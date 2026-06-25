search
ΠΕΜΠΤΗ 25.06.2026 21:37
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.06.2026 21:28

Τσίπρα έβλεπαν στους ορόφους της Κουμουνδούρου, ενώ ήταν σε εξέλιξη η ΠΓ

25.06.2026 21:28
SYRIZA_LOGO_FILE

Η αγωνία για το τι θα πει ο Τσίπρας στην συνέντευξή του στον Αντώνη Σρόιτερ, χτύπησε κόκκινο στην Κουμουνδούρου, κι ενώ δεν είχε τελειώσει ακόμα η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας. 

Όπως λένε αυτόπτες μάρτυρες, σε τρεις ορόφους οι τηλεοράσεις ήταν συντονισμένες στον Alpha, με υπαλλήλους και λοιπούς παρευρισκόμενους να παρακολουθούν τη συνέντευξη, λίγο μετά την εισήγηση Φάμελλου, ο οποίος επέμεινε στην απόφαση της Κ.Ε. της 6ης Ιουνίου για την στήριξη της ΕΛ.Α.Σ.

Ωστόσο ήταν μάλλον πικρή η γεύση από το μήνυμα Τσίπρα, ότι «δεν γεννηθήκαμε για να συνεργαστούμε με κόμματα που έχουν κλείσει τον ιστορικό τους κύκλο»…

Διαβάστε επίσης:

Ο Αβραμόπουλος προσφεύγει στον Άρειο Πάγο: Ζητά να ακυρωθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα

Διάσκεψη των Προέδρων: Προτείνει τον Ευάγγελο Μπακέλα για τη θέση του νέου Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

ΠΓ ΣΥΡΙΖΑ: Αντιδράσεις για την εισήγηση Φάμελλου από Παππά, Δούρου, αποστάσεις από Θεοχαρόπουλο, αποχώρησε ο Πολάκης – Κριτική για το 10% που έγινε 1%

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
seismos venezuela
ΚΟΣΜΟΣ

Σκηνικό αποκάλυψης στη Βενεζουέλα: Αγωνία για αγνοούμενους και εγκλωβισμένους μετά τους σεισμούς – Φόβοι για χιλιάδες νεκρούς

aktor 5543- new
BUSINESS

AKTOR: Πότε ανοίγει το βιβλίο προσφορών της ΑΜΚ – Το νέο επενδυτικό πλάνο

mickey-rourke-eksot
LIFESTYLE

Σοκ στο Λος Άντζελες: Ανησυχία για τον Μίκι Ρουρκ – Χωρίς δόντια ο διάσημος ηθοποιός μετά την έξωση από το σπίτι του

ploio oman
ΚΟΣΜΟΣ

Ομάν: Αναφορές για πλήγμα σε φορτηγό πλοίο 

SYRIZA_LOGO_FILE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τσίπρα έβλεπαν στους ορόφους της Κουμουνδούρου, ενώ ήταν σε εξέλιξη η ΠΓ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xrimata
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Τράπεζα της Ελλάδος κηρύσσει πόλεμο στα μετρητά για να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή

cakemilo_nutela
CUCINA POVERA

Κέικ μήλου με νουτέλα

mitsotakis- tsipras- saoulidis- tzakri – new
ΚΑΛΧΑΣ

Το στοίχημα Μητσοτάκη και η άνοδος Τσίπρα, στο ΠΑΣΟΚ η… Κατεχάκη, οι γαλάζιοι του Αγρινίου, τα μυστικά της Θεσσαλονίκης και η μεταγραφή της Τζάκρη 

fei-skorda-new
MEDIA

Τέλος η Φαίη Σκορδά από το MEGA - Οι λόγοι του «διαζυγίου»

venzini kaysima lefta
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ με... μεζούρα, πρόστιμα στα ακίνητα και τέλος στα κόλπα με τις αποδείξεις καυσίμων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 25.06.2026 21:37
seismos venezuela
ΚΟΣΜΟΣ

Σκηνικό αποκάλυψης στη Βενεζουέλα: Αγωνία για αγνοούμενους και εγκλωβισμένους μετά τους σεισμούς – Φόβοι για χιλιάδες νεκρούς

aktor 5543- new
BUSINESS

AKTOR: Πότε ανοίγει το βιβλίο προσφορών της ΑΜΚ – Το νέο επενδυτικό πλάνο

mickey-rourke-eksot
LIFESTYLE

Σοκ στο Λος Άντζελες: Ανησυχία για τον Μίκι Ρουρκ – Χωρίς δόντια ο διάσημος ηθοποιός μετά την έξωση από το σπίτι του

1 / 3