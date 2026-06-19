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19.06.2026 19:48

ΕΛ.Α.Σ.: Πρωτοφανές θεσμικό φιάσκο η σημερινή ακρόαση των υποψηφίων για την ηγεσία του Αρείου Πάγου

19.06.2026 19:48
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 «Πρωτοφανές θεσμικό φιάσκο» χαρακτηρίζει το Γραφείο Τύπου της ΕΛ.Α.Σ. τη σημερινή διαδικασία ακρόασης των υποψηφίων για την ηγεσία του Αρείου Πάγου από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής.

Κι αυτό διότι οι μισοί και πλέον υποψήφιοι δεν προσήλθαν στην ακρόαση, κάτι για το οποίο η Συμπαράταξη αποδίδει ευθύνες στην κυβέρνηση διότι, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της «οι συνεχείς διαρροές περί “φαβορί” έxoυν δημιουργήσει την εύλογη πεποίθηση ότι οι αποφάσεις έχουν ήδη ληφθεί».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης:

«Η σημερινή διαδικασία ακρόασης των υποψηφίων για την ηγεσία του Αρείου Πάγου κατέληξε σε ένα πρωτοφανές θεσμικό φιάσκο με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Όταν οι μισοί περίπου υποψήφιοι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί επιλέγουν να μην προσέλθουν στη διαδικασία ακρόασης της Βουλής, είναι προφανές ότι έχει χαθεί κάθε εμπιστοσύνη στην αξιοπιστία και το κύρος της.

Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη κατάφερε να μετατρέψει μια κορυφαία θεσμική διαδικασία σε προσχηματική τελετουργία. Οι συνεχείς διαρροές περί “φαβορί” έχουν δημιουργήσει την εύλογη πεποίθηση ότι οι αποφάσεις έχουν ήδη ληφθεί.

Η μαζική αποχή των υποψηφίων συνιστά ηχηρή αποδοκιμασία των κυβερνητικών χειρισμών και βαρύ πλήγμα στο αφήγημα περί σεβασμού των θεσμών.

Η σημερινή εικόνα δεν εκθέτει τη Δικαιοσύνη. Εκθέτει την κυβέρνηση που, με τις παρεμβάσεις και τις μεθοδεύσεις της, έχει οδηγήσει ακόμη και τους ίδιους τους ανώτατους δικαστές να αμφισβητούν το κύρος της διαδικασίας επιλογής της ηγεσίας τους. 

Η υπονόμευση των θεσμών φέρει την υπογραφή της Νέας Δημοκρατίας».

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.06.2026 20:55
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