ΕΛΑΣ: Φουρτούνες με τις εξαγγελίες Τσίπρα για δωρεάν εισιτήρια στα ΜΜΜ και κατάργηση των πανελλαδικών – «Τορπίλη» από Λιάκο

Μόλις λίγες ημέρες μετά την παρουσίαση της δέσμης μέτρων του Αλέξη Τσίπρα στο 7ο Forum του Οικονομικού Ταχυδρόμου, οι δύο πιο εντυπωσιακές εξαγγελίες του, η δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μεταφοράς και η κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων, δέχθηκαν σκληρή κριτική όχι μόνο από την κυβέρνηση και τα κόμματα της υπόλοιπης αντιπολίτευσης, όπως θα περίμενε κανείς και θα ήταν φυσικό αλλά και από έναν από τους υπογράφοντες την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ.

Ο Αντώνης Λιάκος, ιστορικός, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και φωνή βαρύνουσα στην ελληνική ακαδημαϊκή και διανοητική κοινότητα, υπέγραψε την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ, ωστόσο το γεγονός αυτό δεν τον εμπόδισε να ασκήσει κριτική στις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα.

Σε δύο διαδοχικές αναρτήσεις στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο Λιάκος κατέθεσε επιχειρήματα που, με πρώτη ανάγνωση, μοιάζουν να μην αφήνουν τίποτα όρθιο από τις δύο κεντρικές προτάσεις της ΕΛΑΣ για την εκπαίδευση και τις μεταφορές.

Για τη δωρεάν μετακίνηση, η κριτική του δεν εστιάζει στη σκοπιμότητα ή το κόστος, αλλά στο εάν έχει διαγνωστεί σωστά το πρόβλημα.

Όσοι χρησιμοποιούν τα λεωφορεία, το μετρό και τον Ηλεκτρικό γνωρίζουν βιωματικά, γράφει, ότι «το πρόβλημα δεν είναι καθόλου η τιμή του εισιτηρίου», αλλά τα αραιά δρομολόγια, η σαρδελοποίηση των επιβατών, οι καθυστερήσεις και οι άθλιες συνθήκες μεταφοράς. Η διαπίστωση αυτή δεν είναι μια διαφωνία λεπτομέρειας. Είναι κριτική στο θεμέλιο της πρότασης.

Ο κ. Λιάκος πάει ακόμη παρακάτω, στο επίπεδο της πολιτικής φιλοσοφίας. Το «τζάμπα», γράφει, «δημιουργεί διώροφες κοινωνίες» και λειτουργεί ως «φιλανθρωπία». Το κράτος πρόνοιας, υπενθυμίζει, δεν ήταν δωρεάν παροχές για τους φτωχούς. Ηταν καθολική αναβάθμιση υπηρεσιών ανεξαρτήτως εισοδήματος. Τζάμπα εισιτήρια σε υποβαθμισμένα δίκτυα σημαίνει, στην ουσία, αποδοχή της ανισότητας ως μόνιμης συνθήκης. «Τζάμπα εισιτήρια στην κόλαση; Όχι, ευχαριστώ», συνοψίζει χαρακτηριστικά.

Για τις πανελλαδικές, η κριτική είναι εξίσου αιχμηρή. Για την άλλη πρόταση του Αλέξη Τσίπρα, την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων, ο κ Λιάκος θεωρεί ότι όποιος την πρότεινε θα πρέπει να εξηγήσει και το πώς θα μπαίνουν οι φοιτητές στις σχολές μεγάλης ζήτησης. Με ρητορική ερώτηση που δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας, αναρωτιέται ποιος εισηγείται «παρόμοιες εξαγγελίες για σύνθετα ζητήματα που τα γνωρίζουν κι οι γάτες».

Οι χαρακτηρισμοί του για εκείνους που εισηγήθηκαν τις εξαγγελίες αυτές είναι από τους πιο σκληρούς που έχουν ακουστεί εντός του νέου κόμματο.

Οσοι σχεδίασαν αυτές τις προτάσεις είτε «ζουν στον Ψηλορείτη», είτε γνωρίζουν λιγότερα και από μία γάτα. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, η υπονοούμενη κρίση είναι ίδια. Αποκοπή από την πραγματικότητα που βιώνουν οι άνθρωποι των λαϊκών στρωμάτων τους οποίους η ΕΛΑΣ λέει ότι εκπροσωπεί.

Ο κ. Λιάκος δεν απέχει από το νέο εγχείρημα. Αντιθέτως, δηλώνει ρητά ότι υποστηρίζει «την υπόθεση ανασύνταξης της Αριστερής Συσπείρωσης» και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο όπως αφήνει να εννοηθεί. ασκεί κριτική. Το κεντρικό ζήτημα της αριστεράς σήμερα, γράφει, είναι «η αξιοπιστία», και η αξιοπιστία απαιτεί σοβαρότητα «και στα μικρά και στα μεγάλα» αφήνοντας να γίνει κατανοητό ότι οι συγκεκριμένες προτάσεις βλάπτουν τόσο την αξιοπιστία όσο και τη σοβαρότητα.

Αυτό είναι ακριβώς και το πολιτικό στίγμα της κριτικής του. Δεν προέρχεται από αντίπαλο, αλλά από έναν οπαδό που ανησυχεί μήπως επαναληφθεί ο κύκλος των «βαρύγδουπων» εξαγγελιών που οδήγησαν στην κατάρρευση της εμπιστοσύνης προς τον ΣΥΡΙΖΑ μετά το 2015. Η αναφορά σε βαθιά ιδεολογική ανάλυση στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην ηγεσία της ΕΛΑΣ και τον Αλέξη Τσίπρα. Έτσι, η αποδόμηση του τζάμπα πια έχει εκτός από κεντροδεξιά και αριστερή αφετηρία.

Το ερώτημα που ανοίγουν οι αναρτήσεις αυτές είναι ευρύτερο από την τύχη δύο συγκεκριμένων εξαγγελιών.

Η ΕΛΑΣ παρουσίασε πακέτο πέντε μέτρων, με στόχο την ανακούφιση των λαϊκών στρωμάτων, ανάμεσα στα οποία η δωρεάν μετακίνηση των πολιτών με τα μετά μεταφοράς και η κατάργηση των πανελλαδικών.

Εάν ακόμη και οι αρχικοί συνοδοιπόροι της ιδρυτικής πορείας αμφισβητούν δύο από τις πιο εντυπωσιακές ανακοινώσεις το πρόβλημα είναι εμφανές.

Και αυτό, για ένα κόμμα που μόλις ξεκίνησε και ψάχνει να χτίσει αξιοπιστία, είναι το πιο επικίνδυνο σύμπτωμα που μπορεί να αντιμετωπίσει στα πρώτα του βήματα.

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