Τον… χαβά της η Λατινοπούλου: Θυμήθηκε τον Παϊτέρη που είχε ρωτήσει τον Τσακνή «αν είναι γύφτος»

Αμετανόητη η Αφροδίτη Λατινοπούλου συνεχίζει την κόντρα της με τον Βασίλη Παϊτέρη, ψάχνοντας με τον… μεγεθυντικό φακό, παλαιότερες δηλώσεις του τραγουδιστή.

Η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα στόρι με παλιότερη συνέντευξη που είχε δώσει ο γνωστός τραγουδιστής, όπου μιλά για τον Διονύση Τσακνή, για το τραγούδι «Μπαλαμός» και αμφισβητεί ότι το έχει γράψει ο τελευταίος, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν είναι γύφτος». Η κυρία Λατινοπούλου συνόδευσε την δημοσίευση με emoji… κλόουν.

«Έγραψα πολλά καλά τραγούδια αλλά μου τα πήραν, έβαλαν το όνομά τους. Ο Τσακνής, που έγραψε το “Μπαλαμό”, δεν είναι δικό του το τραγούδι. Είναι παραδοσιακό τσιγγάνικο. Του έχω πει “κύριε Τσακνή είσαι γύφτος;”. Αν είναι γύφτος, να μας πει, να πούμε “ναι, είναι δικό του το τραγούδι”. Δεν είναι γύφτος», είχε δηλώσει ο Βασίλης Παϊτέρης τον περασμένο Φεβρουάριο στην εκπομπή Happy Day.

Πώς ξεκίνησε η κόντρα Παϊτέρη – Λατινοπούλου

Υπενθυμίζεται ότι η Αφροδίτη Λατινοπούλου και ο Βασίλης Παϊτέρης ήρθαν σε κόντρα στον αέρα της εκπομπής «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1, λόγω των εκφράσεων που χρησιμοποίησε η ευρωβουλευτής για τους Ρομά.



Όλα ξεκίνησαν όταν η κ. Λατινοπούλου ανέφερε: «Δυστυχώς υπάρχουν πολιτικοί που πλησιάζουν γύφτους για να εκλεγούν». Η συγκεκριμένη τοποθέτηση προκάλεσε την έντονη αντίδραση του γνωστού τραγουδιστή.



Ο Βασίλης Παϊτέρης, απευθυνόμενος στην πρόεδρο της Φωνής Λογικής δήλωσε: «Να απευθυνθώ στην κυρία Λατινοπούλου για τον όρο “γύφτος” που μας αποκαλεί. Ο γύφτος είναι ο σιδεράς που βρομίζεται και το λέμε “άντε ρε γύφτο”. Ο τσιγγάνος είναι ο μυγιάγγιχτος που μόλις τον βλέπεις παράξενα σε σκοτώνει. Παλιά. Εμείς είμαστε Ρωμιός, αγάπησε Ρωμιά, Ρομ ενικός, Ρομά πληθυντικός».

Επίσης ο τραγουδιστής ανέφερε: «Αν τη δείτε καλά θα δείτε ότι έχει γύφτικη ομορφιά. Μήπως η μητέρα της αγόρασε χαλί από έναν γύφτο και δεν το πλήρωσε;».



Η Αφροδίτη Λατινοπούλου αντέδρασε έντονα και απάντησε: «Είναι ντροπή σας. Εκτίθεστε από μόνος σας και αυτό αποδεικνύει γιατί τόσος πολύς κόσμος έχει αυτή την άποψη για εσάς, αλλά από γύφτο δεν περίμενα και κάτι καλύτερο, να πω την αλήθεια».

Διαβάστε επίσης:

Διάσκεψη των προέδρων της Βουλής: Η τριάδα των δικαστικών που αναδείχτηκε κατά τη μαραθώνια ακρόαση για τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου – Μαζικές απουσίες με νόημα

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα πρόθυμη να συμμετέχει σε διεθνή αποστολή ασφαλείας στο Ορμούζ – Δεν θα διστάσουμε για οποιαδήποτε πρόθετη συνεισφορά

Αποχωρεί από τον ΣΥΡΙΖΑ ο συντονιστής Νομαρχιακής Επιτροπής Λάρισας για να συστρατευτεί με Τσίπρα











