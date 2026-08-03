Κυψέλη: Νέα μαρτυρία υποστηρίζει ότι ο δολοφόνος σκότωσε τη Βρετανίδα επειδή νόμιζε ότι ήθελε να κάνει χριστιανή της σύντροφό του

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της δολοφονίας της 38χρονης Βρετανίδας, η σορός της οποίας είχε εντοπιστεί στις 18 Ιουλίου μέσα σε βαλίτσα, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη.

Την Κυριακή (2/8), οι αστυνομικές Αρχές ταυτοποίησαν και συνέλαβαν έναν 26χρονο αφγανικής καταγωγής ως φερόμενο δράστη. Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ., ο συλληφθείς ομολόγησε την πράξη του.

Η μαρτυρία που οδήγησε στον 26χρονο

Καθοριστικό ρόλο στη σύλληψη του 26χρονου φαίνεται πως διαδραμάτισε η κατάθεση μιας φίλης της 38χρονης, η οποία έδωσε στις Αρχές την πληροφορία που οδήγησε στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από λίγες ημέρες μία γυναίκα, επίσης βρετανικής καταγωγής, εμφανίστηκε στην Αστυνομία και κατέθεσε ότι ο σύντροφός της τής είχε εκμυστηρευτεί πως είχε σκοτώσει την 38χρονη.

Ο 26χρονος φέρεται να είπε ότι προχώρησε στη δολοφονία επειδή πίστευε πως το θύμα επιχειρούσε να κάνει τη σύντροφό του Χριστιανή.

Από τη μαρτυρία προέκυψε επίσης ότι η 38χρονη είχε επισκεφθεί τη φίλη της και τον 26χρονο στην κατοικία τους στο Κερατσίνι, όπου διέμεναν.

Τι υποστήριξε ο 26χρονος και οι αναλήψεις από τις κάρτες

Κατά την εξέτασή του από τις αστυνομικές Αρχές, ο 26χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι εντόπισε τη γυναίκα νεκρή και ότι, προκειμένου να μην εμπλακεί στην υπόθεση, έβαλε τη σορό της μέσα στη βαλίτσα.

Παράλληλα, φέρεται να παραδέχθηκε ότι χρησιμοποίησε τις τραπεζικές κάρτες της 38χρονης, πραγματοποιώντας αναλήψεις χρημάτων.

Με βάση τα στοιχεία της έρευνας, το συνολικό ποσό των αναλήψεων που αποδίδονται στον 26χρονο φτάνει περίπου τις 10.000 ευρώ.

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν ένα πιστόλι ρέπλικα και ένα μαχαίρι. Για τον λόγο αυτό συνελήφθη και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Πώς ταυτοποιήθηκε η 38χρονη Βρετανίδα

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται το μεσημέρι του Σαββάτου 18 Ιουλίου, όταν ένας άστεγος εντόπισε μία βαλίτσα μέσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη.

Στο εσωτερικό της βαλίτσας βρέθηκε η σορός μιας γυναίκας, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία.

Την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Παρά την προχωρημένη σήψη της σορού και τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών κατάφεραν να απομονώσουν δακτυλικά αποτυπώματα που μπορούσαν να αξιοποιηθούν.

Μέσω της Interpol και έπειτα από συνεργασία με τις αμερικανικές αρχές, τα αποτυπώματα ταυτοποιήθηκαν με εκείνα της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος.

Το γραφείο της Interpol στην Ουάσιγκτον ενημέρωσε την ΕΛ.ΑΣ. ότι η σορός ανήκε σε Βρετανίδα με τα αρχικά Ε.Ρ., η οποία είχε γεννηθεί τον Φεβρουάριο του 1988.

Η 38χρονη είχε φτάσει στην Ελλάδα στις 26 Ιουνίου 2026 και φιλοξενούνταν σε σπίτι φίλων της μέχρι τις 10 Ιουλίου, οπότε και αποχώρησε με προορισμό άγνωστη περιοχή της Αττικής.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 26χρονος φέρεται να τοποθέτησε τη σορό της γυναίκας στη βαλίτσα, να τη μετέφερε και να την εγκατέλειψε στο κτίριο όπου εντοπίστηκε.

Οι Αρχές διαπίστωσαν ακόμη ότι τις ημέρες που ακολούθησαν ο κατηγορούμενος φέρεται να χρησιμοποίησε τις τραπεζικές κάρτες του θύματος, κάνοντας αναλήψεις χρημάτων.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Διαβάστε επίσης:

Έσβησε η φωτιά στην Κεφαλονιά – Χωρίς ρεύμα πέντε οικισμοί, πυρετώδεις εργασίες από τον ΔΕΔΔΗΕ (video)

Αργολίδα: Εντοπίστηκε νεκρός ο 58χρονος που αγνοούνταν – Πιθανή εγκληματική ενέργεια, δύο συλλήψεις

Δραματικές εικόνες από τη φωτιά στα Μέγαρα: Άλογα τρέχουν πανικόβλητα για να ξεφύγουν από τις φλόγες