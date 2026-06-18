search
ΠΕΜΠΤΗ 18.06.2026 12:35
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρία Μητσοπούλου ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

18.06.2026 12:00

Ξεκινούν οι ακροάσεις για τις θέσεις προέδρου και εισαγγελέα του Αρείου Πάγου – Συνταξιοδοτούνται Παπαδοπούλου και Τζαβέλλας

18.06.2026 12:00
areios-pagos_2706_1920-1080_new

Ξεκινά αύριο, στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής η διαδικασία ακρόασης των ανώτατων δικαστών και εισαγγελέων για την πλήρωση των θέσεων του προέδρου και του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Νικήτα Κακλαμάνη, οι ακροάσεις των υποψηφίων για το τιμόνι του ανωτάτου δικαστηρίου αρχίζουν το πρωί της Παρασκευής.

Ειδικότερα, αύριο το πρωί στη Διάσκεψη θα γίνει η ακρόαση των αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου και στη συνέχεια, νωρίς το μεσημέρι, θα ακολουθήσουν οι υπόλοιποι αρεοπαγίτες.

Την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή η διαδικασία θα επαναληφθεί με την ακρόαση των αντιεισαγγελέων του Αρείου Πάγου προκειμένου να επιλεγεί ο νέος εισαγγελέας.

Υπενθυμίζεται πως η νυν πρόεδρος του Αρείου Πάγου Αναστασία Παπαδοπούλου, όπως και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας συνταξιοδοτούνται στο τέλος Ιουνίου.

Διαβάστε επίσης

Μήνυμα Ανδρουλάκη σε δανειολήπτες μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου – «Εμείς έχουμε επιλέξει πλευρά»

Θεοδωρικάκος για το νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη και το «posokanei»: Η διαφάνεια «όπλο» στα χέρια των πολιτών

ΕΛΑΣ: Φουρτούνες με τις εξαγγελίες Τσίπρα για δωρεάν εισιτήρια στα ΜΜΜ και κατάργηση των πανελλαδικών – «Τορπίλη» από Λιάκο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vrefos
ΕΛΛΑΔΑ

Μειώθηκαν κατά 4,2% οι γεννήσεις στη χώρα το 2025 σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

2026_toyotabz4xtouring_fwd_icesilvermetallic_dynamic_032-scaled
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το τεράστιο οικογενειακό SUV της Toyota με πορτμπαγκάζ 669 λίτρα πάτησε Ελλάδα – Τιμή

dentro-roben-twn-daswvn-luke-galloway-unsplash
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

«Πέθανε» η θρυλική βελανιδιά του Ρομπέν των Δασών – Το δέντρο των 1.000 ετών στο δάσος του Σέργουντ

trump white house – new
ΚΟΣΜΟΣ

Έξαλλος ο Τραμπ με τους επικριτές του για τη συμφωνία με το Ιράν: Οι ανόητοι είτε ζηλεύουν, είτε είναι κακοί άνθρωποι

TRUMP_MACRON_VERSAILLES_NEW
ΚΟΣΜΟΣ

G7: Πώς ο Μακρόν «έφερε τούμπα» τον Τραμπ για την Ουκρανία – Η χλιδή των Βερσαλλιών και η φλεγόμενη εκκλησία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
doukas – androulakis – diamantopoulou 1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ σε νευρικό σοκ: Γιατί η Διαμαντοπούλου επιτέθηκε στον Δούκα και αποθέωσε ΝΔ – Η απάντηση του δημάρχου, το σχόλιο της Χαριλάου  

evrokoinovoulio
ΚΟΣΜΟΣ

«Τι δουλειά έχει μία αυταρχική χώρα στην ΕΕ;»: Το Ευρωκοινοβούλιο ρίχνει πόρτα στην Τουρκία

patata_airfryer2
CUCINA POVERA

Ψητή πατάτα, στον φούρνο ή στη φριτέζα αέρα

dendias- famellos – zoi- anastasiadis – new
ΚΑΛΧΑΣ

Η μάχη της ακρίβειας, τα drones του Δένδια, ο Φάμελλος ως support και οι μισθολάγνοι βουλευτές, η διαφορά Τσίπρα – Ζωής και τα ευτράπελα με τον Αναστασιάδη

luis_diaz_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Λάμψη Κέιν και Λουίς Ντίαζ, «μπλόκο» Κονγκό σε Πορτογαλία, νίκη στο 95' για την Γκάνα - Όλα τα γκολ (videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 18.06.2026 12:35
vrefos
ΕΛΛΑΔΑ

Μειώθηκαν κατά 4,2% οι γεννήσεις στη χώρα το 2025 σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

2026_toyotabz4xtouring_fwd_icesilvermetallic_dynamic_032-scaled
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το τεράστιο οικογενειακό SUV της Toyota με πορτμπαγκάζ 669 λίτρα πάτησε Ελλάδα – Τιμή

dentro-roben-twn-daswvn-luke-galloway-unsplash
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

«Πέθανε» η θρυλική βελανιδιά του Ρομπέν των Δασών – Το δέντρο των 1.000 ετών στο δάσος του Σέργουντ

1 / 3