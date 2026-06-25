ΠΓ ΣΥΡΙΖΑ: Αντιδράσεις για την εισήγηση Φάμελλου από Παππά, Δούρου, αποστάσεις από Θεοχαρόπουλο, αποχώρησε ο Πολάκης – Κριτική για το 10% που έγινε 1%

Επεισοδιακά εξελίχθηκε η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η εισήγηση του Σωκράτη Φάμελλου δεν ικανοποίησε τα στελέχη της μειοψηφίας, ενώ ο Παύλος Πολάκης αποχώρησε πριν τη λήξη της συνεδρίασης διαπιστώνοντας ότι «επιβεβαιώθηκε το στρατηγικό αδιέξοδο» της γραμμής Φάμελλου.

Ο ίδιος επέμεινε ότι η μόνη λύση είναι η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής για να αλλάξει η απόφαση και διεμήνυσε ότι οι απαιτούμενες υπογραφές θα κατατεθούν στο κλείσιμο της ΠΓ. Νωρίτερα, στην εισήγησή του ο Σωκράτης Φάμελλος έριξε «καρφιά» κατά των στελεχών της μειοψηφίας λέγοντας πως «κάποιοι κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν τι αποφασίσαμε» και αποκάλεσε «πρωτοφανή σκαρφίσματα», κόντρα στη βούληση των μελών, τις συνεχείς εκκλήσεις να συνεδριάσει ξανά η Κεντρική Επιτροπή.

«Αναγκάστηκα να φύγω νωρίτερα από τη λήξη της συνεδρίασης» διότι «δυστυχώς επιβεβαιώθηκε το στρατηγικό αδιέξοδο της πολιτικής που ακολουθεί αυτή τη στιγμή με βάση την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με την προοδευτική ανασύνθεση του χώρου και την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ» ανέφερε ο Παύλος Πολάκης σε δηλώσεις του φεύγοντας από τη συνεδρίαση.

«Θεωρώ ότι η μόνη λύση, δεν υπάρχει άλλη είναι να ξαναγίνει Κεντρική Επιτροπή και να αλλάξει η απόφαση την οποία πήραμε, δεν υπάρχει καμία άλλη λύση για το χώρο» είπε ακόμα.

«Γιατί» συνέχισε, «δεν είναι δυνατόν όταν έχεις από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη μία εκφώνηση στρατηγικού χαρακτήρα και είναι δικαίωμά τους, η οποία λέει ότι δεν συνεργαζόμαστε με κόμματα δεν συνεργαζόμαστε με εν ενέργεια βουλευτές κτλ μιλάμε μόνο με άτομα, με προσωπικότητες που έρχονται χωρίς το φορτίο του αξιώματος τους, εδώ να επιμένουμε ….».

Σημείωσε ακόμη ότι είπε πολύ καθαρά στον Σωκράτη Φάκελλο να μιλήσει επισήμως με τον Αλέξη Τσίπρα ώστε «να σου επιβεβαιώσει ότι ή δεν συνεργάζεται ή ότι συνεργάζεται».

«Δεν μπορούμε να παρατείνεται αυτή η κατάσταση απαξίωσης αυτοεξευτελισμού και διάλυσης, δεν γίνεται» τόνισε, συμπληρώνοντας «μας έχουν φτάσει τόσο χαμηλά».

Παππάς: «Δεν ακούσαμε τίποτα για οδικό χάρτη»

Στη δική του αντίδραση λίγο νωρίτερα ο Νίκος Παππάς εκφράζοντας την απογοήτευσή του για την εισήγηση είχε αναφέρει τα εξής:

«Δεν ακούσαμε τίποτα για οδικό χάρτη. Δεν υπήρξε καμία εξήγηση για τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος. Η προσέγγιση ότι “καλώς βαδίζουμε” προκαλεί απογοήτευση. Το ζητούμενο είναι η συντεταγμένη πορεία, όχι οι προσωπικές διαπραγματεύσεις».

Κριτική για το 10% που έγινε 1% στις δημοσκοπήσεις

Μάλιστα, κατά πληροφορίες, την κριτική για τις δημοσκοπήσεις που είχε ακουστεί και στην ΚΕ της 6ηςΙουνίου, ότι με ευθύνη Φάμελλου ο ΣΥΡΙΖΑ πήγε από το 10% στο 1%, επανέλαβαν κατά τη συνεδρίαση οι Παππάς, Πολάκης, Δούρου και Αλέξιάδης.

Δούρου: Να μετέχουμε στις εκλογές, διαφορετικά ψηφοδέλτια δε σημαίνει κατ’ ανάγκην αντιπαραθετικά

«Η ενότητα μπορεί να επιτευχθεί μόνον μετεκλογικά», με δεδομένη την στάση της ΕΛ.Α.Σ. είπε στη δική της τοποθέτηση η Ρένα Δούρου. «Αν θέλουμε να είμαστε παρόντες και όχι παρατηρητές όπως σήμερα», τόνισε, «πρέπει να ανατάξουμε το κόμμα με όσες δυνάμεις έχουν μείνει, να τεθούμε σε προεκλογική διάταξη και φυσικά να μετέχουμε στις εκλογές επιδιώκοντας την μέγιστη σύμπραξη προοδευτικών δυνάμεων και προσωπικοτήτων που θέλουν και μπορούν».

Επισήμανε ακόμα πως «διαφορετικά ψηφοδέλτια δεν σημαίνει κατ’ ανάγκην και αντιπαραθετικά ψηφοδέλτια. Δύο κόμματα μπορούν να κατέβουν στις εκλογές χωρίς να αντιπαρατίθενται. Μιλάμε για μια στάση που είναι επικοινωνιακά διαχειρίσιμη σε επίπεδο δημόσιου λόγου».

Υπογράμμισε πως «όσο καθυστερούμε, τροφοδοτούμε την εσωστρέφεια και περιορίζουμε τη δυνατότητα αξιοπρεπούς εκλογικής παρουσίας» υπογραμμίζοντας παράλληλα πως ήδη Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, αλλά και η ΕΛ.Α.Σ λειτουργούν πλέον καθαρά προεκλογικά.

Να μην ξεχνάμε, πρόσθεσε, ότι «δεν δημιουργηθήκαμε χθες» αλλά «εκφράζουμε ένα πολιτικό χώρο, μία ιδεολογία, τις αγωνιστικές παραδόσεις ενός λαού. Στο καταστατικό μας γράφουμε ότι στρατηγικός μας στόχος είναι ο σοσιαλισμός με δημοκρατία και ελευθερία». «Αναμφίβολα ζούμε μια σοβαρή κρίση. Η Αριστερά όμως ξέρει να δίνει μάχες στα δύσκολα. Πάντα δήλωνε παρούσα. Ποτέ δεν κρύφτηκε. Έχουμε χρέος να δώσουμε και αυτή τη μάχη όλες και όλοι μαζί, ενωμένοι, χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς εγωισμούς. Γιατί ο στόχος δεν αφορά ένα κόμμα αλλά την πλουραλιστική παρουσία στα πολιτικά πράγματα της προοδευτικής παράταξης» κατέληξε.

Αποστάσεις Θεοχαρόπουλου: ο ΣΥΡΙΖΑ να ετοιμάζεται για όλα τα ενδεχόμενα, και για ΔΕΘ

Ενδιαφέρον είχε η τοποθέτηση του Θανάση Θεοχαρόπουλου ο οποίος εμφανίστηκε να παίρνει αποστάσεις από τους χειρισμούς της ηγεσίας.

Μεταξύ άλλων, φέρεται να σημείωσε πως «είναι σεβαστό αυτό που κάνει ο Τσίπρας αλλά είναι και κατανοητό ότι η ΕΛΑΣ δεν διαπραγματεύεται με συλλογικότητες και κόμματα. Επομένως το δικό μας συλλογικό υποκείμενο ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ετοιμάζεται για όλα τα ενδεχόμενα και να λειτουργήσει ως κόμμα το καλοκαίρι και να ετοιμάζεται να πάει στη ΔΕΘ. Ατομικά μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει αλλά τώρα μιλάμε για το συλλογικό υποκείμενο».

Είπε ακόμα πως «μιλάμε για κριτική στήριξη στον Τσίπρα αυτό είναι και στήριξη και κριτική» ενώ άφησε και την αιχμή, προς πάσα κατεύθυνση «πως η ΕΛΑΣ προχωράει την ανασύνθεση του χώρου αλλά αυτή τη στιγμή η ενότητα δεν προχωράει».

Μπουλέκος: Η εισήγηση Φάμελλου δεν απαντά σε κανένα από τα ανοιχτά ζητήματα

Σε υψηλούς τόνους τοποθετήθηκε ο Γιάννης Μπουλέκος, λέγοντας μεταξύ άλλων πως η εισήγηση Φάμελλου δεν απαντά στις αρνητικές συνέπειες που επέφερε η απόφαση της τελευταίας Κεντρικής Επιτροπής.

«Η απόφαση της τελευταίας Κεντρικής Επιτροπής έχει οδηγήσει τον ΣΥΡΙΖΑ σε πολιτική απομόνωση, ρευστοποίηση και κοινωνική απαξίωση. Η σημερινή εισήγηση δεν απαντά σε καμία από αυτές τις συνέπειες. Αντίθετα, θέτει το κόμμα στην υπηρεσία ενός πολιτικού εγχειρήματος χωρίς γνωστό πρόγραμμα και πολιτικό πλαίσιο».

Και έθεσε τους προβληματισμούς του υπό μορφήν ερωτήματος: «Πώς είναι δυνατόν να καλείται ο ΣΥΡΙΖΑ να στηρίξει ένα τέτοιο εγχείρημα, όταν στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, ο Γιώργος Σιακαντάρης, χαρακτηρίζει δημόσια τον ΣΥΡΙΖΑ “τοξικό κόμμα”, ενώ ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας έχει δηλώσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο;».

Άφησε δε την αιχμή πως «κανένα από τα στελέχη που υπερψήφισαν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής δεν βγαίνει δημόσια να την υπερασπιστεί και να εξηγήσει το πολιτικό της περιεχόμενο». «Αυτή η σιωπή είναι αποκαλυπτική και δείχνει την αμηχανία που έχει προκαλέσει η συγκεκριμένη επιλογή» τόνισε.

«Η συνεδριακή απόφαση είναι σαφής: ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ και πρωτοβουλίες για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, όχι ρευστοποίηση του κόμματος. Δεν υπάρχουν δύο δρόμοι, της ρευστοποίησης ή του απομονωτισμού. Υπάρχει ο δρόμος του ΣΥΡΙΖΑ της ανασυγκρότησης, γιατί χωρίς έναν ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να υπάρξει προοδευτική διακυβέρνηση». Κατέληξε.

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