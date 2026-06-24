Tσίπρας: Πολυσυλλεκτική «ομάδα κρούσης» με πρόσωπα από την αγορά και την κοινωνία, μακριά από το στίγμα του «κομματικού» ΣΥΡΙΖΑ

Ένα ευρύ σχήμα 50 τομεαρχών έδωσε στη δημοσιότητα ο Αλέξης Τσίπρας, το οποίο σηματοδοτεί την προσπάθεια του πρώην πρωθυπουργού να υπηρετήσει κατά προτεραιότητα το στοίχημα της πλατιάς ανανέωσης και της διείσδυσης στην κοινωνία.

Στο σχήμα αυτό περιλαμβάνονται πρόσωπα «με βιογραφικό», με εξειδικευμένες γνώσεις, με επιστημονική κατάρτιση, κοινωνική αναφορά, πρόσωπα από την πραγματική οικονομία, τεχνοκράτες, επιστήμονες, αγρότες, ελεύθεροι επαγγελματίες, καταξιωμένοι στον χώρο τους, προσωπικότητες από τον χώρο της δικαιοσύνης, του αθλητισμού, του πολιτισμού και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτή είναι η εικόνα που θέλει να εκπέμψει η ΕΛ.Α.Σ.

Ακόμα και αν στη σύνθεση των τομέων πολιτικής ευθύνης, υπάρχει αρκετά έντονο «άρωμα» ΠΑΣΟΚ – που χρησιμοποιείται ουσιαστικά ως στοιχείο διεύρυνσης της κοινωνικής και πολιτικής απεύθυνσης του Τσίπρα – μπορεί να πει κανείς πως είναι «αναιμική» η παρουσία του «συριζικού» παρελθόντος. Καταρχάς σε ό,τι αφορά τα πασοκικής προέλευσης πρόσωπα, πρόκειται κυρίως για μεσαία στελέχη (Γιώργος Μπουλμπασάκος, Αντώνης Σαουλίδης, Μαριζέτα Αντωνοπούλου – η οποία έχει αποχωρήσει από το ΠΑΣΟΚ πάνω από χρόνο -, Μαρίνος Σκανδάμης) ή πρόσωπα με «βαρύ» όνομα όπως ο δικηγόρος Αργύρης Μπετενιώτης, γιος του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.

Αυτός που ίσως φέρει τον πιο ισχυρό συμβολισμό από ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Γιώργος Βασιλειάδης, πρώην αναπληρωτής Γραμματέας του κόμματος, ο οποίος αναλαμβάνει πλέον Διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου του Αλέξη Τσίπρα.

Χωρίς ισχυρή ταύτιση με ΣΥΡΙΖΑ

Από εκεί και πέρα, αξιοποιείται ένα δυναμικό που μπορεί να έχει περάσει από τις τάξεις του ΣΥΡΙΖΑ ή να είχε απευθείας σχέση με τον Τσίπρα ή να είχε ρόλους αλλά όχι στην πρώτη γραμμή. Το σημαντικό όμως είναι ότι, ως επί το πλείστον, τα πρόσωπα που έχει επιλέξει ο Τσίπρας σε θέσεις τομεαρχών από το παρελθόν, δεν ταυτίστηκαν ποτέ με τον κομματικό μηχανισμό ή αλλιώς τον «κομματικό σωλήνα», ήταν πιο πολύ«περιφεριακοί»

Πρόσωπα που είχαν αναλάβει κυβερνητικούς ή θεσμικούς ρόλους, όπως για παράδειγμα, ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης (ΓΛΚ και Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή), ο Γρηγόρης Θεοδωράκης (μεταξύ άλλων πρώην Γ.Γ. στο υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αλλά και αναπληρωτής εκπρόσωπος του υπό τον Φάμελλο ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι ένα χρονικό σημείο) παρέμειναν στο κύκλο του πρώην πρωθυπουργού, δεν αποπνέουν όμως «άρωμα» κομματικού ΣΥΡΙΖΑ ή εν πάση περιπτώσει δεν υπέστησαν την φθορά του ΣΥΡΙΖΑ.

Επίσης, πρόσωπα που συνδέονται με τον ΣΥΡΙΖΑ είναι ο πρώην εκπρόσωπος Τύπου – επί Κασσελάκη – Παυσανίας Παπαγεωργίου ή Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, η αντιστράτηγος ε.α. της ΕΛΑΣ, της οποίας το όνομα «έπαιξε» πολύ σε σχέση με τα γεγονότα στο «μπουζουξίδικο», δεν έχουν ιδιαίτερη φθορά.

Κι ακόμα, το όνομα Ζωρζέττα Λάλη, προφανώς δεν ακούγεται για πρώτη φορά σε συνάρτηση με τον Τσίπρα, καθώς συμμετείχε στο thinktank του το 2021 και ήταν υποψήφια στο Επικρατείας το 2023. Ομοίως, δεν ακούγεται πρώτη φορά ο Γιώργος Ιωακειμίδης είχε κατέλθει στις εκλογές του Οκτωβρίου του 2023 με την στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ.

Ακόμα και ο Διονύσης Τεμπονέρας, ο οποίος αναδείχθηκε για λίγο στην πρώτη γραμμή στις εκλογές του 2023, και στη συνέχεια ως εσωκομματική αντιπολίτευση στον Κασσελάκη, το μεγαλύτερο διάστημα στη μετά Τσίπρα εποχή επιδόθηκε στην προσπάθεια να «αποσυνδεθεί» από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Διακεκριμένα πρόσωπα από την κοινωνία και στελέχη επιχειρήσεων

Πέραν αυτών, ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί μια συσπείρωση δυνάμεων υπό τη σκέπη της ΕΛ.Α.Σ. με πρόσωπα από την αγορά και την κοινωνία, πρόσωπα που έχουν αναδειχθεί μέσα από την επαγγελματική τους δραστηριότητα, τις πανεπιστημιακές τους περγαμηνές, τους κοινωνικούς αγώνες – όπως ο Αγροτοσυνδικαλιστής Θωμάς Μόσχος – ή από εμβληματικές στιγμές της δημόσιας σφαίρας – όπως η δικαστικός Μαρία Λεπενιώτη που καταδίκασε τη Χρυσή Αυγή.

Ως γνωστόν άλλωστε ο Αλέξης Τσίπρας φλέρταρε με την ιδέα μιας δεξαμενής στελεχών από την κοινωνία, εδώ και χρόνια, με τη σκέψη ότι κάτι τέτοιο θα συμβόλιζε ενώπιον της κοινωνίας ότι ακούει τις ανάγκες της και επιστρατεύει στελέχη που γνωρίζουν από πρώτο χέρι τα ζητήματα του πεδίου στα οποία αναφέρονται και επιχειρούν να δώσουν λύσεις χωρίς κομματικά ή ιδεολογικά «γυαλιά».

Επίσης, ο Αλέξης Τσίπρας έχει μιλήσει πολλές φορές τα τελευταία χρόνια για την στήριξη στην «υγιή επιχειρηματικότητα», ως εκ τούτου δε διστάζει να τοποθετήσει στο δυναμικό του κόμματός του και επιχειρηματίες όπως ο Γιώργος Κωνσταντινίδης, ο Γιάννης Σαλπέας, ο Βασίλης Μαγκλάρας και ο Δημήτρης Νταφόπουλος.

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