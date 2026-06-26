Βόλτα Μητσοτάκη – Κυρανάκη στη Νέα Σμύρνη: Εμείς συνεχίζουμε να τρέχουμε

Βόλτα στη Νέα Σμύρνη και συναντήσεις με πολίτες πραγματοποίησε νωρίτερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης συνοδευόμενος από τον γραμματέα της ΝΔ, Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Αρχικά, ο Κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του Milon Camp, του θερινού αθλητικού προγράμματος του ιστορικού Αθλητικού Ομίλου Νέας Σμύρνης «Μίλων», όπου φιλοξενούνται καθημερινά αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά.

Μετά συναντήθηκε με μέλη του Πολιτιστικού Ομίλου Φίλων Τάβλι Νέας Σμύρνης στο Καφέ Lume και στη συνέχεια έκανε βόλτα στην οδό Ομήρου, το δρόμο της κεντρικής αγοράς όπου συνομίλησε με πολίτες και καταστηματάρχες.

Ο πρωθυπουργός τα είπε με τον κόσμο, έβγαλε selfies, άκουσε προβληματισμούς, αλλά… δεν έβγαλε είδηση, παρά μόνο είπε ότι «εμείς συνεχίζουμε να τρέχουμε».

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