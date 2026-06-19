Μητσοτάκης: Η Ελλάδα πρόθυμη να συμμετέχει σε διεθνή αποστολή ασφαλείας στο Ορμούζ – Δεν θα διστάσουμε για οποιαδήποτε πρόθετη συνεισφορά

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη Tύπου που παραχώρησε μετά το τέλος της συνόδου κορυφής ρωτήθηκε αρχικά για τη διαπραγμάτευση για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ.

«Θα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη διαπραγμάτευση. Υπάρχουν πολύ σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ αυτών που τονίζουν ότι χρειαζόμαστε ένα πιο φιλόδοξο προϋπολογισμό από τη στιγμή που έχουμε και φιλόδοξους στόχους και αυτών που βλέπουν τον προϋπολογισμό μέσα από το δικό τους – κατανοητό σε ένα βαθμό – πλαίσιο των δικών τους σημαντικών εθνικών συνεισφορών. Ο σκοπός είναι να ολοκληρώσουμε τη διαπραγμάτευση στο τέλος αυτού του έτους. Αν με ρωτάτε αν το θεωρώ πιθανό, το θεωρώ δύσκολο αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πολύ μεγάλες αποστάσεις μεταξύ της πλειοψηφίας των χωρών που θέλουμε ένα πιο φιλόδοξο προϋπολογισμό και μας μειοψηφίας που επιμένουν στη δική τους σκληρή θέση. Για την Ελλάδα, η διαφύλαξη των πόρων της συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, που τώρα πια εντάσσονται σε ένα νέο εθνικό πλαίσιο καθώς έχει αλλάξει η δομή του προϋπολογισμού, αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Είμαστε ικανοποιημένοι για το γεγονός ότι υπάρχουν περισσότεροι πόροι για τη μετανάστευση. Επίσης και για το γεγονός ότι αναγνωρίζεται η ανάγκη να υποστηριχθεί η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης με παραπάνω ευρωπαϊκούς πόρους», απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η επόμενη ερώτηση αφορούσε τον δίαυλο επικοινωνίας της Ευρώπης με τη Ρωσία και ποιος θα πρέπει να έχει αυτή την πρωτοβουλία. Ο πρωθυπουργός ανέφερε τα εξής:

«Καταρχάς, θέλω να είμαι ξεκάθαρος ότι τον πρώτο λόγο σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με τη Ρωσία μπορεί να τον έχει μόνο η Ουκρανία. Η Ευρώπη δεν διεκδικεί ρόλο διαμεσολαβητή καθώς έχει πάρει θέση υπέρ της Ουκρανίας σε αυτή τη σύγκρουση. Σε περίπτωση, όμως, που απαιτηθεί και το θεωρώ απαραίτητο να υπάρχει δίαυλος επικοινωνίας που να εκπροσωπεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθώς έχουμε πάρει αποφάσεις οι οποίες αφορούν αυτή τη σύγκρουση, το πάγωμα των ρωσικών πόρων, 20 πακέτα κυρώσεων, αυτές οι αποφάσεις πάρθηκαν από τους 27. Δεν μπορώ να δω καμία άλλη λύση και το είπα και ξεκάθαρα, χθες, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι στην περίπτωση αυτή, τον διπλωματικό δίαυλο πρέπει να τον ανοίξει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο κ. Αντόνιο Κόστα, ο οποίος μπορεί να μιλήσει για λογαριασμό όλων μας».

Σχετικά με την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε:

«Η διαφύλαξη, η εξασφάλιση μάλλον της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ αποτελεί το βασικό ζητούμενο και θα έλεγα το σημαντικό κέρδος από αυτήν την καταρχάς συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Ελπίζω και εύχομαι να μην υπάρξουν αναταράξεις που να θέσουν σε κίνδυνο το σκέλος αυτό της συμφωνίας. Έχουμε ήδη δει μια σημαντική αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου που οφείλεται σε αυτήν την εξέλιξη και προφανώς αυτό αποτελεί προτεραιότητα για όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Από εκεί και πέρα, η Ελλάδα, όπως το έχω πει, θα ήταν πρόθυμη να συμμετέχει σε κάποιου είδους αποστολή, η οποία θα πρέπει να έχει όμως διεθνή νομιμοποίηση σε επίπεδο Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, εφόσον αυτό απαιτηθεί. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο τραπέζι. Ο σκοπός θα ήταν να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo. Θέλω να θυμίσω ότι, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, η διέλευση από τα Στενά ήταν παντελώς ελεύθερη και κανείς δεν συζητούσε ούτε για την επιβολή τελών ούτε για την ανάγκη να υπάρχει κάποια άλλου είδους συνδυαστική αποστολή. Η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να είναι παρούσα στο πεδίο όταν αυτό απαιτείται. Είμαστε παρόντες στην επιχείρηση “ΑΣΠΙΔΕΣ”. Είμαστε μια χώρα που έχει προτάξει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας ως κεντρική προτεραιότητα της εξωτερικής μας πολιτικής. Είμαστε χώρα που έβαλε το ζήτημα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και εφόσον απαιτηθεί στο πλαίσιο που σας περιέγραψα, οποιαδήποτε πρόσθετη συνεισφορά μας, δεν θα διστάσουμε να το κάνουμε».

Σε ό,τι αφορά στο μεταναστευτικό και στη δημιουργία κέντρων ή κόμβων, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε τα εξής:

«Θα έλεγα ότι είναι ένα ακόμα όπλο το οποίο έχουμε στη φαρέτρα μας. Είναι πολύ σημαντικό ότι συμφωνήθηκε ο κανονισμός των επιστροφών. Η Ελλάδα ήδη είναι πολύ δραστήρια στον τομέα αυτό. Θέλω να θυμίσω ότι από τη στιγμή που αρχίσαμε να κάνουμε επιστροφές στην Αίγυπτο, μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των Αιγύπτιων που έφταναν παράνομα στην Κρήτη. Οι Αιγύπτιοι δεν δικαιούνται επί της αρχής άσυλο και γι’ αυτό και επιστρέφονται. Και φυσικά η δημιουργία κέντρων επεξεργασίας αιτήσεων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούσε κάτι το οποίο είχε συζητηθεί εδώ και πολύ καιρό. Τώρα έχουμε τη δυνατότητα να εξετάσουμε και αυτή την επιλογή. Βρισκόμαστε στην αρχή ακόμα αυτών των συζητήσεων, αλλά για εμάς, αυτή τη στιγμή, η πρώτη προτεραιότητα είναι να περιορίσουμε στο ελάχιστο τις ροές οι οποίες έρχονται από την Ανατολική Λιβύη. Έχουμε ήδη σημαντικότατη μείωση στα χερσαία σύνορά μας και στα ανατολικά μας σύνορα. Είχαμε κάποιες πολύ, πιστεύω, ουσιαστικές επαφές με την πολιτική και στρατιωτική διοίκηση της Ανατολικής Λιβύης. Όπως ξέρετε, τους παρέχουμε υλικοτεχνική υποστήριξη και παροχή εκπαίδευσης στα στελέχη του λιμενικού τους. Και νομίζω ότι έχουμε αναπτύξει έναν καλό δίαυλο επικοινωνίας, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε στην πρώτη φάση ότι οι ροές από την περιοχή του Τομπρούπ προς την Κρήτη, τους επόμενους μήνες, θα περιοριστούν σημαντικά».

Ο πρωθυπουργός ρωτήθηκε και για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, για τη μείωση των τιμών στα καύσιμα μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και για το αν συζητήθηκε κάποιος μηχανισμός σε περίπτωση νέας ενεργειακής κρίσης. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε τα εξής:

«Για το μεν δεύτερο το απευχόμαστε. Για το δε πρώτο, ήδη έχουμε δει μια όχι ευκαταφρόνητη μείωση στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ, η οποία ξεπερνάει τα 15 λεπτά. Υπάρχει κατά κανόνα μια χρονοαπόσταση της περίπου μιας εβδομάδας από τη στιγμή που μειώνονται οι τιμές της πρώτης ύλης έως ότου αυτή η μείωση να φτάσει στην αντλία. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται επί ποδός ώστε να εξασφαλίσουν ότι αυτή η μείωση πράγματι θα περάσει τελικά στην αντλία και θα ωφελήσει τον καταναλωτή, είτε μιλάμε για τη βενζίνη είτε μιλάμε για το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο θέλω να θυμίσω ότι για το μήνα αυτό έχει και την πρόσθετη επιδότηση των 15 λεπτών. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, θεωρώ ότι όσο μειώνεται η παγκόσμια πληθωριστική πίεση στις τιμές της ενέργειας, τόσο θεωρώ ότι θα δούμε και μία αποκλιμάκωση στον πληθωρισμό, η αύξηση του οποίου τους τελευταίους μήνες οφείλεται αποκλειστικά στις παγκόσμιες εξελίξεις και στον πόλεμο στο Ιράν».

Ο κ. Μητσοτάκης απάντησε και σε ερώτηση για τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Ζελένσκι και για τη συμφωνία συμπαραγωγής οπλικών οχημάτων με την Ουκρανία. Ο πρωθυπουργός ανέφερε τα εξής:

«Είμαστε σε προχωρημένες συζητήσεις με την Ουκρανία για τη δυνατότητα μιας συμφωνίας, η οποία θα επιτρέπει στη χώρα μας να αξιοποιήσει τη σημαντικότατη τεχνογνωσία που οι Ουκρανοί έχουν αναπτύξει σε μη επανδρωμένα οχήματα, είτε αυτά είναι ιπτάμενα, είτε είναι χερσαία, είτε είναι θαλάσσια, είτε είναι υποβρύχια. Δεν μπορώ να σας πω κάτι περισσότερο αυτή τη στιγμή, αλλά είμαι αισιόδοξος ότι αυτή η συζήτηση μπορεί να ωριμάσει πολύ γρήγορα».

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