Προξενιό με Σαμαρά κάνουν στη Λατινοπούλου – Το δίλημμα της Φωνής Λογικής

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Όσο πληθαίνουν τα σενάρια για πολιτική κίνηση του Αντώνη Σαμαρά, τόσο φουντώνουν και οι εισηγήσεις από πρόσωπα της ευρύτερης… Δεξιάς που βλέπουν με καλό μάτι μια συνεννόηση με την Αφροδίτη Λατινοπούλου. Το επιχείρημά τους είναι απλό: οι δύο πλευρές απευθύνονται σε μεγάλο βαθμό στο ίδιο ακροατήριο και μια συμπόρευση θα μπορούσε να δημιουργήσει ισχυρό πόλο δεξιά της ΝΔ.
Το πρόβλημα, όμως, για τη Φωνή Λογικής είναι προφανές. Η Λατινοπούλου έχει χτίσει ένα απολύτως προσωποκεντρικό κόμμα και δύσκολα θα δεχόταν να βρεθεί στη σκιά ενός πρώην πρωθυπουργού. Γι’ αυτό και, παρά τα… προξενιά που γίνονται, όσοι γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις θεωρούν ότι το σενάριο φαίνεται μη εφικτό.
Διαβάστε επίσης:
O Μητσοτάκης, ο… Buzz Lightyear και ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης στο Διάστημα (Video)
Το «καρφί» του Γιαννούλη για τον Τσίπρα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.