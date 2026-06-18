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18.06.2026 11:20

Μήνυμα Ανδρουλάκη σε δανειολήπτες μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου – «Εμείς έχουμε επιλέξει πλευρά»

18.06.2026 11:20
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Με βίντεο στο TikTok, ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστηρίζει τους δανειολήπτες ζητώντας την άμεση εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου.

«Έχεις κόκκινο δάνειο; Έχεις το πράσινο για διεκδικήσεις», σημειώνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στον απόηχο της απόφασης του Αρείου Πάγου που έκρινε ότι οι τόκοι στις δικαστικές ρυθμίσεις υπολογίζονται πάνω στη δόση – όχι πάνω σε όλο το κεφάλαιο, όπως γινόταν μέχρι τώρα.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επικρίνει τα «μπρος πίσω της κυβέρνησης και τις δεύτερες σκέψεις», που όπως αναφέρει ότι αποτυπώνονται στις δημόσιες δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών, σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της δικαστικής απόφασης.

Τέλος, επισημαίνει την παρέμβαση του ΠΑΣΟΚ για άμεση εφαρμογή της απόφασης, ενημέρωση κάθε δανειολήπτη για τη νέα του δόση, επιστροφή των επιπλέον χρημάτων που ζητήθηκαν και επανεξέταση των υποθέσεων όσων έχασαν την προστασία επειδή δεν μπορούσαν να πληρώσουν παράνομες δόσεις.

@nikos.androulakis

Το ερώτημα είναι απλό: Με τους δανειολήπτες ή με τα funds; Εμείς έχουμε επιλέξει πλευρά.

♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis

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