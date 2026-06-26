Τέμπη: Το ΑΠΘ «τίμησε» τα θύματα με… πλαστική ταμπέλα που ήδη έσπασε (Video)

«Με το ζόρι παντρειά δεν γίνεται» λέει ο σοφός λαός. Και, αν και το θέμα δεν αφορά σε γάμους και χαρές, η αίσθηση ότι κάποια πράγματα, όταν γίνονται με το ζόρι, δεν μακροημερεύουν ισχύει και με το παραπάνω.

Τι συνέβη; Το ΑΠΘ, 13 φοιτητές του οποίου ήταν ανάμεσα στα θύματα του αδιανόητου σιδηροδρομικού δυστυχήματος της 28ης Φεβρουαρίου του 2023 στα Τέμπη, αποφάσισε να τιμήσει τους νεκρούς του. Ωστόσο, ο τρόπο που το έκανε, παραπέμπει στο… ζόρι, που αναφέρθηκε πιο πάνω, καθώς το μνημείο που στήθηκε ήταν μια πλαστική ταμπέλα, πάνω σε ξύλινο κοντάρι, το οποίο, μάλιστα, ήδη έσπασε.

Ωστόσο, το ενδιαφέρον βρίσκεται στα όσα δήλωσε στο thesspost.gr ο Γιάννης Κουρμούλης, πρόεδρος συλλόγου διοικητικού του ΑΠΘ, ο οποίος είπε ότι εξ’ αρχής είχε καταγγελθεί το θέμα ανέγερσης μνημείου στο campus. «Η προϊστορία λέει ότι εδώ και δύο τουλάχιστον χρόνια, η σύγκλητος είχε αποφασίσει ομόφωνα την ανέγερση μνημείου, όταν τέθηκε το ζήτημα εκ νέου από τους συγγενείς θυμάτων, η απάντηση της πρυτανικής αρχής ήταν ότι το μνημείο θα ανεγερθεί όταν σταματήσουν οι πολιτικές αντιπαραθέσεις και όταν ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία, που σημαίνει μια αόριστη παραπομπή στο μακρινό μέλλον», είπε.

Μάλιστα, σημείωσε ότι «ποτέ δεν καταλάβαμε τη σύνδεση του μνημείου με το δικαστικό σκέλος. Αντί για μνημείο – και μετά την πίεση που υπήρξε λόγω των αντιδράσεων – φυτεύσανε κάποια δέντρα, ε, ήρθαν και έβαλαν αυτήν την ταμπέλα σε ένα από αυτά. Θεωρούμε ότι αν μη τι άλλο δεν τιμάται η μνήμη των παιδιών που χάθηκαν στα Τέμπη. Ενώ είναι ένα ζήτημα που ολόκληρη την κοινωνία τη συγκλόνισε, η διοίκηση κρατάει μια στάση η οποία συμπυκνώνεται στην εικόνα του σπασμένου μνημείου».

Τι να πει κανείς…

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