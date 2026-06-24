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24.06.2026 09:08

Αβραμόπουλος: «Μπούρδα όλη η ιστορία, άκυρο το ένταλμα σύλληψης – Ασήμαντο το θέμα – Δεν έχω να απολογηθώ σε κανέναν κερατά»

24.06.2026 09:08
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Τη δική του εκδοχή για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Qatargate και το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος του από τις αρχές του Βελγίου, παρουσίασε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.

«Ακόμα και χτες ο εκπρόσωπος της ΕΕ ξεκαθάρισε τα πράγματα. Σημασία δεν έχουν τι τίτλοι βάζουμε σε κάτι αλλά η ουσία. Ο περίφημος Παντσέρι είχε παράλληλα δύο δραστηριότητες. Η πρώτη ήταν αυτή που είχε να κάνει με έναν οργανισμό, το Fighting Impunity, που καταπολεμά την ατιμωρησία στον κόσμο. Έστειλε μια πρόσκληση αφότου τελείωσε η θητεία του ως πρόεδρου της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Κοινοβούλιο. Προσκάλεσε τον πρώην πρωθυπουργό της Γαλλίας, την κ. Μογκερίνι», ισχυρίοστηκε ο βουλευτής της ΝΔ, στον ΣΚΑΪ.

Όπως υποστήριξε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, έστειλε επιστολή στην ΕΕ η οποία του απάντησε πως «είναι ένας καλός οργανισμός για να μπείτε. Ρώτησα τότε “μπορώ και να πληρώνομαι;” Και λένε “βεβαίως και μπορείτε να πληρώνεστε”. Και παίρνει την άδεια. Εγώ συμμετείχα ως τιμητικό μέλος και έπαιρνα 5.000 ευρώ τον μήνα τα οποία τα δήλωνα. Φορολογούμαι στην Ελλάδα. Είναι δυνατόν να υπάρχει μίζα;».

«Όλη αυτή η ιστορία είναι μια μπούρδα. Δεν με κάλεσε η βελγική δικαιοσύνη αλλά κάποιοι αστυνομικοί. Από ό,τι μαθαίνω, οι αστυνομικοί που δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους ελέγχονται και άνοιξαν την έρευνά τους, αγνοώντας ότι αυτή η υπόθεση είχε διερευνηθεί πριν από δύο χρόνια. Πληρωνόμουν γιατί μου το ενέκρινε η κυρία φον ντερ Λάιεν, με υπογραφή της. Δεν είναι ευρωπαϊκό ένταλμα, είναι της βελγικής αστυνομίας».

Και πρόσθσε: «Ο κ. Χρυσοχοΐδης το είχε στο συρτάρι του 3 μέρες, ενημέρωσε τον πρωθυπουργό Εγώ είπα να αρθεί η ασυλία μου για αυτό το θέμα το τόσο ασήμαντο, δεν φοβάμαι τίποτα. Είναι ένα ένταλμα που είναι άκυρο με τον τρόπο που έγινε. Εγώ ενημερώθηκα από το γραφείο του πρωθυπουργού. Μιλάμε για μια σκοπιμότητα. Οι αστυνομικοί, δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους, αγνόησαν δύο πράγματα: Την ευρωπαϊκή Επιτροπή και ότι είχαμε συζητήσει ξανά την υπόθεση πριν δύο χρόνια.  Δεν απολογούμαι, δεν έχω να απολογηθώι σε κανέναν κερατά. Αυτά που σας είπα είναι στοιχεία, είναι έγγραφα».

Αναφερόμενος στην Εύα Καϊλή, ισχυρίστηκε ότι δεν υπήρχε καμία θεσμική ή άλλη σύνδεση μεταξύ τους στο πλαίσιο της υπόθεσης. «Η κυρία Καϊλή ήταν ευρωβουλευτής, καμία σχέση με εμένα. Άλλο Επιτροπή, άλλο Ευρωκοινοβούλιο», σημείωσε, διαψεύδοντας παράλληλα ότι συμμετείχε σε ταξίδι που φέρεται να είχε οργανώσει ο Αντόνιο Παντσέρι.

Στο ερώτημα εάν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές απάντησε:  «Αυτό θα το δούμε. Είναι νωρίς ακόμη να μιλήσουμε γι’ αυτό.  Εάν κρίνω ότι πρέπει να κατέβω, θα κατέβω».

«Δεν τίθεται καθόλου πολιτικό θέμα για μένα, δεν μου είπε κανένας κάτι, ούτε θα μου πει» είπε σε άλλο σημείο υπονοώντας ότι δεν υπάρχει θέμα παραίτησης.

Για το εάν του έχει γίνει επαφή με τον Αντώνη Σαμαρά: «Έχω κόμμα, θα είμαι και στο μέλλον εκεί. Δεν μου έχει γίνει κάποια προσέγγιση, ο κ. Σαμαράς έχει ακολουθήσει τη δική του πορεία».

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