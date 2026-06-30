Καρυστιανού: Μνημείο επικοινωνιακής εξαπάτησης ο απολογισμός του κυβερνητικού έργου από τον πρωθυπουργό

Το κυριακάτικο μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου για την επταετία 2019-2026 σχολίασε η Ελπίδα για τη Δημοκρατία.

Το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού κάνει λόγο για μνημείο επικοινωνιακής εξαπάτησης και προκλητικής αλαζονείας, μιλά για εικονική πραγματικότητα, την ώρα που «η ελληνική κοινωνία λυγίζει κάτω από το βάρος των κυβερνητικών αποτυχιών και οικονομικών σκανδάλων».

Καταλήγοντας, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία καλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη «να παύσει να υποτιμά τη νοημοσύνη μας, να δείξει στοιχειώδη σεβασμό και να κατανοήσει ότι η καθημερινή πραγματική σκληρότητα, στην οποία μας βυθίζει, διαψεύδει τη φαντασία του».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ελπίδας για τη Δημοκρατία

«Ο απολογισμός κυβερνητικού έργου που παρουσίασε ο πρωθυπουργός για την επταετία 2019-2026, αποτελεί μνημείο επικοινωνιακής εξαπάτησης και προκλητικής αλαζονείας.



Το Μέγαρο Μαξίμου επιλέγει βολικούς δείκτες, βάζει μόνο του τον πήχη και αυτοαξιολογείται με άριστα, την ώρα που η ελληνική κοινωνία λυγίζει κάτω από το βάρος των κυβερνητικών αποτυχιών και οικονομικών σκανδάλων.



Αυτό το θρασύ πλασάρισμα μιας εικονικής πραγματικότητας σαφώς και δεν πείθει τον ελληνικό λαό, παρά τον εξοργίζει, αφού βιώνει στο πετσί του τη φτωχοποίηση και τα πραγματικά προβλήματα επιβίωσής του. Μια κυβέρνηση δεν κρίνεται από τις ψηφιακές παραπλανητικές παρουσιάσεις της, αλλά από το αν οι πολίτες ζουν με ασφάλεια και αξιοπρέπεια.



Η κυβερνητική προπαγάνδα μιλά για υποτιθέμενη ανάπτυξη και δόλια αποσιωπά ότι η καθημερινότητα των πολιτών λεηλατείται από την ανεξέλεγκτη ακρίβεια, το στεγαστικό αδιέξοδο και την ανεπάρκεια των μισθών, οι οποίοι εξανεμίζονται τις πρώτες ημέρες του μήνα. Οι κυβερνητικοί εντολοδόχοι πανηγυρίζουν για τη δήθεν μείωση της ανεργίας, κρύβοντας τη σκληρή αλήθεια των κακοπληρωμένων θέσεων εργασίας, των εξουθενωτικών συνθηκών (όπως ξεκάθαρα παρουσιάζονται στους ευρωπαϊκούς δείκτες) και της φυγής εκατοντάδων χιλιάδων νέων προκειμένου να βρουν αξιοπρεπή εργασία στο εξωτερικό.



Και στην Υγεία και στην Παιδεία, η αποτυχία τους είναι εγκληματική. Οι δήθεν μεταρρυθμίσεις μεταφράζονται σε υπό κατάρρευση νοσοκομεία, τραγικές ελλείψεις προσωπικού, ατελείωτες λίστες αναμονής και ένα δημόσιο σχολείο που φορτώνει ξανά το βάρος της παραπαιδείας στις οικογένειες.

Την ίδια στιγμή, οι ευρωπαϊκοί πόροι συγκεντρώνονται προκλητικά σε ελάχιστους ισχυρούς, αφήνοντας στο περιθώριο τη σκληρά εργαζόμενη μεσαία τάξη, τους νέους και την περιφέρεια.



Το Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών «ΕΛΠΙΔΑ για τη Δημοκρατία» ξεκαθαρίζει ότι η χώρα απαιτεί άμεσα ένα νέο Κοινωνικό και Παραγωγικό Συμβόλαιο. Διεκδικούμε πραγματική αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, προστασία της πρώτης κατοικίας, ουσιαστική ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και ένα ισχυρό ΕΣΥ. Η κοινωνία δεν ανέχεται πλέον την κυβερνητική κοροϊδία. Ζητά δικαιοσύνη, πραγματική λογοδοσία και ζωή με αξιοπρέπεια.



Ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να παύσει να υποτιμά τη νοημοσύνη μας, να δείξει στοιχειώδη σεβασμό και να κατανοήσει ότι η καθημερινή πραγματική σκληρότητα, στην οποία μας βυθίζει, διαψεύδει τη φαντασία του».

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