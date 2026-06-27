Προξενιό με Σαμαρά κάνουν στη Λατινοπούλου – Το δίλημμα της Φωνής Λογικής

Όσο πληθαίνουν τα σενάρια για πολιτική κίνηση του Αντώνη Σαμαρά, τόσο φουντώνουν και οι εισηγήσεις από πρόσωπα της ευρύτερης… Δεξιάς που βλέπουν με καλό μάτι μια συνεννόηση με την Αφροδίτη Λατινοπούλου. Το επιχείρημά τους είναι απλό: οι δύο πλευρές απευθύνονται σε μεγάλο βαθμό στο ίδιο ακροατήριο και μια συμπόρευση θα μπορούσε να δημιουργήσει ισχυρό πόλο δεξιά της ΝΔ.

Το πρόβλημα, όμως, για τη Φωνή Λογικής είναι προφανές. Η Λατινοπούλου έχει χτίσει ένα απολύτως προσωποκεντρικό κόμμα και δύσκολα θα δεχόταν να βρεθεί στη σκιά ενός πρώην πρωθυπουργού. Γι’ αυτό και, παρά τα… προξενιά που γίνονται, όσοι γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις θεωρούν ότι το σενάριο φαίνεται μη εφικτό.

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