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27.06.2026 12:16

Προξενιό με Σαμαρά κάνουν στη Λατινοπούλου – Το δίλημμα της Φωνής Λογικής

27.06.2026 12:16
samaras_latinopoulou

Όσο πληθαίνουν τα σενάρια για πολιτική κίνηση του Αντώνη Σαμαρά, τόσο φουντώνουν και οι εισηγήσεις από πρόσωπα της ευρύτερης… Δεξιάς που βλέπουν με καλό μάτι μια συνεννόηση με την Αφροδίτη Λατινοπούλου. Το επιχείρημά τους είναι απλό: οι δύο πλευρές απευθύνονται σε μεγάλο βαθμό στο ίδιο ακροατήριο και μια συμπόρευση θα μπορούσε να δημιουργήσει ισχυρό πόλο δεξιά της ΝΔ.

Το πρόβλημα, όμως, για τη Φωνή Λογικής είναι προφανές. Η Λατινοπούλου έχει χτίσει ένα απολύτως προσωποκεντρικό κόμμα και δύσκολα θα δεχόταν να βρεθεί στη σκιά ενός πρώην πρωθυπουργού. Γι’ αυτό και, παρά τα… προξενιά που γίνονται, όσοι γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις θεωρούν ότι το  σενάριο φαίνεται μη εφικτό. 

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