O Μητσοτάκης, ο… Buzz Lightyear και ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης στο Διάστημα (Video)

Βίντεο με στιγμιότυπα από τη συνάντησή του με τον Έλληνα αστροναύτη Αδριανό Γολέμη που θα συμμετέχει σε αποστολή στο διάστημα ανάρτησε στα social media ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στο βίντεο που είχε ακόμη και τον Buzz Lightyear, ο πρωθυπουργός συνάντησε τον Αδριανό Γολέμη, που θα είναι ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης που μπαίνει σε τροχιά.

«Στο άπειρο και ακόμα παραπέρα. Η Ελλάδα μπαίνει σε τροχιά. Για πρώτη φορά στην ιστορία της η Ελλάδα κάνει το επόμενο μεγάλο της βήμα. Όχι στη Γη, αλλά στο διάστημα. Μέχρι σήμερα η Ελλάδα στο διάστημα στέλνει δορυφόρους. Σήμερα όμως ετοιμάζεται να στείλει και έναν Έλληνα. Αποφασίσαμε να κάνουμε ένα ιστορικό βήμα: να στείλουμε τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη σε τροχιά», είπε μεταξύ άλλων στο βίντεο ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το βίντεο ντύθηκε με πλάνα του Buzz Lightyear από την ταινία Toy Story, ενώ ο πρωθυπουργός δεν παρέλειψε να αστειευτεί λέγοντας στο διάστημα δεν έχει πάει ακόμα και δεν προβλέπεται… άμεσα.

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