Μητσοτάκης με Τασούλα για ρύθμιση νόμου Κατσέλη: Η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες και στέλνει μήνυμα ασφάλειας

Την ικανοποίησή του για τη ρύθμιση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη εξέφρασε ο πρωθυπουργός στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στο πλαίσιο της τακτικής συνάντησής τους στο Προεδικό Μέγαρο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε στον Κώστα Τασούλα για τη ρύθμιση που θα ψηφιστεί σήμερα από τη Βουλή ότι «η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες και στέλνει μήνυμα ασφάλεια σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες», προσθέτοντας ότι «κλείνουμε μια εκκρεμότητα από το παρελθόν με δικαιοσύνη και σεβασμό στους δανειολήπτες που προσπάθησαν να είναι συνεπείς», ενώ τόνισε ότι «η κυβέρνηση οφείλει να νομοθετεί με γνώμονα τα δημόσια οικονομικά» και – εκτοξεύοντας «βέλη» κατά της αντιπολίτευσης -, κάλεσε τους πολίτες «να είναι προσεκτικοί και επιφυλακτικοί σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις που ξεπερνούν τις δυνατότητες του προϋπολογισμού – η χώρα το πλήρωσε ακριβά στο παρελθόν».

Επίσης, για το νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ για τα μέτρα στήριξης είπε ότι «χρέος της κυβέρνησης να στηρίζει την κοινωνία που είναι αντιμέτωπη με τις παρατεταμένες αυξήσεις τιμές βασικών προϊόντων – έχουμε δυνατότητα από το πλεόνασμα να στηρίζουμε την κοινωνία» και σημείωσε ότι «είμαστε σε θέση να υλοποιούμε τέτοια μέτρα με δημοσιονομική ασφάλεια γιατί η πορεία της οικονομίας είναι θετική». Τέλος, όσον αφορά στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή εξέφρασε την ικανοποίησή του «για την καταρχάς συμφωνία ειρήνης. Εύχομαι να μην υπάρξουν πρόσθετες αναταράξεις στους επόμενους μήνες», ενώ υπογράμμισε ότι «πρόσφατα είχαμε αύξηση του πληθωρισμού η οποία οφείλεται στην άνοδο των τιμών του πετρελαίου, οι οποίες έχουν αποκλιμακωθεί. Βλέπουμε την αποκλιμάκωση να περνάει και στις τιμές, είμαι αισιόδοξος για επιστροφή στην κανονικότητα».

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