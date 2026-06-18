Ξεκινούν οι ακροάσεις για τις θέσεις προέδρου και εισαγγελέα του Αρείου Πάγου – Συνταξιοδοτούνται Παπαδοπούλου και Τζαβέλλας

Ξεκινά αύριο, στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής η διαδικασία ακρόασης των ανώτατων δικαστών και εισαγγελέων για την πλήρωση των θέσεων του προέδρου και του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Νικήτα Κακλαμάνη, οι ακροάσεις των υποψηφίων για το τιμόνι του ανωτάτου δικαστηρίου αρχίζουν το πρωί της Παρασκευής.

Ειδικότερα, αύριο το πρωί στη Διάσκεψη θα γίνει η ακρόαση των αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου και στη συνέχεια, νωρίς το μεσημέρι, θα ακολουθήσουν οι υπόλοιποι αρεοπαγίτες.

Την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή η διαδικασία θα επαναληφθεί με την ακρόαση των αντιεισαγγελέων του Αρείου Πάγου προκειμένου να επιλεγεί ο νέος εισαγγελέας.

Υπενθυμίζεται πως η νυν πρόεδρος του Αρείου Πάγου Αναστασία Παπαδοπούλου, όπως και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας συνταξιοδοτούνται στο τέλος Ιουνίου.

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