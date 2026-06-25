Τσίπρα έβλεπαν στους ορόφους της Κουμουνδούρου, ενώ ήταν σε εξέλιξη η ΠΓ

Η αγωνία για το τι θα πει ο Τσίπρας στην συνέντευξή του στον Αντώνη Σρόιτερ, χτύπησε κόκκινο στην Κουμουνδούρου, κι ενώ δεν είχε τελειώσει ακόμα η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας.

Όπως λένε αυτόπτες μάρτυρες, σε τρεις ορόφους οι τηλεοράσεις ήταν συντονισμένες στον Alpha, με υπαλλήλους και λοιπούς παρευρισκόμενους να παρακολουθούν τη συνέντευξη, λίγο μετά την εισήγηση Φάμελλου, ο οποίος επέμεινε στην απόφαση της Κ.Ε. της 6ης Ιουνίου για την στήριξη της ΕΛ.Α.Σ.

Ωστόσο ήταν μάλλον πικρή η γεύση από το μήνυμα Τσίπρα, ότι «δεν γεννηθήκαμε για να συνεργαστούμε με κόμματα που έχουν κλείσει τον ιστορικό τους κύκλο»…

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