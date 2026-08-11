Επιστροφή ενοικίου: Έως τέσσερα μισθώματα πίσω για 50.000 εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς

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Έως και τέσσερα μηνιαία ενοίκια μπορούν να πάρουν πίσω περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί, γιατροί, νοσηλευτές και άλλοι εργαζόμενοι στον χώρο της Υγείας που υπηρετούν στην περιφέρεια και αναγκάζονται να διατηρούν μισθωμένη κατοικία μακριά από τον τόπο μόνιμης διαμονής τους.

Το φθινόπωρο φέρνει δύο γύρους πληρωμών για τους δικαιούχους. Ο πρώτος αναμένεται τον Σεπτέμβριο και αφορά αναδρομικά τα ενοίκια που καταβλήθηκαν το 2024, ενώ ο δεύτερος θα πραγματοποιηθεί έως το τέλος Νοεμβρίου και θα αφορά τα μισθώματα του 2025.

Το ύψος της συνολικής ενίσχυσης δεν θα είναι ίδιο για όλους. Καθοριστικό ρόλο παίζει εάν ο δικαιούχος είχε ήδη εισπράξει τον Νοέμβριο του 2025 την επιστροφή ενός ενοικίου, καθώς και το συνολικό ποσό των μισθωμάτων που κατέβαλε.

Με βάση τον συνδυασμό των ενισχύσεων, το συνολικό όφελος για τη διετία 2024-2025 μπορεί να αντιστοιχεί σε τρία ή ακόμη και τέσσερα από τα 24 μηνιαία ενοίκια που πληρώθηκαν.

Ποιοι θα πληρωθούν τον Σεπτέμβριο

Στην πρώτη πληρωμή διαμορφώνονται δύο διαφορετικές κατηγορίες. Όσοι είχαν λάβει τον Νοέμβριο του 2025 την επιστροφή ενός ενοικίου για τα μισθώματα του 2024, επειδή πληρούσαν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια, δικαιούνται τώρα επιπλέον ενίσχυση ίση με το 1/12 του συνολικού ενοικίου που κατέβαλαν μέσα στο 2024.

Διαφορετικός είναι ο υπολογισμός για όσους είχαν μείνει εκτός της προηγούμενης επιστροφής, για παράδειγμα επειδή το εισόδημά τους ξεπερνούσε τα σχετικά όρια.

Οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι θα μπορούν να λάβουν αναδρομικά ποσό ίσο με τα 2/12 των ενοικίων που πλήρωσαν το 2024. Στο ειδικό αυτό καθεστώς για τους δημόσιους λειτουργούς της περιφέρειας δεν εφαρμόζονται εισοδηματικά κριτήρια.

Πρακτικά, πρόκειται για επιστροφή που μπορεί να φτάσει το ισοδύναμο δύο μηνιαίων μισθωμάτων.

Δεύτερη πληρωμή έως το τέλος Νοεμβρίου

Ο επόμενος γύρος θα ακολουθήσει έως το τέλος Νοεμβρίου 2026 και θα αφορά τα ενοίκια που καταβλήθηκαν μέσα στο 2025.

Η ενίσχυση αντιστοιχεί κατά κανόνα στα 2/12 του συνολικού ετήσιου μισθώματος. Υπάρχει, ωστόσο, διαφοροποίηση για όσους δικαιούνται ταυτόχρονα και την υφιστάμενη επιστροφή ενός ενοικίου για κύρια κατοικία. Σε αυτές τις περιπτώσεις η πρόσθετη ενίσχυση περιορίζεται στο 1/12 του ετήσιου μισθώματος, ώστε μαζί με την επιστροφή ενοικίου το συνολικό ποσό να αντιστοιχεί σε δύο μηνιαία μισθώματα.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Το μέτρο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εργαζομένων στην Εκπαίδευση και την Υγεία που υπηρετούν στις περιοχές οι οποίες έχουν ενταχθεί στο καθεστώς ενίσχυσης.

Στην Εκπαίδευση δικαιούχοι είναι τόσο οι μόνιμοι όσο και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, εφόσον εργάστηκαν έστω και για μέρος του έτους αναφοράς σε δημόσια σχολική μονάδα επιλέξιμης περιοχής.

Στο μέτρο εντάσσονται επίσης τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

Από τον χώρο της Υγείας καλύπτονται γιατροί και οδοντίατροι του ΕΣΥ, ειδικευόμενοι και επικουρικοί γιατροί, αγροτικοί και προσωπικοί γιατροί, καθώς και γιατροί που υπηρετούν σε νοσοκομεία, δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μονάδες Ψυχικής Υγείας και ΤΟΜΥ.

Δικαιούχοι είναι ακόμη το μόνιμο και επικουρικό νοσηλευτικό προσωπικό, το βοηθητικό υγειονομικό και παραϊατρικό προσωπικό, καθώς και οδηγοί και πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ.

Καλύπτεται και η δεύτερη κατοικία

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία του μέτρου είναι ότι η ενίσχυση δεν αφορά αποκλειστικά ακίνητα που έχουν δηλωθεί ως κύρια κατοικία.

Καλύπτεται και η δεύτερη κατοικία που μισθώνει ο εργαζόμενος στην περιοχή όπου έχει τοποθετηθεί ή υπηρετεί. Πρόκειται για κρίσιμη πρόβλεψη, καθώς πολλοί εκπαιδευτικοί και υγειονομικοί διατηρούν την κύρια κατοικία τους σε διαφορετική περιοχή και νοικιάζουν δεύτερο σπίτι αποκλειστικά λόγω της εργασίας τους.

Εάν ο δικαιούχος άλλαξε σπίτι κατά τη διάρκεια του έτους, δεν χάνει την ενίσχυση. Για τον υπολογισμό της λαμβάνονται υπόψη τα μισθώματα που καταβλήθηκαν για όλες τις κατοικίες που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Από το 2025 και για κάθε επόμενο έτος, η οικονομική ενίσχυση αντιστοιχεί στα 2/12 του συνολικού ποσού των ενοικίων του προηγούμενου έτους. Για όσους λαμβάνουν παράλληλα την επιστροφή ενός ενοικίου, η πρόσθετη ενίσχυση περιορίζεται στο 1/12.

Το πλαφόν των 1.600 ευρώ

Υπάρχει πάντως ανώτατο όριο στο ποσό που μπορεί να λάβει κάθε δικαιούχος. Η οικονομική ενίσχυση δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 1.600 ευρώ ετησίως για κάθε έτος καταβολής των ενοικίων.

Το πλαφόν αυξάνεται κατά 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί του δικαιούχου και του ή της συζύγου.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για περιπτώσεις διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, όπου η προσαύξηση για τα παιδιά εφαρμόζεται για καθέναν από τους δύο γονείς. Αντίστοιχη αντιμετώπιση προβλέπεται και για τα μέρη συμφώνου συμβίωσης.

Με τις δύο πληρωμές του φθινοπώρου κλείνει ουσιαστικά η εκκρεμότητα του 2024 και ενεργοποιείται η ενίσχυση για το 2025, με το μέτρο να αποκτά ιδιαίτερη σημασία για εργαζόμενους που καλούνται να καλύπτουν δεύτερο ενοίκιο εξαιτίας της υπηρεσίας τους μακριά από τη μόνιμη κατοικία τους.

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