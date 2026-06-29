Μαρία Καρυστιανού: Νέες ισορροπίες στο επιτελείο της – Ποιοι προήχθησαν, ποιοι κόπηκαν, το συνέδριο και η δημοσκοπική κάμψη

Εκπλήξεις και αιφνιδιασμούς περιλάμβανε η ανακοίνωση από την Μαρία Καρυστιανού της σύνθεσης του Πολιτικού Συμβουλίου, που αναλαμβάνει, έστω και με προσωρινό χαρακτήρα τη διεύθυνση της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» και την προετοιμασία του συνεδρίου, που τοποθετείται το φθινόπωρο.

Σαράντα μέρες μετά την εκδήλωση της Θεσσαλονίκης, όπου παρουσιάστηκε επισήμως το κόμμα και αφού υπήρξαν έντονες διεργασίες και μεγάλο παρασκήνιο, αποχωρήσεις στελεχών και εσωτερικές ανακατατάξεις, η κυρία Καρυστιανού κατέληξε σε ένα 9μελές σχήμα που θα την πλαισιώνει.

Πρόκειται ουσιαστικά για τη συγκρότηση της πρώτης ηγετικής ομάδας ή αλλιώς της πρώτης ομάδας κρούσης στη δύσκολη προσπάθεια να διατηρηθεί η «Ελπίδα» στο… πάνω διάζωμα των γκάλοπ.

Η μείωση των ποσοστών στα γκάλοπ έχει θορυβήσει έτσι κι αλλιώς το επιτελείο του νέου κόμματος. Αλλά και η αποχώρηση στελεχών όπως ο Βασίλης Κοκοτσάκης δημιούργησαν μία αίσθηση αποσύνθεσης.

Η ανακοίνωση του Πολιτικού Συμβουλίου στοχεύει την ανάταξη της εικόνας και τη διαμόρφωση ενός συλλογικού οργάνου, που θα εκπροσωπεί την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» στη δημόσια σφαίρα – και στα πάνελ των καναλιών προφανώς.

Οι κομμένοι

Το ενδιαφέρον είναι προφανώς σε όσους συμμετέχουν, αλλά και σε εκείνους που κόπηκαν, ενώ αναμένονταν να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Ακόμα κι αν κάποιοι εκ των δεύτερων αναλάβουν θέσεις στην πορεία, ο αποκλεισμός από το Πολιτικό Συμβούλιο είναι μάλλον ένα μήνυμα.

Η έκπληξη λοιπόν είναι ότι κόπηκαν κυρίως ο Στράτος Σιουρδάκης, ο απόστρατος στρατηγός Αθανάσιος Τζουγανάτος, ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νίκος Γαλανός.

Μικρότερη έκπληξη είναι η μη αξιοποίηση του σχεδιαστή μόδας Ερωτόκριτου Κυμιωνή, από τα πιο δραστήρια ιδρυτικά μέλη του κόμματος. Πιθανόν όμως να προκρίθηκε η λογική να μην συμμετάσχουν πρόσωπα που δεν έχουν σχεδόν καμία εμπειρία με την πολιτική.

Αλλά η απουσία των τριών πρώτων προκαλεί ερωτήματα.

Ο κ. Σιουρδάκης διαδραμάτισε ρόλο στα οργανωτικά του κόμματος, ενώ ως πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Αγίας Πετρούπολης έδωσε και το στίγμα για τις σχέσεις με τους ομογενείς. Οι δε δημόσιες παρεμβάσεις του ήταν εξαρχή πυκνές.

Ο κ. Τζουγανάτος έγινε γνωστός για την συμβολή του στα οργανωτικά της «Ελπίδας» ως υπεύθυνος στον τομέα αυτό. Στέλεχος της Νίκης που διαγράφηκε με διαδικασίες εξπρές και τον Σεπτέμβρη του 2025 συμμετείχε στο νέο κόμμα «Ελληνικός Παλμός» για να φύγει κι από κει προκειμένου να συμπορευτεί με τη Μαρία Καρυστιανού.

Ο κ. Γαλανός με την πολιτική του εμπειρία και το κεντροαριστερό στίγμα που έχει λειτούργησε (ή και λειτουργεί ακόμα) ως αιχμή του κόμματος στον προοδευτικό χώρο. Μάλιστα είχε αναλάβει να βρει υποψήφιους βουλευτές για την Ελπίδα από τα κεντροαριστερά.

Η ηγετική ομάδα

Σε κάθε περίπτωση το πάνω χέρι εξακολουθεί να έχει η πιο στενό συνεργάτιδα της κυρίας Καρυστιανού, η Μαρία Γρατσία. Μαζί με τον Θανάση Αυγερινό συγκροτούν το δίδυμο που συνεργάζεται πιο στενά με την πρόεδρο του κόμματος.

Ξεχωρίζει επίσης ο νομικός Γιάννης Χατζηαντωνίου, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ και δραστήριος στο μέτωπο των γερμανικών αποζημιώσεων.

Ο Χρήστος Π. Παπασιδέρης είναι Ιατρός – Αγγειοχειρουργός, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος και Διδακτορικής Διατριβής. Αφού εργάστηκε σε Δημόσια Νοσοκομεία, τα τελευταία χρόνια εργάζεται σε μεγάλο ιδιωτικό Νοσοκομείο της Αθήνας. Υπήρξε υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο όπου διαμένει. Έχει διατετελέσει Γενικός Γραμματέας σε πολλές Ιατρικές Ενώσεις με κύριο μέλημα του την βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της σωστής άσκησης του ιατρικού λειτουργήματος σε όλη τη χώρα. Επίσης, είναι Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Πραγματογνώμονας σε ιατρικές υποθέσεις, σε ποινικά, αστικά και διοικητικά δικαστήρια.

O Δημήτριος Παναγιωτόπουλος είναι καθηγητής Αθλητικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών (αφ), Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, πρ. Αντιπρόεδρος και πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας.

Δικηγόρος είναι και ο Κυριάκος Παναγόπουλος, με παρουσία στα δημοτικά πράγματα του Αλίμου, ενώ ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης είναι ενεργειακός επιθεωρητής και βοήθησε στη συγγραφή του προγράμματος.

Η Μαρία Ιωαννίδου είναι Σχολική Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια Gestalt και υποψήφια διδάκτορας Ιατρικής ΑΠΘ, με πολυετή εμπειρία στη δημόσια εκπαίδευση, την ιδιωτική ψυχοθεραπευτική πράξη και την υποστήριξη παιδιών, εφήβων και οικογενειών.

Ο Γιώργος Δρόσος είναι αγρότης κατά κύριο και αποκλειστικό επάγγελμα, με εκτατικές καλλιέργειες στα Φάρσαλα, όπως αναφέρεται. Με σπουδές σε ναυτιλιακά και διεθνές εμπόριο στο Λονδίνο (London School of Foreign Trade) και παλαιότερα δημοτικός σύμβουλος Δήμου Φαρσάλων (τετραετίες 1991-1998).

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