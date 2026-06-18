Φοροελαφρύνσεις άνω του 1 δισ. εξαγγέλλει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Ποια είναι τα μέτρα, ποιους αφορούν

Η ακρίβεια δεν είναι απλώς το πρώτο θέμα στις δημοσκοπήσεις. Είναι ο πιο επίμονος και επικίνδυνος αντίπαλος που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση στην τελευταία στροφή πριν από τις κάλπες. Σε όλες τις μετρήσεις, ανεξάρτητα από εταιρεία και μεθοδολογία, εμφανίζεται στην κορυφή των προβλημάτων που απασχολούν τους Έλληνες πολίτες, ροκανίζοντας τα πραγματικά εισοδήματα και αποδυναμώνοντας την αίσθηση ότι η ανάπτυξη αγγίζει και τις τσέπες των νοικοκυριών.

Το Μέγαρο Μαξίμου έχει διαβάσει καλά αυτό το σήμα και ετοιμάζει την απάντησή του.

Τα κυβερνητικά στελέχη και το οικονομικό επιτελείο γνωρίζουν ότι οι αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, όσο κι αν αριθμητικά είναι ουσιαστικές, δεν γίνονται πάντα αντιληπτές ως τέτοιες όταν ο πληθωρισμός κόβει από την άλλη πλευρά. Τα focus groups που παρουσιάζονται στο κυβερνητικό επιτελείο το επιβεβαιώνουν με σαφήνεια ότι η εικόνα στο πεδίο της αγοραστικής δύναμης δεν είναι ικανοποιητική.

Κι αυτό είναι το κρίσιμο σημείο που επιβάλλει δράση.

Η απάντηση του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αναμένεται να είναι ένα πακέτο φοροελαφρύνσεων που ξεπερνά τo 1 δισεκατομμύριο ευρώ.

Οι στενοί συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη και το οικονομικό επιτελείο έχουν ξεκινήσει ήδη να προετοιμάζονται για τη ΔΕΘ, όπου σχεδιάζεται να ανακοινωθεί ένα σημαντικό πακέτο περαιτέρω μειώσεων φόρων. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά ήδη «υπάρχει ένας χώρος 1 δισ. ευρώ. Μακάρι να αυξηθεί και λίγο παραπάνω, πάντοτε και με βάση τις οροφές δαπανών, εμείς που μειώσαμε ή καταργήσαμε 83 άμεσους και έμμεσους φόρους, έχουμε την αξιοπιστία να κοιτάμε τον κόσμο στα μάτια και να του λέμε ότι, ναι, επειδή δικαιολογημένα πρέπει να υπάρξουν κι άλλες φοροελαφρύνσεις, εμείς που βρήκαμε τα λεφτά για τις 83, μπορούμε να βρούμε τα λεφτά και για τις υπόλοιπες».

Στο τραπέζι βρίσκονται μέτρα για τη μείωση της προκαταβολής φόρου, στήριξη σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και μείωση ασφαλιστικών εισφορών.

Εφαρμογή με χρονοδιάγραμμα… εκλογών

Η εξαγγελία τους στη ΔΕΘ δεν σημαίνει άμεση εφαρμογή: η παράδοση λέει πως τα μέτρα αυτά ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους, δηλαδή από το 2027, κάτι που κάνει το χρονοδιάγραμμα των εκλογών κρίσιμο παράγοντα.

Κι εδώ ακριβώς βρίσκεται το δεύτερο όπλο στο οπλοστάσιο του Κυριάκου Μητσοτάκη: οι εκλογές. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επανειλημμένα έχει δηλώσει ότι προτιμά την άνοιξη του 2027 ως εκλογική ημερομηνία, δεν έχει ακόμα λάβει οριστική απόφαση.

Η τελική επιλογή θα γίνει τους επόμενους μήνες, με βάση τα πολιτικά και οικονομικά δεδομένα που θα διαμορφωθούν. Ωστόσο, η προτίμηση για άνοιξη δεν είναι τυχαία. Αν οι εκλογές γίνουν μετά την 1η Ιανουαρίου 2027, τα μέτρα της ΔΕΘ θα έχουν ήδη αρχίσει να υλοποιούνται και ο πολίτης θα τα έχει νιώσει στην καθημερινότητά του. Αυτή η εμπειρία, το να «αισθανθεί» κανείς κάτι και όχι απλώς να το ακούσει, είναι η πολιτική διαφορά που αναζητά το Μαξίμου.

Σε αυτό το σκηνικό, ένας επιπλέον παράγοντας αλλάζει τις προβλέψεις: η συμφωνία ειρήνης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Η κυβέρνηση παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις διεθνείς εξελίξεις, αναμένοντας η αποκλιμάκωση της γεωπολιτικής έντασης να μεταφραστεί σε μείωση των τιμών στα καύσιμα.

Αν η πτώση αυτή είναι ουσιαστική και ταχεία, αποτελεί ανακούφιση για τα νοικοκυριά που δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί με κανένα εγχώριο πολιτικό μέτρο. Ένα φθηνότερο πετρέλαιο στην αντλία σημαίνει χαμηλότερο κόστος για επιχειρήσεις, μεταφορές και θέρμανση, ανακουφίζοντας το κομμάτι της ακρίβειας που αποτελεί τη σκληρότερη πολιτική πραγματικότητα.

Ο κ. Μητσοτάκης δεν αγνοεί ότι στον πολιτικό ανταγωνισμό η αντιπολίτευση θα προσπαθήσει να υπερθεματίσει. Ήδη η στρατηγική του Μεγάρου Μαξίμου έχει σχεδιάσει την αντεπίθεσή της.

Τα μέτρα που εξαγγέλλουν ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ παρουσιάζονται ως δημοσιονομικά ανεφάρμοστα. «Τζάμπας 1 και τζάμπας 2», χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης, επιμένοντας ότι μόνο μια κυβέρνηση που έχει αποδείξει ότι μπορεί να μειώσει φόρους χωρίς να εκτροχιάσει τα δημόσια οικονομικά έχει την αξιοπιστία να υπόσχεται περισσότερα.

Ο πολιτικός στοιχηματισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη παραμένει ο ίδιος που κέρδισε δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Η οικονομία ως πεδίο μάχης, η διαχειριστική αξιοπιστία ως επιχείρημα και η στρατηγική επιλογή χρόνου ως κρίσιμος πολλαπλασιαστής. Ο συνδυασμός φοροελαφρύνσεων, ενδεχόμενης ανακούφισης από τις διεθνείς τιμές ενέργειας και ο σωστός εκλογικός χρόνος μπορεί να αποδειχθεί η πιο ισχυρή συνταγή που έχει στη διάθεσή του.

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