Αιχμηρή κυβερνητική παραίνεση σε Αβραμόπουλο: «Ουδείς υπεράνω του νόμου» – Καμία καθυστέρηση με το ένταλμα

Σαφείς αποστάσεις από τα όσα είπε στον ΣΚΑΪ ο Δημήτρης Αβραμόπουλος σχετικά με την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Qatargate φαίνεται ότι παίρνει η κυβέρνηση, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να δηλώνει χαρακτηριστικά ότι «όταν μας καλούν οι αρχές, οφείλουμε να πηγαίνουμε».

Μιλώντας στο ΟΡΕΝ, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι «όσο κι αν μας φαίνεται μια υπόθεση ότι δεν στέκει, όσο κι αν μια κλήση μπορεί να θεωρούμε ότι είναι υπερβολική, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι όταν μας καλούν οι αρχές, και δεν απαντώ για τον κ. Αβραμόπουλο, τον σέβομαι απεριόριστα, είναι ένας πολιτικός που έχει δώσει δείγματα γραφής όλα αυτά τα χρόνια και για το ήθος και την παρουσία του απαντώ με την λογική: όταν μας καλούν οι αρχές, οφείλουμε να πηγαίνουμε».

Αποστάσεις ωστόσο, πήρε και από ορισμένες εκφράσεις που χρησιμοποίησε ο βουλευτής Ηλείας, λέγοντας ότι «ο κ. Αβραμόπουλος προφανώς έχει μια φόρτιση που είναι αποτέλεσμα αυτής της περιπέτειας. Οπότε προφανώς μπορούμε να πούμε πως ό,τι λέει το λέει κάτω από αυτό το καθεστώς. Η κυβέρνηση δεν θα επιτεθεί στην δικαιοσύνη και απέναντι από οποιαδήποτε αρχή. Ούτε ο κ. Αβραμόπουλος υποτίμησε τη σημασία της υπόθεσης ευρύτερα. […] Προφανώς δεν πρέπει να χαρακτηρίζουμε τις αρχές και δεν είναι δική μας δουλειά για το αν μια υπόθεση είναι σοβαρή ή όχι. Δουλειά των αρχών είναι να ρωτούν και εμείς να απαντάμε».

Ωστόσο, το μεγαλύτερο «άδειασμα» στον πρώην Επίτροπο αφορούσε στον ισχυρισμό του ότι υπήρξε καθυστέρηση από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με τον Π. Μαρινάκη να τονίζει ότι «κάτι τέτοιο δεν ισχύει γιατί ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενοι χρόνοι και μάλιστα συντμήθηκαν δηλαδή, επειδή είναι ευρωπαϊκό ένταλμα για να μην θεωρηθεί οποιαδήποτε συγκάλυψη, εντός 24 ωρών διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα. […] Με ρωτούσαν από την προηγούμενη ημέρα αν υπάρχει θέμα με τον Αβραμόπουλο. Όλοι επικαλούνταν πηγές από τις Βρυξέλλες. Συνεργάτης του πρωθυπουργού κάλεσε τον κ. Αβραμόπουλο να τον ρωτήσει αν γνωρίζει κάτι. Λίγες ώρες αργότερα πράγματι έγινε γνωστή η ύπαρξη του εντάλματος αφού έτσι κι αλλιώς είχε περιέλθει στη δικαιοσύνη και θα διαβιβαζόταν στη Βουλή».

Λίγο νωρίτερα, πηγές του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη διέψευδαν τους ισχυρισμούς του Δ. Αβραμόπουλου περί καθυστέρησης, αναφέροντας ότι το ένταλμα σύλληψης διαβιβάσθηκε εντός 24 ωρών στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ σημείωναν ότι η Ελληνική Αστυνομία ενήργησε όπως σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση. «Κανένας πολίτης δεν τυγχάνει προνομιακής μεταχείρισης», υπογράμμισαν χαρακτηριστικά.

Το πρωί, ο πρώην Επίτροπος, σε εμφανή ένταση, είχε αφήσει αιχμές για το στάση του υπουργείου, λέγοντας ότι «ο κ. Χρυσοχοΐδης το είχε στο συρτάρι του 3 μέρες, ενημέρωσε τον πρωθυπουργό. Εγώ είπα να αρθεί η ασυλία μου για αυτό το θέμα το τόσο ασήμαντο, δεν φοβάμαι τίποτα. Είναι ένα ένταλμα που είναι άκυρο με τον τρόπο που έγινε. Εγώ ενημερώθηκα από το γραφείο του πρωθυπουργού. Μιλάμε για μια σκοπιμότητα. Οι αστυνομικοί, δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους, αγνόησαν δύο πράγματα: Την ευρωπαϊκή Επιτροπή και ότι είχαμε συζητήσει ξανά την υπόθεση πριν δύο χρόνια. Δεν απολογούμαι, δεν έχω να απολογηθώι σε κανέναν κερατά. Αυτά που σας είπα είναι στοιχεία, είναι έγγραφα».

Ο ίδιος επανέλαβε ότι «όλη αυτή η ιστορία είναι μια μπούρδα. Δεν με κάλεσε η βελγική δικαιοσύνη αλλά κάποιοι αστυνομικοί. Από ό,τι μαθαίνω, οι αστυνομικοί που δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους ελέγχονται και άνοιξαν την έρευνά τους, αγνοώντας ότι αυτή η υπόθεση είχε διερευνηθεί πριν από δύο χρόνια. Πληρωνόμουν γιατί μου το ενέκρινε η κυρία φον ντερ Λάιεν, με υπογραφή της. Δεν είναι ευρωπαϊκό ένταλμα, είναι της βελγικής αστυνομίας».

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