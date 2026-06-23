Χαρδαλιάς για Προσφυγικά: Κανένας βανδαλισμός δεν θα μας φοβίσει, θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε τις λύσεις

Αποφασισμένος να μην κάνει πίσω στο θέμα της ανάπλασης των Προσφυγικών στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, εμφανίζεται ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, σε δήλωσή του για τη χθεσινή ενέργεια αγνώστων να γράψουν συνθήματα στους τοίχους του σπιτιού του και σε παρακείμενες οικίες για το συγκεκριμένο θέμα.

«Οι χθεσινοί βανδαλισμοί συνιστούν μια αθλιότητα. Η τρομοκράτηση μιας ολόκληρης γειτονιάς συνιστά ευθεία προσβολή των θεσμών και του κράτους δικαίου», τονίζει ο κ. Χαρδαλιάς και προσθέτει:

«Το ζήτημα των Προσφυγικών είναι αποτέλεσμα δεκαετιών αδράνειας και διαρκούς μετάθεσης ευθυνών. Αυτή η ολιγωρία της Πολιτείας επέτρεψε να παγιωθεί μια κατάσταση χωρίς κανόνες, χωρίς προοπτική.

Η Περιφέρεια Αττικής δεν δημιούργησε το πρόβλημα. Αντιθέτως, είμαστε οι μόνοι που καταθέσαμε δημόσια ένα συγκεκριμένο και εφαρμόσιμο σχέδιο για αξιοπρεπή στέγαση και φροντίδα για όλους, χωρίς κατεδαφίσεις, χωρίς εμπορευματοποίηση.

Ο δημοκρατικός διάλογος δεν μπορεί να λειτουργεί υπό το καθεστώς εκβιασμών και απειλών. Η Πολιτεία οφείλει, επιτέλους, να εφαρμόσει τον νόμο.

Όσοι μιλούν για δήθεν κοινά αποδεκτές λύσεις χωρίς να τις κατονομάζουν, δεν υπηρετούν ούτε τους ανθρώπους που ζουν στα Προσφυγικά, ούτε τις γειτονιές μας. Απλώς, λαϊκίζουν».

Καταλήγοντας, ο περιφερειάρχης Αττικής ξεκαθαρίζει πως «κανένας δεν θα μας φοβίσει. Θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε τις λύσεις, όχι τις κραυγές, όχι τα συνθήματα».

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