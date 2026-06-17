Παππάς: Οι πλειοψηφίες και οι μειοψηφίες είναι πράγματα δυναμικά, αλλάζουν – Δεν θα αφήσουμε το κόμμα σβηστό, το καλοκαίρι δεν είναι νεκρός χρόνος

Στη θέση πως πρέπει να συνεδριάσουν τα όργανα για την εξειδίκευση της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής, επέμεινε ο Νίκος Παππάς, μιλώντας στο Action24, διαμηνύοντας πως μετά τις τοποθετήσεις της ΕΛ.Α.Σ. πολύς κόσμος του κόμματος προβληματίζεται για την απόφαση και τον τρόπο υλοποίησή της.

Ο Νίκος Παππάς σημείωσε μεταξύ άλλων, πως πρέπει να αξιολογηθούν στα όργανα οι τοποθετήσεις της ΕΛ.Α.Σ. που επιμένει ότι δεν την αφορούν οι συνεργασίες με άλλα κόμματα, «δεν δικαιούμαστε να κάνουμε ότι δεν ακούμε». «Όταν υπάρχουν τέτοιες τοποθετήσεις», είπε, «τα τινά είναι δύο, ή κάτι ξέρει ο Σωκράτης που δεν το ξέρουμε οι υπόλοιποι, πράγμα που εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω, ούτε θα αποδώσω ποτέ δεύτερες σκέψεις είμαι καθαρός, μπορεί να υπάρχει μια πολιτική διαφωνία, θεωρώ ότι κάνει ό,τι μπορεί, αλλά πρέπει να συζητήσουμε πώς θα φτάσουμε στο στόχο». «Υπάρχουν αυτές οι τοποθετήσεις από την άλλη πλευρά, δεν πρέπει να συνεδριάσουν τα όργανα, να αξιολογήσουν αυτές τις τοποθετήσεις και πώς προχωράμε στην υλοποίηση; Ποια βήματα θα κάνουμε;» διερωτήθηκε.

Σημείωσε πως πλέον είναι γενικευμένη η αίσθηση ότι η απόφαση αυτή χρειάζεται επεξήγηση, ενώ επέμεινε ότι προέχει να συνεδριάσουν τα όργανα, δεν έθεσε θέμα συνεδρίου.

Στο ερώτημα τι θα γίνει αν ξεπεραστεί το χρονικό όριο που έχει θέσει η μειοψηφία στον Σωκράτη Φάμελλουγια να πάρει απάντηση, σημείωσε:

«Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα φύγει το καλοκαίρι και θα μπούμε στη σεζόν με τα σενάρια εκλογών να δίνουν και να παίρνουν και ο ΣΥΡΙΖΑ να μην ξέρει αν θα πάει στην ΔΕΘ».

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο η μειοψηφία να αμφισβητήσει τον πρόεδρο, για παράδειγμα με μια πρόταση μομφής, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε πως ο πρόεδρος πρέπει καταρχάς στη νέα συνθήκη να οριοθετήσει τις αρμοδιότητές του. Στην παρατήρηση πως σε συνέντευξή του στο ίδιο κανάλι νωρίτερα ο Σ. Φάμελλος είπε πως δεν υπάρχει θέμα παραίτησής του, ο Νίκος Παππάς απάντησε πως «αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν και κάποιες υποχρεώσεις» και «υποχρέωσή μας είναι να είμαστε συμπαγείς και με παρουσία στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είναι στον σκληρό πυρήνα των προεδρικών υποχρεώσεων».

Ανέφερε ακόμα ότι «υπάρχει πολύς κόσμος που ψήφισε την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής αλλά προβληματίστηκε από τις εξελίξεις των επόμενων ημερών». «Ένας εξ αυτών είναι ο Κώστας Ζαχαριάδης», επισήμανε, εξηγώντας πως «με τη στάση του βεβαίωσε ότι είναι δύσκολο να εξηγήσει την απόφαση γι’ αυτό δεν έβγαινε στα κανάλια και μετά παραιτήθηκε λέγοντας ότι η απόφαση δεν είναι καθαρή». «Σας βεβαιώ ότι η κουβέντα αυτή γενικεύεται και τα πράγματα στα όργανά μας είναι δυναμικά» είπε.

«Θεωρώ» συνέχισε «ευκταίο και καθόλου υπονομευτικό να υπάρξει μια απόφαση που θα βάλει κάτω έναν οδικό χάρτη». Επέμεινε πως ένα συντεταγμένο κόμμα «έχει έναν οδικό χάρτη και αποφασίζει και τον τρόπο με τον οποίο υλοποιεί τις αποφάσεις του, τι κάνει ο πρόεδρος από αύριο για τις υλοποιήσει, τι κάνουν τα μέλη του». Στα επίμονα ερωτήματα των δημοσιογράφων τι θα γίνει αν ο Φάμελλος δεν αλλάξει στάση, απάντησε με νόημα «Δε θα αφήσουμε το κόμμα να πάει σβηστό στις πολιτικές εξελίξεις».

Όσο για τους συσχετισμούς στα όργανα διεμήνυσε πως «οι πλειοψηφίες και οι μειοψηφίες είναι πράγματα δυναμικά» και πως «αυτά τα πράγματα αλλάζουν, υπάρχουν σύντροφοι που μπορεί να μην είναι στην ΚΕ, να παραιτήθηκαν και να έχουν διαλέξει άλλο δρόμο».

Σε κάθε περίπτωση, κατέληξε «δεν μπορεί να μένει αυτή η εκκρεμότητα και το καλοκαίρι δεν είναι νεκρός χρόνος».

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