητα στα μέλη του καθιστώντας σαφές ότι οι αντιξοότητες και οι δυσκολίες που εμφανίζονται αυτήν τη στιγμή λόγω του ανταγωνισμού στην πολιτική αρένα μπορούν να αντιμετωπιστούν. Το νέο πολιτικό σκηνικό και το τι πρέπει να κάνει το κόμμα αποτυπώνεται στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής (συνεδρίασε στις 5.6.2026).

Παρακολουθώντας στενά τις διεργασίες ανασύνθεσης στον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας, οι οποίες είναι και αυτές που το επηρεάζουν περισσότερο, το ΚΚΕ εκτιμά πως «παρά την αδυναμία να συγκροτήσουν έναν εναλλακτικό κυβερνητικό πόλο, δεν πρέπει να υπάρχει καμία υποτίμηση ή απαξίωση». Στην απόφαση σημειώνεται πως δεν πρέπει να υποτιμηθεί η επίδραση που μπορεί να έχει σε δυνάμεις στις οποίες και ο Περισσός απευθύνεται η αντιπαράθεση μεταξύ ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα και του ΠΑΣΟΚ για τη δεύτερη θέση.

Σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ εκτιμά ότι προσπαθεί να εμφανιστεί «αξιόπιστο» και «θεσμικό» έναντι του Τσίπρα, που δεν περιορίζεται στην καταγγελία και τον λαϊκισμό, ενώ έχει πρόγραμμα με «κοινωνικό περιεχόμενο». Το ΚΚΕ εκτιμά ότι το ΠΑΣΟΚ «κάνει σοβαρή προσπάθεια ανασυγκρότησης», αφενός ενισχύοντας τον αντικομμουνισμό, αφετέρου μέσω της επιρροής που διατηρεί στον συνδικαλισμό (όπου αποτελεί στήριγμα των εργοδοτικών δυνάμεων) στο αγροτικό κίνημα και στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Για τον Τσίπρα αναφέρει ότι «προσπαθεί να εμφανιστεί ως ο μοναδικός αντίπαλος της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ότι τον “έφεραν” η αδυναμία των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης και η ανάγκη επιστροφής στην κανονικότητα» και πως έτσι «προσπαθεί να απαντήσει και στην κριτική που του γίνεται και έχει βάση, ότι τον στηρίζουν ποικιλοτρόπως μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα». Το «κόμμα Τσίπρα», κατά την απόφαση της Κ.Ε. του ΚΚΕ, «επιβεβαιώνει και ενισχύει τον ιδεολογικό – πολιτικό – οργανωτικό εκφυλισμό αυτού του χώρου» καθώς «έχει απεμπολήσει ακόμα και τα όποια δήθεν προοδευτικά συνθήματα της περιόδου διακυβέρνησης του “όλου ΣΥΡΙΖΑ”».

Το ΚΚΕ καλεί μέλη και οπαδούς να μην έχουν καμία προσδοκία από το ΠΑΣΟΚ, τον Τσίπρα και τις «παραφυάδες» τους και επισημαίνει ότι η πείρα από την άσκηση εξουσίας από τις δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας, στον βαθμό που αποδείχτηκε ότι εξαπάτησαν τον λαό, «βοηθά να κατανοηθεί γιατί το ΚΚΕ λέει κατηγορηματικά “όχι” σε συμμετοχή, στήριξη ή ανοχή τέτοιων κυβερνήσεων, όσο ο λαός δεν αποφασίζει να βγει μαζικά στο προσκήνιο και να διεκδικήσει ο ίδιος την εξουσία» – μάλιστα χαρακτηρίζει αυτήν τη θέση «κατάκτηση».

Σε ό,τι αφορά την αναδιάταξη δυνάμεων στον χώρο πέραν του Τσίπρα, τον «χώρο του οπορτουνισμού», δηλαδή το ΜέΡΑ25 και ό,τι απομένει από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη ΝΕΑΡ, σημαίνει συναγερμό για την προοπτική δημιουργίας ενός μικρότερου «αναχώματος» και τονίζει πως «δεν πρέπει να υποτιμηθεί το αβαντάρισμα του Βαρουφάκη και τέτοιων δυνάμεων από το σύστημα».

Τέλος, το ΚΚΕ κατατάσσει την Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου και την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού στα κόμματα του «λαϊκισμού» και του ψευδεπίγραφου «αντισυστημισμού», τα οποία θεωρεί ότι έχουν ειδική χρήση, στον βαθμό που κινούνται αποκλειστικά σε μια περιορισμένη πολιτική λογική επικέντρωσης στην ανάδειξη της διαφθοράς των πολιτικών προσώπων και την απάντηση με λογικές «κάθαρσης». Τα αποκαλεί «διάττοντες αστέρες» και υποστηρίζει πως ανάλογα με τις εξελίξεις «αντικειμενικά μπορούν να στηρίξουν ή να τροφοδοτήσουν τόσο κεντροδεξιές όσο και κεντροαριστερές συμπράξεις, κυβερνήσεις ειδικού σκοπού κ.λπ., στη βάση του αφηγήματός τους για την αποκατάσταση του κράτους δικαίου και την ευρωενωσιακή νομιμότητα».

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