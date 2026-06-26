ΝΔ: Η… ανταρσία που δεν έγινε ποτέ

Το topontiki.gr σας είχε ενημερώσει εγκαίρως και αρμοδίως για τη δυσαρέσκεια που υπάρχει στο εσωτερικό της Κ.Ο. της ΝΔ σχετικά με τη δυνατότητα που θα έχουν εν ενεργεία αντιπεριφερειάρχες να ενταχθούν στα ψηφοδέλτια και είναι υποψήφιοι στις εθνικές εκλογές.

Δεδομένων των «χαμηλών πτήσεων» του κόμματος στις δημοσκοπήσεις, που αν αποτυπωθούν και στις κάλπες πολλοί βουλευτές θα μείνουν εκτός, μέλη της Κ.Ο. θεωρούν ότι οι αυτοδιοικητικοί θα έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα και επιχειρούν να θέσουν όρους και όρια για το θέμα.

Μάλιστα, χθες κατά τη συζήτηση στη Βουλή του νομοσχεδίου του ΥΠΕΣ για τον Αυτοδιοικητικό Κώδικα, υπήρχε μια πληροφορία ότι ορισμένοι «γαλάζιοι» βουλευτές θα προχωρούσαν ακόμα και στην κατάθεση τροπολογίας για την θεσμοθέτηση σχετικού ασυμβίβαστου.

Ωστόσο, τελικά δεν έγινε τίποτα και όλοι οι ομιλητές της ΝΔ στήριξαν το νομοσχέδιο χωρίς απολύτως καμία αναφορά στο ζήτημα. Η «ανταρσία» έσβησε πριν καν ανάψει…

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