Στις Βρυξέλλες ο Μητσοτάκης: «Καυτή» Σύνοδος Κορυφής για άμυνα και προϋπολογισμό ΕΕ

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ (γνωστός και ως Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034) και η ευρωπαϊκή άμυνα βρίσκονται στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ που πραγματοποιείται σήμερα στις Βρυξέλλες, όπου μεταβαίνει και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Δεδομένου ότι «Βόρειοι» και «Νότιοι» διαφωνούν, όχι μόνο ως προς το ύψος του προϋπολογισμού, αλλά και στην κατανομή των κονδυλίων του, η συζήτηση σήμερα αναμένται να επικεντρωθεί στο διαπραγματευτικό σχέδιο της της Κυπριακής Προεδρίας, το λεγόμενο Nego-Box, το οποίο περιλαμβάνει για πρώτη φορά ενδεικτικά μεγέθη, με την Αθήνα να υποστηρίζει ότι φιλόδοξοι στόχοι της ΕΕ πρέπει να συμβαδίζουν με έναν αντίστοιχα φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Η ελληνική πλευρά υποστηρίζει ότι τα έσοδα του νέου προϋπολογισμού, τόσο από τους υπάρχοντες και τους νέους ίδιους πόρους όσο και από άλλες πηγές χρηματοδότησης, πρέπει να υπηρετούν τις αυξημένες στρατηγικές και επενδυτικές προτεραιότητες της ΕΕ και ότι η προστασία των πόρων για τη Συνοχή και την Κοινή Αγροτική Πολιτική παραμένει βασική προτεραιότητα.

Η κυβέρνηση επιδιώκει επίσης να διασφαλίσει ότι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας δεν θα οδηγήσει σε μεγαλύτερες αποκλίσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη και στις περιφέρειες της ΕΕ. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός έχει υποστηρίξει επανειλημμένα την κοινή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένου του κοινού ευρωπαϊκού δανεισμού, για επενδύσεις σε κοινά ευρωπαϊκά αγαθά, όπως η ενέργεια και η άμυνα.

Όσον αφορά στον τομέα της άμυνας, ο Κ. Μητσοτάκης, σύμφωνα με πληροφορίες, θα επαναλάβει ότι υπάρχει ανάγκη η συλλογική ευρωπαϊκή άμυνα να καλύπτει τις απειλές έναντι ολόκληρης της ηπείρου. Η ελληνική θέση περιγράφει αυτή την προσέγγιση ως ουσιαστική στρατηγική 360 μοιρών, ενώ δεδομένης της υπογραφής συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, οι ηγέτες της ΕΕ αναμένεται να συζητήσουν και το ζήτημα της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ – με την Ελλάδα να είναι έτοιμη να συμμετάσχει με δύο πλοία σε πολυεθνική δύναμη.

Ο πρωθυπουργός θα λάβει μέρος στις 16:00, ώρα Ελλάδος, στη Σύνοδο των ηγετών του ΕΛΚ. Στη συνέχεια, θα συμμετάσχει στις 19:00, ώρα Ελλάδος, στη Σύνοδο των ηγετών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Νωρίτερα, στις 12:00, ώρα Ελλάδος, ο Κ. Μητσοτάκης θα είναι κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση υψηλού επιπέδου στις Βρυξέλλες, με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας: Ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Στην εκδήλωση θα μιλήσουν επίσης η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ροξάνα Μινζάτου, αρμόδια για ζητήματα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και Δεξιοτήτων, Ποιοτικών Θέσεων Εργασίας και Ετοιμότητας, καθώς και ο Σίμους Μπόλαντ, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής.

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